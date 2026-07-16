Las eufóricas celebraciones de futbolistas y exjugadores argentinos en Perú tras clasificación a la final del Mundial 2026

Exjugadores y futbolistas argentinos que pasaron por Perú compartieron sus celebraciones tras clasificar a la final del Mundial 2026.

Argentina revirtió el marcador ante Inglaterra y se impuso 2-1 en la semifinal, logrando así su pase a la final del Mundial por segunda edición consecutiva. La clasificación generó celebraciones en redes sociales por parte de exjugadores y futbolistas argentinos vinculados a la Liga 1 de Perú, quienes compartieron mensajes de apoyo y felicitaciones al seleccionado argentino.

Néstor Gorosito, exentrenador de Alianza Lima, fue uno de los protagonistas más comentados en redes sociales durante la previa y tras la clasificación de Argentina a la final. Antes del encuentro, ‘Pipo’ publicó en X (antes Twitter) un mensaje dirigido al exfutbolista inglés: “Gary Neville anda a sacar laterales, pedazo de tronco”. Tras la victoria argentina, expresó su emoción con otro mensaje: “Qué orgullo que me hacen sentir estos jugadores y cuerpo técnico, ¡qué orgullo es ser Argentino! ¿Entienden ahora porque somos así? Qué orgullo muchachos”.

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Néstor Gorosito, extécnico de Alianza Lima, mostró su orgullo por ser argentino tras clasificación a la final del Mundial 2026. Créditos: X.

Por su parte, Germán Denis, exdelantero de Universitario de Deportes, dedicó unas palabras a Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina y amigo personal. “Gracias por darnos tanta emociones. Fue y será un día histórico. Vamos Argentina”, escribió el ‘Tanque’, quien también compartió un video celebrando desde el estadio, ya que actualmente se encuentra en Estados Unidos participando en un programa deportivo internacional.

Germán Denis, exjugador de Universitario de Deportes, le dedicó emotivo mensaje a su amigo Lionel Scaloni. Créditos: Instagram.

También se sumaron a las celebraciones futbolistas que actualmente juegan en la Liga 1 de Perú. Matías Di Benedetto, defensor de Universitario, compartió una fotografía en la que aparece con la camiseta de la selección argentina junto a su hija en Miraflores. Por su parte, Federico Girotti, delantero de Alianza Lima, publicó un mensaje con tono provocador acompañado de una imagen del festejo de Enzo Fernández: “Sigan poniéndose la camiseta del país que quieran... ahora hinchen por España. Otra final, vamooo”.

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Matías Di Benedetto y Federico Girotti realizaron publicaciones en Instagram tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026. Créditos: Instagram.

Las lágrimas de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana, se emocionó hasta las lágrimas por la clasificación. "El corazón de estos muchachos es increíble”, dijo en un principio el ‘Flaco’ , quien en todo momento llevó un pañuelo para secarse las lágrimas. “No se puede creer, la verdad. Esto destierra un poco destierra lo que han sufrido los muchachos de las críticas de que a Argentina lo favorecían”, añadió.

El técnico argentino vio el partido solo y en su habitación en Lima, pues tiene un compromiso con su programa - Crédito: La Sustancia.

Checho Ibarra calienta la previa del Argentina vs España

Por otro lado, Sergio Ibarra, delantero argentino nacionalizado peruano y figura reconocida en la televisión peruana, expresó su alegría por la clasificación de la selección peruana a la final del Mundial 2026 durante su participación en Latina.

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El popular ‘Checho’ protagonizó un intercambio con su colega Santi Lesme, de origen español, en la antesala del duelo entre Argentina y España. La rivalidad entre ambos se mantuvo en el plano amistoso y cerró con un abrazo y buenos deseos para el encuentro decisivo.

El exdelantero argentino fue a buscar a su compañero de televisión, Santi Lesme, quien es de origen español. Créditos: Latina TV.

Mauro Cantoro y su dura opinión del Argentina vs España

Mauro Cantoro, exdelantero argentino y actual panelista deportivo, analizó la final entre Argentina y España. Consideró que la ‘furia roja’ tiene la capacidad de vencer a la ‘albiceleste’, aunque advirtió que lograrlo representará un desafío considerable.

"No tengo dudas de que España puede ganarle a Argentina. Sin embargo, tendrá que atravesar momentos difíciles y demostrar mucho coraje, tanto individual como colectivamente. No estoy afirmando que Argentina vaya a perder, pero sí que España necesitará esfuerzo y valentía para imponerse. Lo que no tengo tan claro es si España cuenta con esa malcriadez en el campo. Da la impresión de que reacciona mejor cuando recibe un gol en contra", expresó.

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El exfutbolista argentino dio su punto de vista de la final del Mundial 2026. Créditos: Desmarcados / Youtube.

Programación de la final del Mundial 2026: España vs Argentina

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, sede elegida para el partido por el título. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Perú.