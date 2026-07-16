El guardián de la droga era un pitbull: así protegía una presunta banda de narcos sus 15 kilos de marihuana en Ventanilla

La Policía intervino en Ventanilla a una presunta banda dedicada al tráfico de drogas, identificada como Los patrones de la marimba, tras hallar quince kilos de marihuana enterrados en el patio de una vivienda que, según la intervención, era usada como guarida. De acuerdo con el reporte policial, el grupo abastecía a microcomercializadores de la zona de Pachacútec y fue detenido cuando se disponía a realizar una entrega.
De acuerdo con información de Latina, durante el operativo, los agentes registraron el inmueble y, al advertir el hallazgo, preguntaron si lo encontrado era basura, mientras uno de los presentes reaccionó con sorpresa ante lo que se observaba. Los paquetes que contenía sustancia narcótica estaban enterrados en el patio de la guarida e incluso, un perro de raza pitbull los custodiaba.
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Según lo narrado en el registro del procedimiento, la sustancia ya estaba distribuida por kilos para facilitar su reparto. Una de las voces sostuvo que los implicados utilizaban una mototaxi para llevar la marihuana a distintos puntos y que el conductor no reconocía vender al menudeo, pero sí repartir droga por kilo.
La Policía señaló que los sospechosos promocionaban el producto mediante videos enviados a una cartera de clientes y que, por ese motivo, confrontó a uno de los intervenidos al considerar que las imágenes evidenciaban una selección y promoción de lo ofrecido. En la misma secuencia, el intervenido pidió disculpas, afirmó que estaba pensando y sostuvo que se le atribuía vender al menudeo. El agente le respondió que, en realidad, estaba vendiendo “peso”, en referencia a cantidades mayores.
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Las autoridades informaron que, además, detuvieron al presunto cabecilla, identificado como Rubén Cahuascan Coyucra, alias Cara Cortada. Junto con él fueron detenidos Lady Torres Rosas y Andrés Alexander Ato Arteaga, según la información brindada durante la intervención.
En otro tramo del material, una de los agentes interrogó a una mujer por su negativa a responder y por el hecho de llorar, y le preguntó si estaba arrepentida. Ella respondió que, a su juicio, no estaba haciendo nada. Más adelante, otra persona intentó minimizar el vínculo con el grupo y aseguró que se trataba solo de una amistad.
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La Policía también interrogó a quien conducía la mototaxi empleada para el presunto reparto y le preguntó qué tenía que decir sobre la marihuana hallada en el vehículo. El intervenido respondió que solo estaba sentado y que la droga estaba en la parte posterior. Ante una nueva pregunta sobre si sabía lo que transportaba, sostuvo que no.
Al cierre del operativo, los agentes informaron que se decomisaron quince kilos de marihuana y teléfonos celulares. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Dirandro del Callao, de acuerdo con el reporte difundido tras el procedimiento.
Más de 55 toneladas de droga decomisada fue incinerada en 2025
El Ministerio del Interior informó que más de 55,6 toneladas de sustancias ilícitas incautadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron destruidas al cierre de 2025, como resultado de los operativos ejecutados en distintas regiones del país para combatir el tráfico ilícito de drogas. El balance fue presentado por el ministro Vicente Tiburcio Orbezo durante el sexto y último proceso de incineración del año, realizado en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate.
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Durante la actividad, el titular del Mininter indicó que esta cifra refleja el trabajo continuo de decomiso e intervención desarrollado por las fuerzas del orden a lo largo del año. En ese contexto, sostuvo que “cada kilo destruido, cada cultivo ilegal erradicado y cada operación exitosa de decomiso representan un avance real en la lucha contra las drogas”.
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