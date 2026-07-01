Perú Deportes

Perú completó su preparación en la Copa Latina de Vóley con un triunfo ante Argentina: ¿Cuándo juega la Copa Sudamericana?

La selección peruana cerró su participación en el cuadrangular amistoso con una buena imagen y ahora se enfoca en su primer desafío oficial de la temporada. Conoce el calendario, los rivales y todos los detalles del torneo que se avecina

Guardar
Google icon
Perú completó su preparación en la Copa Latina de Vóley con un triunfo ante Argentina.
Perú completó su preparación en la Copa Latina de Vóley con un triunfo ante Argentina. Crédito: FPV

La selección peruana de vóley cerró su participación en la Copa Latina 2026 con una nota positiva, tras una trabajada victoria ante Argentina en cinco sets. Con ese resultado, el combinado nacional ya pone la mira en su primer gran desafío oficial de la temporada: la Copa Sudamericana de Vóley, que se disputará en Lima y marcará el inicio del calendario competitivo del equipo dirigido por Antonio Rizola.

La ‘blanquirroja’ utilizó el cuadrangular amistoso como parte de su proceso de preparación, en el que el comando técnico apostó por una estrategia de rotación con dos elencos distintos, el denominado Perú Mundialista y Perú Olímpico, con el objetivo de dar minutos a todas las jugadoras y evaluar su rendimiento de cara a los torneos oficiales.

PUBLICIDAD

El torneo se desarrolló en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y funcionó como una importante prueba interna para el grupo de trabajo liderado por Antonio Rizola, quien pudo observar variantes tácticas, alternativas de juego y el nivel competitivo del plantel en un contexto de exigencia internacional.

Victoria valiosa ante Argentina

El cierre del cuadrangular dejó una imagen positiva para la selección peruana, que derrotó a Argentina por 3-2 en un encuentro de alta intensidad. El marcador final fue 23-25, 18-25, 25-22, 25-21 y 15-7, en un duelo donde la ‘bicolor’ comenzó en desventaja tras perder los dos primeros sets, pero logró reaccionar con carácter y sostener su rendimiento en el tramo decisivo.

PUBLICIDAD

La gran figura del compromiso fue Brenda Lobatón, máxima anotadora con 23 puntos, liderando la ofensiva de Perú mundialista en los momentos más complicados del partido. Su actuación fue determinante para concretar la remontada y asegurar el triunfo.

El resultado no solo permitió cerrar el cuadrangular con buenas sensaciones, sino también reforzar la idea de un plantel amplio, competitivo y con variantes, de cara a una temporada internacional en la que Perú buscará consolidar su rendimiento en torneos oficiales.

El equipo nacional volteó 3-2 a las argentinas en la fecha 3 de la Copa Latina. Créditos: Latina / Instagram.

¿Cuándo juega Perú la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Tras el cierre del cuadrangular amistoso, la selección peruana ya tiene definido su próximo desafío internacional, donde comenzará la exigencia real de la temporada. La Copa Sudamericana de Vóley 2026 se disputará en Lima del 22 al 26 de julio, convirtiéndose en la primera gran competencia oficial del calendario para el conjunto nacional.

El mencionado certamen se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, y reunirá a ocho selecciones nacionales distribuidas en dos grupos, en una fase inicial que exigirá regularidad desde el arranque para poder avanzar a las instancias decisivas.

En ese contexto, Perú integra el Grupo A junto a Brasil, Chile y Bolivia, una serie complicada en la que buscará imponerse en condición de local para acceder a las semifinales y seguir en carrera por el título continental.

Fixture de la Copa Sudamericana de vóley 2026.
Fixture de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Créditos: Latina / Youtube.

Fixture de Perú en la Copa Sudamericana

La selección dirigida por Antonio Rizola debutará ante Chile y afrontará un camino exigente en la fase de grupos. A continuación, el fixture de la ‘blanquirroja’ en el torneo:

  • 22 de julio: Chile vs Perú
  • 23 de julio: Brasil vs Perú
  • 24 de julio: Perú vs Bolivia

Con el envión anímico tras el triunfo ante Argentina y el trabajo acumulado durante la Copa Latina, Perú llega a su primer torneo oficial del año con la intención de ser protagonista en casa, medir el verdadero nivel del plantel y consolidar su rendimiento frente a rivales de mayor exigencia continental.

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleyCopa Latina de VóleyCopa Sudamericana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal vs Bentín: día, hora y canal TV del partidazo por octavos de final de la Copa de la Liga peruana 2026

Los ‘cerveceros’ aseguraron su pase a la etapa final con puntaje perfecto y ahora se alistan para enfrentar al cuadro tacneño para seguir en carrera en el torneo nacional. Conoce todos los detalles del crucial cotejo

Sporting Cristal vs Bentín: día, hora y canal TV del partidazo por octavos de final de la Copa de la Liga peruana 2026

Entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Cali: precios y dónde comprar para asistir al amistoso 2026 con Pedro Gallese

La venta de boletos comenzó el pasado martes 30 de junio. Aún quedan muchos tickets para el encuentro que se disputará en Matute

Entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Cali: precios y dónde comprar para asistir al amistoso 2026 con Pedro Gallese

Presidente de LDU de Quito confesó interés en Piero Quispe: “Competir con México es complicado”

Isaac Álvarez admitió que el club ‘albo’ ha estado observando al volante peruano y causó sorpresa por su reacción al enterarse que está libre tras dejar Pumas UNAM

Presidente de LDU de Quito confesó interés en Piero Quispe: “Competir con México es complicado”

Claudio Pizarro deja atrás la frustración de quedar afuera del Mundial 2018 con Perú: “No cambiaría nada de mi carrera, trabajaría más duro”

El mito de la Bundesliga hizo una autocrítica sincera ante la consulta de si realizaría alguna variante en su próspera carrera para disfrutar de una gran cita con los suyos. “Lo que gané lo hice con mi esfuerzo”, dijo

Claudio Pizarro deja atrás la frustración de quedar afuera del Mundial 2018 con Perú: “No cambiaría nada de mi carrera, trabajaría más duro”

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026

El técnico argentino brindó declaraciones y se despidió de los ecuatorianos luego de caer 2-0 ante México en 16avos de final

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Congresista Alejandro Soto confirma que el sueldo de congresista no le alcanza: “Nosotros ganamos apenas 10.200 soles”

Congresista Alejandro Soto confirma que el sueldo de congresista no le alcanza: “Nosotros ganamos apenas 10.200 soles”

Cuál es el plan del gobierno de Keiko Fujimori para combatir los efectos del Niño: “Lo que toca es mitigar esta situación”

JNJ declara desierto el concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE: Descalificaron al único candidato

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Luis Galarreta, de próximo primer vicepresidente a voceado a convertirse en el primer premier de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Aldo Miyashiro se va de Willax luego de un año al aire: “Me voy muy contento”

Aldo Miyashiro se va de Willax luego de un año al aire: “Me voy muy contento”

Suheyn Cipriani causa alarma tras desmayarse en vivo, crecen rumores de embarazo tras confirmar relación con empresario

Magaly Medina pide a Christian Domínguez proteger a su hija frente Karla Tarazona y una posible demanda: “No sé cómo permites eso”

Karla Tarazona no teme que hija de Christian Domínguez salga a hablar, pero advierte: “Cuando uno es mayor de edad, te haces responsable”

Karla Tarazona confía en Christian Domínguez, niega amarre, y Magaly Medina ironiza: “Vamos a ver cuando tenga las tentaciones al lado”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Bentín: día, hora y canal TV del partidazo por octavos de final de la Copa de la Liga peruana 2026

Sporting Cristal vs Bentín: día, hora y canal TV del partidazo por octavos de final de la Copa de la Liga peruana 2026

Entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Cali: precios y dónde comprar para asistir al amistoso 2026 con Pedro Gallese

Presidente de LDU de Quito confesó interés en Piero Quispe: “Competir con México es complicado”

Claudio Pizarro deja atrás la frustración de quedar afuera del Mundial 2018 con Perú: “No cambiaría nada de mi carrera, trabajaría más duro”

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026