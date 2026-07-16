Nacen dos crías de oso andino en la Reserva Chaparrí y el área protegida supera los 60 ejemplares monitoreados en Lambayeque

La Reserva Ecológica Chaparrí registró el nacimiento de dos nuevas crías de oso andino. Composición: Infobae

La Reserva Ecológica Chaparrí, ubicada en el distrito de Chongoyape, en la región Lambayeque, volvió a registrar un hecho relevante para la conservación de la fauna silvestre del país. La aparición de dos nuevas crías de oso andino confirmó el crecimiento de una población que permanece bajo seguimiento permanente dentro del área de conservación.

El registro representa un nuevo indicador sobre el estado de esta especie en el bosque seco del norte peruano. El monitoreo constante permite identificar nacimientos, evaluar la presencia de ejemplares y conocer el comportamiento de los animales sin alterar su desarrollo natural.

La información fue difundida por los responsables de la Reserva Ecológica Chaparrí, quienes precisaron que los cachorros permanecieron durante sus primeras semanas dentro de la madriguera junto a su madre antes de realizar sus primeras salidas al exterior.

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El caso también refleja el resultado del trabajo sostenido de conservación desarrollado durante más de dos décadas en este espacio natural, donde la protección del hábitat y el seguimiento de la fauna forman parte de una estrategia impulsada con participación comunitaria.

Guardaparques detectaron los primeros indicios del nacimiento

Los cachorros permanecieron varios meses en la madriguera antes de salir junto a su madre. Captura de video

El especialista en conservación de la Reserva Ecológica Chaparrí, Heinz Pengle, informó que los primeros indicios del nacimiento surgieron durante la primera quincena de abril. Según explicó, los guardaparques identificaron sonidos provenientes de una madriguera, situación que permitió sospechar la presencia de nuevas crías.

Pengle explicó que el comportamiento de la madre también permitió confirmar esa posibilidad, debido a que salía de la madriguera durante breves periodos antes de regresar. El especialista declaró: “Nuestros guardaparques se percataron hace tres meses que en una madriguera salían sonidos de cachorros, y la mamá salía de su madriguera y regresaba pronto, entonces eso nos dio una pista. Eso sucedió en la primera quincena de abril, uno de nuestros guardaparques logró filmar ese primer momento, pero los ositos todavía entran y salen, y se esconden muy rápido. Están conociendo”.

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De acuerdo con la información proporcionada por la reserva, los cachorros fueron observados por primera vez el 15 de julio, cuando acompañaron a su madre fuera de la cueva para explorar el entorno inmediato. Ese momento quedó registrado en videos difundidos por las autoridades del área protegida.

Chaparrí supera los 60 osos andinos registrados

Guardaparques detectaron los primeros indicios del nacimiento durante la primera quincena de abril.

Heinz Pengle indicó que el nacimiento de estas dos crías permite superar los 60 ejemplares identificados dentro de la Reserva Ecológica Chaparrí. El conteo se realiza mediante cámaras de monitoreo y un sistema especial de rastreo que permite registrar la presencia de los animales en distintos sectores del área protegida.

Según el especialista, este número convierte a Chaparrí en el lugar con la mayor concentración de osos andinos registrada en la costa peruana. Los registros obtenidos durante los últimos años permiten seguir la evolución de la población y conocer la distribución de la especie dentro del bosque seco lambayecano.

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Pengle también señaló que ambos cachorros presentan un estado saludable, condición que fortalece los resultados obtenidos por los programas de conservación desarrollados en la reserva.

Más de 25 años de conservación comunitaria respaldan los resultados

La Reserva Ecológica Chaparrí explicó que el nacimiento de las crías responde a un proceso de conservación impulsado durante más de 25 años por la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape junto con organizaciones de la sociedad civil.

Según la información difundida por la reserva, este modelo se basa en la protección del bosque seco, la eliminación de la cacería ilegal y la participación de las comunidades locales en las acciones destinadas al cuidado de la biodiversidad.

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Las autoridades de Chaparrí señalaron que el trabajo conjunto con instituciones e investigadores permitió fortalecer las medidas de protección para el oso andino, especie conocida científicamente como Tremarctos ornatus.

La Reserva Ecológica Chaparrí destacó que la presencia del oso andino también resulta importante para el equilibrio de los ecosistemas del norte del país. Según la institución, la especie participa en la dispersión de semillas, proceso que favorece la regeneración de la vegetación propia del bosque seco.

La reserva explicó que estos ecosistemas cumplen una función relacionada con la captación, almacenamiento y regulación del agua que abastece tanto a miles de familias como a la actividad agrícola de la cuenca del río Chancay.

Desde Chaparrí señalaron que los recientes nacimientos reflejan el funcionamiento del modelo de conservación comunitaria desarrollado en la zona y resaltaron la cooperación entre comunidades, instituciones e investigadores para fortalecer la protección del patrimonio natural del Perú.

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