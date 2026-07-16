Perú Deportes

Las eufóricas celebraciones de futbolistas y exjugadores argentinos en Perú tras clasificación a la final del Mundial 2026

Muchos argentinos, que pasaron o siguen en la Liga 1, no dudaron en festejar el triunfo ante Inglaterra por redes sociales

Guardar
Google icon
Exjugadores y futbolistas argentinos que pasaron por Perú compartieron sus celebraciones tras clasificar a la final del Mundial 2026.
Exjugadores y futbolistas argentinos que pasaron por Perú compartieron sus celebraciones tras clasificar a la final del Mundial 2026.

Argentina revirtió el marcador ante Inglaterra y se impuso 2-1 en la semifinal, logrando así su pase a la final del Mundial por segunda edición consecutiva. La clasificación generó celebraciones en redes sociales por parte de exjugadores y futbolistas argentinos vinculados a la Liga 1 de Perú, quienes compartieron mensajes de apoyo y felicitaciones al seleccionado argentino.

Néstor Gorosito, exentrenador de Alianza Lima, fue uno de los protagonistas más comentados en redes sociales durante la previa y tras la clasificación de Argentina a la final. Antes del encuentro, ‘Pipo’ publicó en X (antes Twitter) un mensaje dirigido al exfutbolista inglés: “Gary Neville anda a sacar laterales, pedazo de tronco”. Tras la victoria argentina, expresó su emoción con otro mensaje: “Qué orgullo que me hacen sentir estos jugadores y cuerpo técnico, ¡qué orgullo es ser Argentino! ¿Entienden ahora porque somos así? Qué orgullo muchachos”.

PUBLICIDAD

Néstor Gorosito, extécnico de Alianza Lima, mostró su orgullo por ser argentino tras clasificación a la final del Mundial 2026.
Néstor Gorosito, extécnico de Alianza Lima, mostró su orgullo por ser argentino tras clasificación a la final del Mundial 2026. Créditos: X.

Por su parte, Germán Denis, exdelantero de Universitario de Deportes, dedicó unas palabras a Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina y amigo personal. “Gracias por darnos tanta emociones. Fue y será un día histórico. Vamos Argentina”, escribió el ‘Tanque’, quien también compartió un video celebrando desde el estadio, ya que actualmente se encuentra en Estados Unidos participando en un programa deportivo internacional.

Germán Denis, exjugador de Universitario de Deportes, le dedicó emotivo mensaje a su amigo Lionel Scaloni.
Germán Denis, exjugador de Universitario de Deportes, le dedicó emotivo mensaje a su amigo Lionel Scaloni. Créditos: Instagram.

También se sumaron a las celebraciones futbolistas que actualmente juegan en la Liga 1 de Perú. Matías Di Benedetto, defensor de Universitario, compartió una fotografía en la que aparece con la camiseta de la selección argentina junto a su hija en Miraflores. Por su parte, Federico Girotti, delantero de Alianza Lima, publicó un mensaje con tono provocador acompañado de una imagen del festejo de Enzo Fernández: “Sigan poniéndose la camiseta del país que quieran... ahora hinchen por España. Otra final, vamooo”.

PUBLICIDAD

Matías Di Benedetto y Federico Girotti realizaron publicaciones en Instagram tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.
Matías Di Benedetto y Federico Girotti realizaron publicaciones en Instagram tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026. Créditos: Instagram.

Las lágrimas de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana, se emocionó hasta las lágrimas por la clasificación. "El corazón de estos muchachos es increíble”, dijo en un principio el ‘Flaco’ , quien en todo momento llevó un pañuelo para secarse las lágrimas. “No se puede creer, la verdad. Esto destierra un poco destierra lo que han sufrido los muchachos de las críticas de que a Argentina lo favorecían”, añadió.

El técnico argentino vio el partido solo y en su habitación en Lima, pues tiene un compromiso con su programa - Crédito: La Sustancia.

Checho Ibarra calienta la previa del Argentina vs España

Por otro lado, Sergio Ibarra, delantero argentino nacionalizado peruano y figura reconocida en la televisión peruana, expresó su alegría por la clasificación de la selección peruana a la final del Mundial 2026 durante su participación en Latina.

El popular ‘Checho’ protagonizó un intercambio con su colega Santi Lesme, de origen español, en la antesala del duelo entre Argentina y España. La rivalidad entre ambos se mantuvo en el plano amistoso y cerró con un abrazo y buenos deseos para el encuentro decisivo.

El exdelantero argentino fue a buscar a su compañero de televisión, Santi Lesme, quien es de origen español. Créditos: Latina TV.

Mauro Cantoro y su dura opinión del Argentina vs España

Mauro Cantoro, exdelantero argentino y actual panelista deportivo, analizó la final entre Argentina y España. Consideró que la ‘furia roja’ tiene la capacidad de vencer a la ‘albiceleste’, aunque advirtió que lograrlo representará un desafío considerable.

"No tengo dudas de que España puede ganarle a Argentina. Sin embargo, tendrá que atravesar momentos difíciles y demostrar mucho coraje, tanto individual como colectivamente. No estoy afirmando que Argentina vaya a perder, pero sí que España necesitará esfuerzo y valentía para imponerse. Lo que no tengo tan claro es si España cuenta con esa malcriadez en el campo. Da la impresión de que reacciona mejor cuando recibe un gol en contra", expresó.

El exfutbolista argentino dio su punto de vista de la final del Mundial 2026. Créditos: Desmarcados / Youtube.

Programación de la final del Mundial 2026: España vs Argentina

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, sede elegida para el partido por el título. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Perú.

Temas Relacionados

Germán DenisNéstor GorositoSergio IbarraSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la reducción de puntos a Sport Boys

La ‘misilera’ y dos clubes más fueron sancionados por incumplimientos de pagos previo al inicio del Torneo Clausura

Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la reducción de puntos a Sport Boys

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Ambas selecciones europeas buscarán quedarse con el último lugar del podio y acompañar a España y Argentina entre los tres mejores del torneo. Conoce todos los detalles de este duelo

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026

La directiva del club ‘rosado’ se pronunció mediante un comunicado luego de que le restarán dos puntos en la tabla acumulada por incumplimiento de pagos

Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026

El dilema de Sporting Cristal tras problemas por la salida de Felipe Vizeu: ¿qué refuerzo extranjero será el sacrificado?

La desvinculación del brasileño sigue en incertidumbre, y Roberto Mosquera no podrá contar con uno de sus fichajes porque necesita liberar un cupo de extranjeros para el Torneo Clausura 2026

El dilema de Sporting Cristal tras problemas por la salida de Felipe Vizeu: ¿qué refuerzo extranjero será el sacrificado?

El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa: “Tiene el aval de Héctor Cúper”

La directiva del club ‘crema’ apunta a contratar a un lateral izquierdo extranjero, aunque la opción del argentino se ha complicado, por lo que el DT ha aprobado una alternativa

El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa: “Tiene el aval de Héctor Cúper”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori visita la Conferencia Episcopal: “Nos ponemos a disposición para que visita del papa León XIV sea exitosa”

Keiko Fujimori visita la Conferencia Episcopal: “Nos ponemos a disposición para que visita del papa León XIV sea exitosa”

Jorge Nieto afirma que habló con Keiko Fujimori sobre el impacto del Niño Costero en el Perú

Este es el discurso completo que dio Keiko Fujimori al recibir las credenciales como presidenta electa de la República

Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno para encuentro con el presidente José María Balcázar

Keiko Fujimori llamó a la reconciliación nacional en sus discurso luego de recibir credenciales como presidenta: “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú”

ENTRETENIMIENTO

Mónica Cabrejos sobre Janet Barboza: “Para Janet no hay amistad. Puedes sentarte con ella y al día siguiente te está clavando el puñal”

Mónica Cabrejos sobre Janet Barboza: “Para Janet no hay amistad. Puedes sentarte con ella y al día siguiente te está clavando el puñal”

Milett Figueroa y su regreso a Argentina: ratifica la denuncia contra Mimi Alvarado y recibe apoyo público de Marcelo Tinelli

Pamela López minimiza los regalos de Christian Cueva a Pamela Franco y cierra la puerta a cualquier reconciliación: "No son nada"

Ethel Pozo se emociona tras charla con Magaly y admite que quedarse callada en ‘América Hoy’ le dejó una imagen que no la representa

Ric La Torre contó cómo fue su salida de +QTV y por qué no siguió en Q’Bochinche, ¿qué pasará con Samuel Suárez?

DEPORTES

Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la reducción de puntos a Sport Boys

Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la reducción de puntos a Sport Boys

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026

El dilema de Sporting Cristal tras problemas por la salida de Felipe Vizeu: ¿qué refuerzo extranjero será el sacrificado?

El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa: “Tiene el aval de Héctor Cúper”