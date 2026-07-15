Junta Preparatoria del Congreso Bicameral inicia hoy sus funciones. REUTERS/Angela Ponce

La Junta Preparatoria del Congreso Bicameral inicia sus funciones a partir de hoy, 15 de julio, para organizar la transición hacia el nuevo Parlamento del periodo legislativo 2026-2031, integrado ahora por 130 diputados y 60 senadores. El órgano temporal conducirá la instalación del sistema bicameral, que reemplazará al Congreso unicameral luego 33 años de vigencia.

La elección de las autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado deberá realizarse, como plazo máximo, el 26 de julio, y los presidentes electos asumirán durante la instalación del nuevo Congreso prevista para el 27 de julio. Para ese proceso, las bancadas tendrán que presentar sus listas de candidatos ante la Oficialía Mayor hasta el 25 de julio.

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La Junta Preparatoria quedó conformada por:

Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) como presidente.

Cecilia Isabel Chacón de Vettori (Fuerza Popular) como vicepresidenta.

Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular) como primer secretario.

Luis Eliseo Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) como segundo secretario.

Alejandro Muñante (Renovación Popular) como tercer secretario.

Romina Alejandra Uribe Sáenz (Partido del Buen Gobierno) como cuarta secretaria.

El Congreso bicameral se instalará oficialmente el 27 de julio e iniciará la primera legislatura ordinaria del periodo parlamentario 2026-2027, que se extenderá hasta el 15 de diciembre.

La infografía muestra la composición de la Cámara de Diputados (130 escaños) y el Senado (60 escaños) de Perú, destacando la distribución de asientos entre seis partidos políticos y sus líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esa sesión se convocará a la sesión solemne del 28 de julio, cuando Keiko Fujimori Higuchi jurará el cargo y recibirá la banda presidencial como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031.

La ceremonia se realizará ante el presidente del Congreso bicameral, cargo que deberá recaer en un senador. Ese mismo día, la mandataria dirigirá su mensaje anual al Congreso y a la nación, en el que expondrá la situación de la república y las medidas, reformas e iniciativas que someterá a evaluación del Poder Legislativo.

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¿Cómo quedó conformado el nuevo Congreso bicameral?

La composición del nuevo Congreso bicameral quedó definida con 60 senadores y 130 diputados, según cifras presentadas en la entrevista difundida por el JNE. En la Cámara de Senadores, se informó una distribución que incluye: 22 para Fuerza Popular, 14 para Juntos por el Perú, 8 para Renovación Popular, 7 para el Partido del Buen Gobierno, 5 para el Partido Cívico Obras y 4 para Ahora Nación.

En la Cámara de Diputados, la distribución mencionada fue: 41 para Fuerza Popular, 32 para Juntos por el Perú, 18 para el Partido del Buen Gobierno, 15 para Renovación Popular, 14 para el Partido Cívico Obras y 10 para Ahora Nación.

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Junta Preparatoria del Congreso Bicameral inicia hoy sus funciones| Foto: Gemini IA

Experiencia política y perfil del nuevo Parlamento

Varios de los legisladores electos ya habían ocupado cargos públicos antes de llegar al Congreso. En total, 14 diputados y ocho senadores fueron previamente regidores distritales o provinciales, mientras que otros ejercieron como alcaldes o gobernadores regionales, lo que refleja una presencia importante de autoridades con experiencia en la gestión pública.

Respecto al perfil etario, el Senado tendrá como integrante de mayor edad a Fernando Rospigliosi, de 79 años, mientras que en la Cámara de Diputados el parlamentario de mayor edad será Luis Quispe, de 77 años. En el otro extremo se encuentran Alejandro Muñante, el senador más joven, y Romina Uribe, diputada del Partido del Buen Gobierno, quien con 28 años será la legisladora de menor edad del nuevo Congreso.

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Con esta composición, el Parlamento bicameral iniciará funciones con representantes que combinan experiencia legislativa, trayectoria en la administración pública y autoridades provenientes de distintos niveles de gobierno. Al mismo tiempo, la presencia de legisladores con antecedentes judiciales en materia familiar vuelve a poner en debate los perfiles de quienes integrarán el nuevo Poder Legislativo.