Adrián Ugarriza arrancó la pretemporada con Ironi Kiryat Shmona de la mejor manera: anotó en triunfo contra Bielsko-Biala

Adrián Ugarriza arrancó de la mejor manera la pretemporada con el Ironi K.S. - Crédito: Difusión

Adrián Ugarriza ha empezado con el pie derecho la pretemporada del Ironi K.S. En el duelo preparatorio contra Bielsko-Biala, con el que se dio inicio a los trabajos de cara al nuevo ejercicio liguero en Israel, se hizo presente con una anotación que reafirma su idilio con las redes contrarias.

El delantero de la selección peruana acompañó una acción de ataque y con mucha atención cazó un rebote de un lanzamiento previo a la base del arco para marcar en el enfrentamiento, el cual acabó 2-1 a favores del Ironi Kiryat.

Adrián Ugarriza está bajo la evaluación de clubes de mayor prestigio en Israel. - Crédito: Difusión

Los trabajos precompetitivos del club israelí seguirán llevándose a cabo en Polonia y será contra clubes de menor orden, lo que permitirá un mejor desarrollo en el juego de los dirigidos por Shai Barda.

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El Ironi Kiryat Shmona se encuentra obligado a realizar un mejor periodo en la Ligat Ha’ Al, después de que en el anterior curso realizara un desempeño calamitoso que casi se salda con una inefable caída a la 2da división de Israel.

El seleccionador peruano dejó su huella goleadora en amistoso contra Bielsko-Biala. | VIDEO: X

Incógnita por futuro de Adrián

Ugarriza siempre estuvo decidido en triunfar en su primera aventura en el extranjero. Con la camiseta del Ironi K.S rompió toda clase de moldes debido a sus estadísticas goleadoras espléndidas, las cuales han hecho que varios clubes se interesen en su ficha.

El mercado asiático fue el primero en acercarse al peruano, aunque no logró establecer un contacto formal con el club israelí. Posteriormente, dos instituciones tradicionales del medio local como el Maccabi Haifa y Beitar Jerusalén manifestaron su deseo de contar con el peruano.

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Adrián Ugarriza asombró en Ironi Kiryat Shmona por su frecuencia goleadora. - Crédito: Difusión

No obstante, los estamentos del Ironi Kiryat Shmona han cerrado filas para que Adrián Ugarriza no salga del plantel por más de 1.5 millones de euros, cifra que ha espantado a todo aquel club del sistema doméstico, dado que es un monto irrisorio para un futbolista que si bien descolló, proviene de una entidad de rango menor.

Mientras no exista una propuesta formal sobre la mesa, ‘Uga’ se verá obligado a hacer respetar su contrato, cuya duración se extiende hasta finales del 2027, pero confía que con el avance de las semanas llegue una oferta llamativa que lo libere del Ironi Kiryat.

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Adrián Ugarriza marcó su 15avo gol en la Ligat Ha' Al. | VIDEO: Difusión

Ironi K.S sobrevivió por Ugarriza

El Ironi Kiryat Shmona era un serio candidato para irse a la Segunda División. Parecía que su destino era derrapar absolutamente, pero apareció el dominio goleador de Adrián Ugarriza para evitar la catástrofe. Por más que el camino se hacía más sinuoso, el peruano sacó sus capacidades e impidió el fiasco.

La vena competitiva de Ugarriza se dio a notar en la campaña regular de la Ligat Ha’ Al, aunque apenas sus contribuciones servían para sacar adelante los partidos. Recién hubo un cambio sustancial en el ritmo de juego del Ironi K.S en la liguilla por la permanencia.

Adrián Ugarriza mostró un talento goleador impresionante con Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión

En lo suyo, Adrián se cansó de golear a cualquier oponente que se le pusiera enfrente. Con ese denuedo, el Ironi Kiryat empezó a salir a flote, demostrando que podía despegar de esa franja peligrosa que lo acosó por largos meses en la élite de Israel.

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Ofreciendo constantes exhibiciones goleadoras en cada fin de semana, el seleccionado peruano dejó en un segundo plano su rol de salvador en el equipo para luchar por el liderato de goleo. Hasta la última jornada estuvo palmo a palmo por Dor Peretz, quien finalmente se ubicó en la cima con 19 dianas, una más que Ugarriza.