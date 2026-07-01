Perú completó su preparación en la Copa Latina de Vóley con un triunfo ante Argentina: ¿Cuándo juega la Copa Sudamericana?

Perú completó su preparación en la Copa Latina de Vóley con un triunfo ante Argentina. Crédito: FPV

La selección peruana de vóley cerró su participación en la Copa Latina 2026 con una nota positiva, tras una trabajada victoria ante Argentina en cinco sets. Con ese resultado, el combinado nacional ya pone la mira en su primer gran desafío oficial de la temporada: la Copa Sudamericana de Vóley, que se disputará en Lima y marcará el inicio del calendario competitivo del equipo dirigido por Antonio Rizola.

La ‘blanquirroja’ utilizó el cuadrangular amistoso como parte de su proceso de preparación, en el que el comando técnico apostó por una estrategia de rotación con dos elencos distintos, el denominado Perú Mundialista y Perú Olímpico, con el objetivo de dar minutos a todas las jugadoras y evaluar su rendimiento de cara a los torneos oficiales.

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El torneo se desarrolló en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y funcionó como una importante prueba interna para el grupo de trabajo liderado por Antonio Rizola, quien pudo observar variantes tácticas, alternativas de juego y el nivel competitivo del plantel en un contexto de exigencia internacional.

Victoria valiosa ante Argentina

El cierre del cuadrangular dejó una imagen positiva para la selección peruana, que derrotó a Argentina por 3-2 en un encuentro de alta intensidad. El marcador final fue 23-25, 18-25, 25-22, 25-21 y 15-7, en un duelo donde la ‘bicolor’ comenzó en desventaja tras perder los dos primeros sets, pero logró reaccionar con carácter y sostener su rendimiento en el tramo decisivo.

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La gran figura del compromiso fue Brenda Lobatón, máxima anotadora con 23 puntos, liderando la ofensiva de Perú mundialista en los momentos más complicados del partido. Su actuación fue determinante para concretar la remontada y asegurar el triunfo.

El resultado no solo permitió cerrar el cuadrangular con buenas sensaciones, sino también reforzar la idea de un plantel amplio, competitivo y con variantes, de cara a una temporada internacional en la que Perú buscará consolidar su rendimiento en torneos oficiales.

El equipo nacional volteó 3-2 a las argentinas en la fecha 3 de la Copa Latina. Créditos: Latina / Instagram.

¿Cuándo juega Perú la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Tras el cierre del cuadrangular amistoso, la selección peruana ya tiene definido su próximo desafío internacional, donde comenzará la exigencia real de la temporada. La Copa Sudamericana de Vóley 2026 se disputará en Lima del 22 al 26 de julio, convirtiéndose en la primera gran competencia oficial del calendario para el conjunto nacional.

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El mencionado certamen se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, y reunirá a ocho selecciones nacionales distribuidas en dos grupos, en una fase inicial que exigirá regularidad desde el arranque para poder avanzar a las instancias decisivas.

En ese contexto, Perú integra el Grupo A junto a Brasil, Chile y Bolivia, una serie complicada en la que buscará imponerse en condición de local para acceder a las semifinales y seguir en carrera por el título continental.

Fixture de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Créditos: Latina / Youtube.

Fixture de Perú en la Copa Sudamericana

La selección dirigida por Antonio Rizola debutará ante Chile y afrontará un camino exigente en la fase de grupos. A continuación, el fixture de la ‘blanquirroja’ en el torneo:

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22 de julio: Chile vs Perú

23 de julio: Brasil vs Perú

24 de julio: Perú vs Bolivia

Con el envión anímico tras el triunfo ante Argentina y el trabajo acumulado durante la Copa Latina, Perú llega a su primer torneo oficial del año con la intención de ser protagonista en casa, medir el verdadero nivel del plantel y consolidar su rendimiento frente a rivales de mayor exigencia continental.