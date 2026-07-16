Perú Deportes

Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la reducción de puntos a Sport Boys

La ‘misilera’ y dos clubes más fueron sancionados por incumplimientos de pagos previo al inicio del Torneo Clausura

Guardar
Google icon
La tabla acumulada de Liga 1 2026 sufrió ligeros cambios tras la resta de puntos a Sport Boys y dos clubes más.
La tabla acumulada de Liga 1 2026 sufrió ligeros cambios tras la resta de puntos a Sport Boys y dos clubes más. Créditos: Sport Boys.

Sport Boys fue sancionado el miércoles 15 de julio, después de que la Comisión de Licencias de la Liga 1 le descontara puntos por incumplimientos en los pagos de su administración. Esta decisión impacta al club chalaco en el plano deportivo, a pocos días del inicio del Torneo Clausura 2026, y modifica las posiciones en la tabla acumulada del campeonato peruano.

Tabla Acumulada de Liga 1 2026 tras resta de puntos a Boys

  • 1. Alianza Lima (40 puntos)
  • 2. Los Chankas (34 puntos)
  • 3. Cienciano (33 puntos)
  • 4. Universitario (29 puntos)
  • 5. Melgar (28 puntos)
  • 6. Cusco FC (27 puntos)
  • 7. Deportivo Garcilaso (26 puntos)
  • 8. Alianza Atlético (21 puntos)
  • 9. Comerciantes Unidos (21 puntos)
  • 10. ADT (19 puntos)
  • 11. Sporting Cristal (19 puntos)
  • 12. Sport Boys (18 puntos)
  • 13. CD Moquegua (18 puntos)
  • 14. FC Cajamarca (16 puntos)
  • 15. Atlético Grau (16 puntos)
  • 16. Sport Huancayo (16 puntos)
  • 17. Juan Pablo II (16 puntos)
  • 18. UTC (13 puntos)

Boys se acerca a la zona de descenso

Aunque la tabla de posiciones no sufrió cambios significativos, Sport Boys bajó del puesto 11 al 12 y quedó más cerca de la zona de descenso. Actualmente, el equipo se encuentra a solo dos puntos de Juan Pablo II, que ocupa el segundo lugar en esa zona.

PUBLICIDAD

Por este motivo, el reclamo que presente Boys en las próximas horas será determinante. Según el comunicado del club, la dirigencia recurrirá a instancias correspondientes, ya que su área legal sostiene que la sanción no fue aplicada correctamente.

Sport Boys comunicó que apelará la reducción de puntos en la Liga 1 2026.
Sport Boys comunicó que apelará la reducción de puntos en la Liga 1 2026. Créditos: Sport Boys.

¿Cambiaron las posiciones de ADT y FC Cajamarca?

ADT y FC Cajamarca fueron los otros dos clubes sancionados con pérdida de puntos el pasado martes. A diferencia de Sport Boys, a ambos equipos les descontaron solo una unidad, ya que es la primera vez en la temporada que incurren en este tipo de incumplimiento.

ADT conservó su posición en la tabla acumulada y permanece en el décimo lugar, igualado en puntaje con Sporting Cristal, aunque lo supera por diferencia de gol. FC Cajamarca también mantuvo su ubicación en la décimocuarta posición.

PUBLICIDAD

Vuelve la Liga 1

Las sanciones a estos tres clubes se producen justo antes del regreso de la Liga 1, tras una larga pausa por el Mundial 2026. Los partidos de la primera fecha del Torneo Clausura comenzarán este viernes y serán transmitidos en exclusiva por L1 Max. A continuación, la programación:

El Torneo Clausura está de vuelta este fin de semana con duelos emocionantes. (L1 Max)

Viernes 17 de julio

- FC Cajamarca vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs FBC Melgar (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 18 de julio

- CD Moquegua vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio 25 de noviembre / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- ADT vs Universitario de Deportes (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs UTC (15:30 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

-Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 19 de julio

- Los Chankas vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Sport Huancayo (19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Temas Relacionados

Liga 1Sport Boysperu-deportes

Más Noticias

Las eufóricas celebraciones de futbolistas y exjugadores argentinos en Perú tras clasificación a la final del Mundial 2026

Muchos argentinos, que pasaron o siguen en la Liga 1, no dudaron en festejar el triunfo ante Inglaterra por redes sociales

Las eufóricas celebraciones de futbolistas y exjugadores argentinos en Perú tras clasificación a la final del Mundial 2026

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Ambas selecciones europeas buscarán quedarse con el último lugar del podio y acompañar a España y Argentina entre los tres mejores del torneo. Conoce todos los detalles de este duelo

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026

La directiva del club ‘rosado’ se pronunció mediante un comunicado luego de que le restarán dos puntos en la tabla acumulada por incumplimiento de pagos

Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026

El dilema de Sporting Cristal tras problemas por la salida de Felipe Vizeu: ¿qué refuerzo extranjero será el sacrificado?

La desvinculación del brasileño sigue en incertidumbre, y Roberto Mosquera no podrá contar con uno de sus fichajes porque necesita liberar un cupo de extranjeros para el Torneo Clausura 2026

El dilema de Sporting Cristal tras problemas por la salida de Felipe Vizeu: ¿qué refuerzo extranjero será el sacrificado?

El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa: “Tiene el aval de Héctor Cúper”

La directiva del club ‘crema’ apunta a contratar a un lateral izquierdo extranjero, aunque la opción del argentino se ha complicado, por lo que el DT ha aprobado una alternativa

El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa: “Tiene el aval de Héctor Cúper”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori visita la Conferencia Episcopal: “Nos ponemos a disposición para que visita del papa León XIV sea exitosa”

Keiko Fujimori visita la Conferencia Episcopal: “Nos ponemos a disposición para que visita del papa León XIV sea exitosa”

Jorge Nieto afirma que habló con Keiko Fujimori sobre el impacto del Niño Costero en el Perú

Este es el discurso completo que dio Keiko Fujimori al recibir las credenciales como presidenta electa de la República

Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno para encuentro con el presidente José María Balcázar

Keiko Fujimori llamó a la reconciliación nacional en sus discurso luego de recibir credenciales como presidenta: “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú”

ENTRETENIMIENTO

Mónica Cabrejos sobre Janet Barboza: “Para Janet no hay amistad. Puedes sentarte con ella y al día siguiente te está clavando el puñal”

Mónica Cabrejos sobre Janet Barboza: “Para Janet no hay amistad. Puedes sentarte con ella y al día siguiente te está clavando el puñal”

Milett Figueroa y su regreso a Argentina: ratifica la denuncia contra Mimi Alvarado y recibe apoyo público de Marcelo Tinelli

Pamela López minimiza los regalos de Christian Cueva a Pamela Franco y cierra la puerta a cualquier reconciliación: "No son nada"

Ethel Pozo se emociona tras charla con Magaly y admite que quedarse callada en ‘América Hoy’ le dejó una imagen que no la representa

Ric La Torre contó cómo fue su salida de +QTV y por qué no siguió en Q’Bochinche, ¿qué pasará con Samuel Suárez?

DEPORTES

Las eufóricas celebraciones de futbolistas y exjugadores argentinos en Perú tras clasificación a la final del Mundial 2026

Las eufóricas celebraciones de futbolistas y exjugadores argentinos en Perú tras clasificación a la final del Mundial 2026

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026

El dilema de Sporting Cristal tras problemas por la salida de Felipe Vizeu: ¿qué refuerzo extranjero será el sacrificado?

El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa: “Tiene el aval de Héctor Cúper”