Universitario vs Sporting Cristal: ¿cómo se define el título de la Liga Femenina 2026 tras empate en la ida?

¿Cómo se definirá el título de la Liga Femenina 2026? (Sporting Cristal)

La final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 tendrá este viernes 17 de julio su desenlace definitivo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Ambos conjuntos llegan al partido de vuelta con la serie igualada y la ilusión intacta, tras el empate 2-2 en el duelo de ida disputado en el estadio Alberto Gallardo.

El resultado del primer encuentro dejó la llave completamente abierta, aumentando la expectativa para la revancha que se jugará en el estadio Monumental. Universitario buscará aprovechar la localía y el apoyo de su hinchada para quedarse con el trofeo, mientras que Sporting Cristal intentará dar el golpe y coronarse como visitante.

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Así se definirá el título de la Liga Femenina 2026

El empate en el primer duelo dejó la serie totalmente abierta y aumentó la expectativa de cara al desenlace del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Universitario de Deportes llega con la oportunidad de definir el título en casa, contando con el aliento de su público en el estadio Monumental.

Por su parte, Sporting Cristal afronta el reto de mantener el nivel exhibido en la ida e intentará sorprender como visitante para quedarse con el trofeo. La igualdad previa asegura que ambos equipos parten con las mismas posibilidades, prometiendo una final intensa y llena de emociones en la noche decisiva del campeonato.

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- Si gana Universitario la final vuelta: este escenario le dará el trofeo del Torneo Apertura 2026, sin importar el marcador. La igualdad en el primer cotejo, no da ventaja a ningún equipo, solo necesita la victoria.

- Si gana Sporting Cristal la final vuelta: este panorama coronará como ganadoras a las ‘cerveceras’ y celebrará de visita ante los hinchas de la ‘U’. Un logro que hace varios años no ha podido conseguir.

- Si hay empate en Universitario vs Sporting Cristal en final vuelta: de mantenerse la igualdad en el segundo cotejo, se resolverá al ganador por tanda de penales. Los doce pasos determinará el título, no habrá tiempo extra.

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Universitario y Sporting Cristal empataron 2-2 en la final ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Itea Sport

Canal TV para ver Universitario vs Sporting Cristal por la final de la Liga Femenina 2026

La final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 podrá seguirse EN VIVO gracias a la transmisión de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Este servicio en streaming permite que los aficionados de Universitario de Deportes y Sporting Cristal disfruten el partido decisivo desde cualquier lugar, con acceso gratuito y señal oficial.

Además, Infobae Perú brindará una cobertura completa del evento. En su sitio web, los hinchas encontrarán la previa del encuentro, el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles, el resultado actualizado en tiempo real y un análisis detallado con todas las reacciones tras la definición del título.

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Precios de entradas

Universitario de Deportes ya habilitó la venta de entradas para el partido definitorio del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Los hinchas que deseen acompañar al equipo en esta jornada clave, donde podría celebrarse la obtención de la primera copa del año, aún tienen la posibilidad de conseguir sus boletos.

La compra se realiza a través del portal de Ticketmaster, donde los aficionados pueden elegir la ubicación y asegurar su presencia en el estadio Monumental para alentar al equipo en la gran final. Todavía hay disponibilidad en distintas zonas, lo que permite que más seguidores se sumen a la fiesta del fútbol femenino peruano.

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- Norte: S/. 5.00 soles

- Oriente: S/. 12.00 soles

- Occidente: S/. 30.00 soles

- Experiencia Las Leonas: S/. 150.00 soles (AGOTADO)

- Promoción Familia Crema (4 entradas oriente): S/. 35.00 soles

Precios de entradas para Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026.