Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Inglaterra y Francia definirán el tercer puesto del Mundial 2026. Ambas selecciones tuvieron un desempeño destacado durante el torneo, pero no lograron superar las semifinales. Ahora, buscarán cerrar su participación en la competencia ocupando el último lugar del podio. Todos los detalles del encuentro pueden consultarse en esta nota.
Programación del partido por el tercer lugar del Mundial 2026
Este partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo está programado para el sábado 18 de julio a las 16:00 horas de Perú, en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
En otros países, el encuentro comenzará a las 15:00 horas de México; 16:00 horas de Colombia y Ecuador; 17:00 horas de Estados Unidos (hora del este), Bolivia, Chile y Venezuela; 18:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; 22:00 horas de Inglaterra y 23:00 horas de Francia.
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Dónde ver el partido por el tercer lugar del Mundial 2026: canal TV en Perú
En Perú, la transmisión del partido estará a cargo de DSports. En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, y también estará disponible vía streaming a través de DGO, TyC Sports Play y MiTelefe. En España, la señal estará a cargo de DAZN y, de manera gratuita, por La 1 de RTVE.
Infobae ofrecerá una cobertura en tiempo real en su sitio web, con información previa, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas destacadas y declaraciones de los protagonistas tras el partido. De esta manera, los aficionados dispondrán de diversas opciones audiovisuales y periodísticas para seguir el evento desde cualquier lugar.
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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.
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