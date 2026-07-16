Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la reducción de puntos a Sport Boys

La tabla acumulada de Liga 1 2026 sufrió ligeros cambios tras la resta de puntos a Sport Boys y dos clubes más. Créditos: Sport Boys.

Sport Boys fue sancionado el miércoles 15 de julio, después de que la Comisión de Licencias de la Liga 1 le descontara puntos por incumplimientos en los pagos de su administración. Esta decisión impacta al club chalaco en el plano deportivo, a pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026, y modifica las posiciones en la tabla acumulada del campeonato peruano.

Tabla Acumulada de Liga 1 2026 tras resta de puntos a Boys

1. Alianza Lima (40 puntos)

2. Los Chankas (34 puntos)

3. Cienciano (33 puntos)

4. Universitario (29 puntos)

5. Melgar (28 puntos)

6. Cusco FC (27 puntos)

7. Deportivo Garcilaso (26 puntos)

8. Alianza Atlético (21 puntos)

9. Comerciantes Unidos (21 puntos)

10. ADT (19 puntos)

11. Sporting Cristal (19 puntos)

12. Sport Boys (18 puntos)

13. CD Moquegua (18 puntos)

14. FC Cajamarca (16 puntos)

15. Atlético Grau (16 puntos)

16. Sport Huancayo (16 puntos)

17. Juan Pablo II (16 puntos)

18. UTC (13 puntos)

Boys se acerca a la zona de descenso

Aunque la tabla de posiciones no sufrió cambios significativos, Sport Boys bajó del puesto 11 al 12 y quedó más cerca de la zona de descenso. Actualmente, el equipo se encuentra a solo dos puntos de Juan Pablo II, que ocupa el segundo lugar en esa zona.

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Por este motivo, el reclamo que presente Boys en las próximas horas será determinante. Según el comunicado del club, la dirigencia recurrirá a instancias correspondientes, ya que su área legal sostiene que la sanción no fue aplicada correctamente.

Sport Boys comunicó que apelará la reducción de puntos en la Liga 1 2026. Créditos: Sport Boys.

¿Cambiaron las posiciones de ADT y FC Cajamarca?

ADT y FC Cajamarca fueron los otros dos clubes sancionados con pérdida de puntos el pasado martes. A diferencia de Sport Boys, a ambos equipos les descontaron solo una unidad, ya que es la primera vez en la temporada que incurren en este tipo de incumplimiento.

ADT conservó su posición en la tabla acumulada y permanece en el décimo lugar, igualado en puntaje con Sporting Cristal, aunque lo supera por diferencia de gol. FC Cajamarca también mantuvo su ubicación en la décimocuarta posición.

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Vuelve la Liga 1

Las sanciones a estos tres clubes se producen justo antes del regreso de la Liga 1, tras una larga pausa por el Mundial 2026. Los partidos de la primera fecha del Torneo Clausura comenzarán este viernes y serán transmitidos en exclusiva por L1 Max. A continuación, la programación:

El Torneo Clausura está de vuelta este fin de semana con duelos emocionantes. (L1 Max)

Viernes 17 de julio

- FC Cajamarca vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs FBC Melgar (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 18 de julio

- CD Moquegua vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio 25 de noviembre / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- ADT vs Universitario de Deportes (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs UTC (15:30 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

-Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 19 de julio

- Los Chankas vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Sport Huancayo (19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)