Magaly Medina ironiza con Mario Irivarren por ‘invitarse’ solo a su set: “¿Quién lo llamó? Solo si contarás toda la verdad del yate”

Magaly Medina respondió con ironía a Mario Irivarren, luego de que el exchico reality asegurara que nunca aceptaría una invitación a su programa. La conductora afirmó que jamás lo han convocado. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente declaración de Mario Irivarren, quien aseguró que jamás aceptaría una invitación para sentarse en el set de Magaly TV La Firme, no pasó desapercibida para Magaly Medina.

La conductora de espectáculos aprovechó la edición del 15 de julio de su programa para responderle con el estilo directo e irónico que la caracteriza, cuestionando que el exchico reality rechazara una invitación que, según afirmó, nunca existió.

Magaly Medina se burla de Mario Irivarren tras decir que no iría a su set: “¿Quién lo llamó?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Mario Irivarren aseguró que nunca iría al programa de Magaly Medina

La polémica comenzó luego de la participación de Gabriel Calvo en el pódcast de Jefferson Farfán, donde conversó con Mario Irivarren sobre distintos temas relacionados con la televisión y la farándula.

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Durante la charla, Gabriel Calvo lanzó una pregunta directa al modelo sobre la posibilidad de acudir al programa conducido por Magaly Medina.

Magaly Medina se burla de Mario Irivarren tras decir que no iría a su set: “¿Quién lo llamó?”. Captura: Magaly TV La Firme.

"Tú no harías sentarte al set de Magaly ni muerto“, comentó Gabriel Calvo. Sin dudarlo, Mario Irivarren respondió con firmeza y dejó clara su postura. "No, ni muerto, ni muerto, ni loco. No, ni loco, ¿pa’ qué?“, expresó.

La frase rápidamente comenzó a circular en redes sociales y terminó llegando hasta el programa de la popular “Urraca”, quien no tardó en responder.

Magaly Medina se burla de Mario Irivarren tras decir que no iría a su set: “¿Quién lo llamó?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina habla del “síndrome del invitado del futuro”

Al iniciar su comentario sobre el tema, Magaly Medina recordó que, tras la entrevista que realizó a Ethel Pozo, varios personajes de la televisión comenzaron a pronunciarse sobre la posibilidad de acudir a su espacio. Con tono sarcástico, aseguró que existe una especie de comportamiento recurrente entre algunas figuras del espectáculo.

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"Ahora, antes de la entrevista y después de la entrevista, se ha desarrollado una enfermedad que yo llamo el síndrome del invitado del futuro. Porque la mayoría se siente como que en algún momento este programa lo puede llamar como invitado, como por ejemplo ahora saltó Mario Irivarren“, comentó entre risas.

Magaly Medina se burla de Mario Irivarren tras decir que no iría a su set: “¿Quién lo llamó?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Quién lo llamó?”: Magaly Medina responde a Mario Irivarren

Luego de recordar las declaraciones del exchico reality, Magaly Medina respondió directamente a Mario Irivarren, cuestionando el sentido de rechazar una invitación inexistente.

"Ahora, para empezar, ¿quién lo llamó? ¿Quién lo invitó? Primero que te llamen, ¿no? Primero que te cursen una invitación“, señaló. La conductora insistió en que desde la producción de Magaly TV La Firme jamás se ha intentado contactar al modelo para proponerle una entrevista.

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"Mario, podrías venir al programa, pero ni siquiera eso hemos hecho. Ni una esquela le hemos dado, ni una tarjeta, ni un telefonazo, ni un WhatsApp, ni un mensaje, ni una paloma mensajera. Absolutamente nada hemos enviado“, manifestó provocando las risas en el estudio.

Para la periodista, resulta llamativo que alguien afirme públicamente que nunca asistiría a un programa cuando ni siquiera ha recibido una invitación formal.

Magaly Medina se burla de Mario Irivarren tras decir que no iría a su set: “¿Quién lo llamó?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina: “Yo no voy... ¿quién te invitó?”

La conductora continuó con su respuesta utilizando un tono aún más irónico para cuestionar las palabras de Mario Irivarren. "Entonces, eso de: ‘Yo no voy’. Yo no voy... ¿quién te invitó? Para empezar, ¿quién te invitó?“, expresó.

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Con esta frase, Magaly Medina dejó claro que no considera relevantes las declaraciones del exchico reality respecto a una eventual entrevista porque, según insistió, nunca existió interés en convocarlo.

Sus palabras generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron la respuesta de la periodista mientras otros recordaron los constantes enfrentamientos que ha tenido con diversos personajes del espectáculo.

Magaly Medina se burla de Mario Irivarren tras decir que no iría a su set: “¿Quién lo llamó?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina pone una condición para recibir a Mario Irivarren

Aunque descartó haberlo invitado alguna vez, Magaly Medina aseguró que sí existiría un escenario en el que estaría dispuesta a abrirle las puertas de su programa.

Sin embargo, estableció una condición muy específica: que Mario Irivarren decida contar toda la verdad sobre el conocido episodio ocurrido en un yate, tema que durante meses ha sido objeto de especulaciones en la prensa de espectáculos.

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"Ahora, si tú fueras a contar la verdad, la verdad, verdad de lo que pasó en el yate, bienvenido, te abro las puertas del canal, hago que te pongan alfombra de flores de la entrada hasta acá. Pero la verdad, la vera, vera“, sostuvo.

Magaly Medina se burla de Mario Irivarren tras decir que no iría a su set: “¿Quién lo llamó?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asegura que “todos se alcahuetean”

Tras lanzar ese reto, la conductora explicó por qué considera poco probable que Mario Irivarren acepte una entrevista bajo esas condiciones. Según dijo, las personas involucradas en ese episodio han preferido guardar silencio para protegerse entre ellas.

"Pero si yo sé que todo el mundo está con la boca cerrada porque se alcahuetean entre todos ellos y no van a contar la verdad, porque ahí se les caería todo el teatro y todo el circo a algunos“, afirmó.

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Con estas declaraciones, Magaly Medina sostuvo que existe un pacto de silencio entre varios personajes del espectáculo, quienes, desde su punto de vista, evitan revelar lo ocurrido para no perjudicarse mutuamente. La periodista no mencionó nombres adicionales durante su comentario, pero dejó entrever que, en su opinión, todavía quedan aspectos importantes por conocerse sobre aquel episodio.

Magaly Medina se burla de Mario Irivarren tras decir que no iría a su set: “¿Quién lo llamó?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“No me sirves”: la dura frase de Magaly Medina para Mario Irivarren

Antes de cambiar de tema y continuar con el desarrollo habitual del programa, Magaly Medina lanzó una última frase dirigida a Mario Irivarren. "Entonces, no me sirves, no me sirves nada. Bueno, cambiemos“, sentenció.

Magaly Medina se burla de Mario Irivarren tras decir que no iría a su set: “¿Quién lo llamó?”. Captura: Magaly TV La Firme.