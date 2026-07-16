Perú

Ola de calor no se irá: Aumento de temperatura persistirá hasta marzo de 2027

Un fenómeno climático sin precedentes mantiene las temperaturas del mar y del aire muy por encima de los valores habituales en la costa peruana, con impactos en la vida diaria y los sectores productivos

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Personas caminando bajo el sol.
Foto: Andina

La temperatura superficial del mar en el litoral de Perú se ubica actualmente entre 2 y 5 grados Celsius por encima de lo considerado normal, según reportó la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

De acuerdo con el organismo, esta anomalía térmica, que afecta especialmente a zonas como CallaoIloChicamaChimbotePaita y Tumbes, se mantendrá al menos hasta marzo de 2027.

El vocero del ENFENLuis Vásquez Espinoza, explicó a Andina que la causa principal es la presencia de un El Niño Costero de intensidad fuerte. “En todo el litoral tenemos temperaturas entre 2 y 5 grados Celsius por encima de lo normal”, detalló Vásquez, remarcando que estos valores se sostendrán durante el verano y el inicio del otoño del próximo año.

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En el caso de Callao, la diferencia alcanza los 5 grados Celsius respecto al promedio, mientras que en IloChicamaChimbote y Paita la anomalía es de 4 grados. En Tumbes, la temperatura superficial del mar llega a 28 grados Celsius, una cifra que supera por 3 grados el registro habitual. Según Vásquez, “la sensación térmica es mayor en la zona continental”.

Cartel digital con 27 grados Celsius y sol. Personas sudan en Lima: una mujer se quita el abrigo, un hombre se seca la frente, una mujer se abanica.
Residentes en el centro de Lima se protegen del calor mientras un cartel digital marca 27 grados Celsius. (Imagen Ilustrativa Infobae)

70 noches cálidas seguidas

El impacto del fenómeno El Niño Costero también se percibe en la vida diaria de los habitantes de Lima y Callao. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que ambas ciudades experimentan una ola de calor nocturna sin precedentes, con 70 noches consecutivas en las que las temperaturas se sitúan entre 5 y 6 grados por encima de lo habitual para el invierno.

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La especialista en predicción climática del SenamhiLourdes Menis, precisó que el episodio comenzó el 6 de mayo y afecta a toda Lima Metropolitana y Callao. “Todo Lima y Callao vienen registrando temperaturas nocturnas por encima de su rango normal, con anomalías de entre 5 y 6 grados, incluso con noches muy cálidas o extremadamente cálidas”, declaró Menis a medios locales.

Según datos de la estación del Aeropuerto Jorge Chávez, en Callao se han registrado valores nocturnos de entre 20 °C y 21,6 °C, cuando lo típico en julio es de 16 °C. En el centro de Lima, la estación de Jesús María suma 64 noches cálidas consecutivas, y en La Molina las temperaturas también superan los promedios de la temporada.

La directora de Meteorología del SenamhiGrinia Ávalos, advirtió sobre el comportamiento inusual del actual fenómeno. “Estamos en la antesala de lo que podría ser uno de los niños más fuertes de todos los tiempos”, afirmó Ávalos.

También alertó sobre el incremento de la radiación ultravioleta entre las 10:00 y las 15:00, recomendando el uso de bloqueador solar, ropa de protección, hidratación adecuada y evitar actividades al aire libre durante esas horas.

El ENFEN anunció la emisión de un nuevo comunicado técnico para evaluar si la intensidad del El Niño Costero aumentará en las próximas semanas. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el desarrollo del fenómeno, que ya impidió que se registre un otoño típico y mantiene elevadas las temperaturas incluso en pleno invierno.

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