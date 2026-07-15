Jefferson Farfán se pronuncia contra Magaly Medina por imagen racista: “No podemos normalizarlo”

Jefferson Farfán se pronunció en redes sociales en medio de su enfrentamiento mediático con Magaly Medina, luego de que la conductora compartiera una imagen que generó acusaciones de racismo y discriminación.
El exfutbolista difundió un comunicado firmado por organizaciones y activistas afroperuanos y afroperuanas, en el que se rechaza la publicación reposteada por Medina y se pide una rectificación pública.
Farfán acompañó ese comunicado con un mensaje propio en el que buscó colocar el debate fuera del terreno del espectáculo y centrarlo en el impacto social de lo que considera una representación racista.
“Nos pronunciamos. Esto trasciende la disputa de personajes mediáticos. No podemos seguir normalizando la reproduccion del racismo y la discriminación. Nombrarlo no nos hace débiles, nos hace decir que no somos pasivos ante las discriminación racial”, escribió.
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La controversia estalló después de que Magaly Medina difundiera un video creado con inteligencia artificial en el que ella aparece caracterizada como una “noble” y Farfán como un “esclavo” en un campo. La conductora acompañó el repost con una frase que amplificó las reacciones: “Amo el ingenio popular”.
La imagen que detonó la polémica: “noble” y “esclavo” en una plantación colonial
El comunicado difundido por Farfán describe con claridad qué es lo que consideran ofensivo: una representación de subordinación racial en un escenario asociado a la esclavización. Según el texto, la imagen alude al futbolista “mediante la representación de un hombre negro semidesnudo en una plantación colonial y dentro de una escena de subordinación racial”.
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Aunque Medina no haya sido autora del contenido, el pronunciamiento plantea que el acto de compartirlo tiene un peso público adicional por el alcance de la conductora y por el efecto de amplificar el material. Esa es la línea que tomó Farfán en su publicación: la discusión, en su versión, ya no se limita a un conflicto entre dos figuras mediáticas.
“El racismo no se comparte”: el comunicado de organizaciones afroperuanas
El texto compartido por Farfán incluye un título contundente: “¡EL RACISMO NO SE COMPARTE: SE RECHAZA Y SE SANCIONA!”. En el comunicado, las organizaciones y activistas afroperuanos y afroperuanas expresan su rechazo a la publicación y argumentan por qué el contenido excede la burla individual.
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“Las organizaciones y activistas afroperuanos y afroperuanas rechazamos la imagen racista compartida por la comunicadora Magaly Medina”, señala el texto, antes de advertir que, incluso si no creó el material, “compartirla y celebrarla como ‘ingenio popular’ significa amplificar, legitimar y normalizar su contenido”.
El pronunciamiento agrega que esa responsabilidad sería mayor “tratándose de una comunicadora con alcance masivo”, al considerar que su difusión normaliza un imaginario racista.
La referencia histórica: plantación, esclavización y memoria del Pueblo Afroperuano
Otro de los ejes del comunicado es el contexto histórico que, según el texto, la imagen invoca: la plantación como sistema de explotación. “La plantación constituye un sistema histórico asociado a siglos de esclavización, explotación y deshumanización de las personas africanas y afrodescendientes”, indica el documento.
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En esa línea, plantea que no se trata solo de una ofensa individual, sino de un golpe simbólico contra una memoria colectiva: “Por ello, no se trata únicamente de una agresión contra Jefferson Farfán, sino contra la memoria y la dignidad de todo el Pueblo Afroperuano”.
El comunicado insiste en que el racismo no puede relativizarse bajo la idea de humor o sátira: “El racismo no es un asunto de susceptibilidades ni de interpretaciones personales: es una violencia histórica y estructural. No toleremos que se disfrace de humor, sátira o ‘ingenio popular’”.
El marco legal que citan: artículo 323 del Código Penal
El documento también recuerda un aspecto legal: “Recordamos que la discriminación y la incitación a la discriminación están contempladas como delitos en el artículo 323 del Código Penal peruano”.
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En ese contexto, el comunicado formula una exigencia concreta: “¡Exigimos una rectificación pública!. ¡No más bromas ni violencia racista contra el Pueblo Afroperuano!”.
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