Entradas Universitario vs Sporting Cristal para final vuelta: precios y cómo comprar boletos para decisivo duelo de la Liga Femenina 2026

La definición del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 tendrá como protagonistas una vez más a Universitario de Deportes y Sporting Cristal, que llegan al partido de vuelta de este viernes 17 de julio con todo por decidir tras el empate registrado en el primer duelo de la serie.
El choque de ida, disputado en el estadio Alberto Gallardo, terminó con un vibrante 2-2, resultado que dejó la serie completamente abierta de cara a la revancha. Ahora, la definición se traslada al estadio Monumental, donde ambos equipos buscarán coronarse campeonas.
Para Universitario, el hecho de cerrar la llave en casa representa una ventaja y la posibilidad de contar con el aliento de su público, elemento que podría ser clave en un partido tan parejo.
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Precio de entradas
Universitario de Deportes puso a la venta los boletos para que los hinchas puedan alentar al equipo de sus amores en el duelo decisivo que podría terminar levantando la primera copa de la Liga Femenina 2026. Todavía quedan entradas y para adquirirlas se debe ingresar al portal de Ticketmaster.
- Norte: S/. 5.00 soles
- Oriente: S/. 12.00 soles
- Occidente: S/. 30.00 soles
- Experiencia Las Leonas: S/. 150.00 soles (AGOTADO)
- Promoción Familia Crema (4 entradas oriente): S/. 35.00 soles
Universitario vs Sporting Cristal: día y hora de la final vuelta
La final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 tendrá su desenlace el viernes 17 de julio en el estadio Monumental. Allí se definirá al campeón de la primera parte del campeonato peruano de fútbol femenino.
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El partido de vuelta entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal está programado para las 20:00 horas de Perú. El equipo crema llega con la ventaja de jugar en casa y el respaldo de su público, buscando capitalizar esa condición para quedarse con el trofeo.
Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026
La gran final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 contará con transmisión EN VIVO a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Gracias a este servicio en streaming, los aficionados de Universitario de Deportes y Sporting Cristal podrán seguir todas las incidencias del partido definitorio desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin costo alguno y con señal oficial.
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Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral del evento. En la web del medio, los hinchas encontrarán la previa del duelo, el seguimiento minuto a minuto, las jugadas más importantes, los goles, el resultado en tiempo real y el análisis posterior con todas las reacciones tras la definición del campeonato.
Así fue la final de ida entre Universitario vs Sporting Cristal
El primer capítulo de la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 dejó todo por resolverse, tras un empate 2-2 entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. El partido ofreció emociones de principio a fin, con ambos equipos alternando el dominio y mostrando sus credenciales en la lucha por el título.
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La gran figura ofensiva fue Tamara Alves, quien adelantó en dos ocasiones al conjunto ‘celeste’ y se convirtió en el motor del ataque para las dirigidas por Vivian Ayres. Su doblete parecía encaminar a Sporting Cristal hacia una ventaja importante en la serie, pero la reacción de Universitario no se hizo esperar.
Las ‘cremas’, bajo la conducción de Carlos Véliz, respondieron con carácter. Scarleth Flores fue clave al marcar el gol del empate, devolviendo la paridad y manteniendo en carrera a su equipo. El encuentro se transformó en un ida y vuelta, con ambos planteles buscando romper la igualdad.
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Cuando Sporting Cristal volvió a ponerse arriba en el marcador, la tensión creció en las tribunas. Sin embargo, el desenlace llegó tras un penal cobrado a favor de Universitario. Pierina Núñez transformó la ejecución en gol y selló el definitivo 2-2, resultado que deja la llave completamente abierta para la revancha en el estadio Monumental.
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