Milett Figueroa y su regreso a Argentina: ratifica la denuncia contra Mimi Alvarado y recibe apoyo público de Marcelo Tinelli

La modelo peruana Milett Figueroa confirma que ha iniciado un proceso legal contra Mimi Alvarado en Argentina. En declaraciones a la prensa, asegura que su pareja, Marcelo Tinelli, está al tanto de la situación y la respalda completamente. Video: América Televisión / América Espectáculos

La presencia de Milett Figueroa en Argentina vuelve a centrar la atención mediática. La modelo y actriz peruana viajó esta semana a Buenos Aires para ratificar la denuncia por difamación contra Mimi Alvarado, panelista y pareja de El Tirri, primo del reconocido conductor televisivo Marcelo Tinelli. El proceso judicial, que involucra a la familia de Figueroa, coincidió con un inesperado acercamiento entre la modelo y su expareja, lo que reactivó especulaciones sobre una posible reconciliación.

Figueroa arribó a la capital argentina el pasado martes 14 de julio, explicando a la prensa local que su visita tenía un único motivo: avanzar en su demanda judicial por injurias.

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El detonante fue una serie de declaraciones que Alvarado realizó en el programa ‘A la Tarde’, donde calificó a la madre de la modelo, Martha Valcárcel, con términos que Figueroa consideró agravantes y ofensivos. “Lo único que pido es que se haga justicia”, declaró la modelo en una entrevista recogida por el canal argentino América TV, remarcando la importancia de defender a su familia ante cualquier ataque mediático.

El respaldo de Marcelo Tinelli y el nuevo diálogo con Milett

El viaje de Figueroa no solo tuvo repercusión por el aspecto legal. Consultada por la prensa sobre el estado de su vínculo con Marcelo Tinelli, la modelo confirmó que retomaron el diálogo tras semanas de distancia y versiones encontradas en redes sociales. “Somos dos adultos, somos grandes… Ya hemos conversado, las cosas están mucho mejor, así que todo muy bien”, aseguró Figueroa, quien no descartó una eventual reconciliación.

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Marcelo Tinelli vivió una noche de emociones intensas. No solo celebró la victoria de la selección argentina, sino que también confesó haber hablado con Milett Figueroa, desatando rumores de una posible reconciliación. Video: TikTok @josepastord

Tinelli se mostró al tanto de la situación judicial y expresó su apoyo a la modelo en este conflicto. “Sí, él está enterado de esto. De hecho, está de acuerdo, porque es una persona que no se le puede parar”, indicó Figueroa al ser consultada sobre el respaldo del conductor. En la misma línea, la artista afirmó que Tinelli intentó mediar para evitar que el conflicto escalara, pero no logró frenar la escalada mediática.

La relación entre ambos había quedado en pausa tras la confirmación de la ruptura meses atrás, marcada por mensajes de deslealtad y dolor compartidos por la modelo en sus redes sociales. El conductor argentino, por su parte, también hizo referencia a Milett en recientes entrevistas, después de que Argentina clasificara a la final del Mundial 2026.

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Milett Figueroa regresó a Argentina para ratificar en Buenos Aires la denuncia por difamación contra Mimi Alvarado, recibiendo el total apoyo de Marcelo Tinelli.

En declaraciones reproducidas por el tiktoker José Pastor, Tinelli agradeció públicamente el apoyo de Perú y señaló que estaba en contacto con la modelo. “Siempre recuerdo al pueblo peruano, más allá de cualquier cosa, que lo amo con todo mi corazón”, afirmó el presentador, dejando entrever que la comunicación con Figueroa se mantiene vigente.

La denuncia contra Mimi Alvarado: contexto y repercusiones

El conflicto legal que llevó a Milett Figueroa a Buenos Aires se originó tras los comentarios emitidos por Mimi Alvarado en televisión argentina. Alvarado, conocida por su estilo frontal, calificó a la madre de la modelo como “la maldita bruja del Perú” y sugirió que cualquier reconciliación entre Figueroa y Tinelli sería fruto de “macumba”.

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La modelo peruana Milett Figueroa volvió a Argentina para ratificar la denuncia por difamación contra Mimi Alvarado. En declaraciones a la prensa, aseguró que busca sentar un precedente y que la panelista deberá hacerse cargo de sus palabras ante la justicia. Video: TikTok América TV (Argentina)

Estas declaraciones provocaron la reacción inmediata de la modelo, quien anunció su decisión de proceder legalmente por considerar que se trataba de una “difamación agravada”. Según relató Figueroa al medio argentino, no existía un conflicto previo con Alvarado, sino que la disputa surgió a raíz de estos dichos.

“Lo más loco de todo es que nunca tuve ningún problema con ella”, explicó la modelo, subrayando que la denuncia busca sentar un precedente sobre los límites de la opinión pública en los medios de comunicación. El abogado de Figueroa detalló que la audiencia en Buenos Aires correspondía a la ratificación de la denuncia “por daños y perjuicios”.

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El proceso judicial continuará en las próximas semanas, mientras la modelo espera que las autoridades determinen las responsabilidades. “Todos esos calificativos están en la demanda, así que todo está legalizado”, precisó la artista, quien reiteró que su principal interés es salvaguardar la integridad de su familia.

Milett Figueroa, su proceso personal y el impacto en redes sociales

La exposición pública de Milett Figueroa tras su separación de Marcelo Tinelli también se reflejó en sus redes sociales. De acuerdo con comentarios de Magaly Medina, la modelo compartió mensajes y videos alusivos al duelo emocional que vivió por la ruptura. Frases sobre la lealtad y el dolor, así como canciones de Karol G, dominaron su perfil en TikTok y otras plataformas, evidenciando el impacto personal de la separación.

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Tras el fin de su relación con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa ha estado compartiendo videos en TikTok sobre desamor, lealtad y superación. ¿Son estas las indirectas para el conductor argentino? Video: ATV / Magaly TV La Firme

“Ella nos da a entender con esta lista interminable de compartidos que ha sufrido por amor, pero que todo se debería a la deslealtad de una persona”, analizó Medina en su programa. Los seguidores de la modelo advirtieron que, a pesar de mostrarse alegre en sus publicaciones recientes, el proceso de duelo fue profundo.

La situación se intensificó cuando Tinelli confirmó que iniciaba una nueva relación, mientras Milett respondía con mensajes donde resaltaba la importancia de la lealtad sobre el amor. En este contexto, la reaparición de la modelo y la reanudación del diálogo con Tinelli adquirieron otra dimensión en el escenario mediático.

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