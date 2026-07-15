Argentinos quedan sorprendidos por la forma de conducir en Lima: “Manejan bastante mal. Mucho bocinazo”

Argentinos quedan sorprendidos por la forma de conducir en Lima

El tránsito de Lima volvió a quedar bajo la lupa tras la viralización en TikTok de un video en el que turistas argentinos comparten sus impresiones sobre la conducción en la capital peruana.

El registro, difundido a través de la cuenta Criollos NEWS, expone el asombro de visitantes por las costumbres viales locales, en un contexto donde el tráfico y el uso del claxon se han convertido en parte inseparable de la vida urbana limeña.

Durante su estadía, los turistas describieron una experiencia marcada por la percepción de desorden y agresividad al volante. “Manejan bastante mal. Todos tienen unas camionetas gigantes y todos se tiran, tipo es mucha personalidad”, opinó uno de los visitantes.

PUBLICIDAD

Otro de los extranjeros aportó: “O sea, gana el más poronga que mete la trompa y ya”, ilustrando la competencia que perciben en cada cruce y señal de tránsito.

Una calle en Lima ilustra el problema del estacionamiento irregular con la presencia de parqueadores informales y conos improvisados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La viralización del video puso en primer plano la impresión directa de los visitantes extranjeros y su sorpresa ante la dinámica cotidiana en las calles de la ciudad. La combinación de vehículos de gran tamaño, maniobras arriesgadas y la ausencia de una señalética respetada alimenta la percepción de un sistema vial caótico.

El bocinazo, protagonista de la ciudad

Un aspecto destacado por los argentinos fue el uso frecuente de la bocina, elemento que, según su testimonio, define la experiencia sonora de Lima. “Dicen que no, por lo menos no escuchamos mucho bocinazo, pero dicen que es porque los venezolanos que están acá, que son de Cabify, no tocan bocina, pero que los peruanos sí”, relató uno de los viajeros. Otro agregó: “Los peruanos tocan mucha bocina, parece ser”.

PUBLICIDAD

El impacto del ruido no pasó inadvertido en su alojamiento. “Donde nos estamos quedando, sí, tocan mucha bocina. Me molestaron mi siesta”, afirmó uno de los turistas.

La observación de los visitantes argentinos se suma a una problemática ampliamente conocida por los propios limeños, quienes conviven a diario con el sonido constante de los claxons en las principales vías.

Una vista aérea muestra una concurrida avenida urbana con numerosos vehículos de transporte público y privado en medio de edificios y carteles publicitarios en Moquegua. (Andina)

Caos vehicular en Lima

Efectivamente, el sonido del claxon se ha convertido en la banda sonora permanente de la capital peruana. El avance de unas pocas cuadras puede tomar mucho más tiempo del previsto, lo que genera frustración tanto en conductores como en pasajeros.

PUBLICIDAD

Este fenómeno, que antes se limitaba a ciertas horas del día, hoy se extiende durante casi toda la jornada, reflejando un colapso constante en las arterias principales de la ciudad.

La gravedad de la situación motivó a la Municipalidad Metropolitana de Lima a declarar en abril pasado en emergencia el sistema vial por 180 días, una medida que intenta contener un problema que afecta tanto la economía como la seguridad de millones de limeños.

Consecuencias del tráfico

Según datos oficiales, Lima figura entre las ciudades con mayor congestión vehicular del planeta. El ranking TomTom Traffic Index ubica a la capital peruana en posiciones críticas, con un promedio de 195 horas al año perdidas en embotellamientos, lo que equivale a más de ocho días completos por persona detenidos en el tráfico.

PUBLICIDAD

Transporte en Lima: congestión, informalidad y baja velocidad elevan el costo económico del tráfico. (Foto: Agencia Andina)

Recorrer apenas 10 kilómetros puede tomar cerca de 35 minutos en condiciones normales. Durante los picos de congestión, ese tiempo aumenta considerablemente. Vías emblemáticas como Avenida Abancay o la Vía Expresa muestran largas filas de vehículos, mientras el ruido de los claxons permanece constante.

El impacto económico es considerable. El Instituto Peruano de Economía estimó pérdidas superiores a 4.100 millones de soles en el último año debido a la congestión vehicular. Las horas detenidas afectan la productividad y generan costos para empresas y trabajadores.

La crisis del tráfico en Lima también ha tenido repercusiones en la seguridad. Al menos 224 personas han fallecido en accidentes de tránsito en lo que va del año. El estrés, la imprudencia y prácticas de riesgo, como el uso del celular al conducir, incrementan la peligrosidad en un sistema vial sobrecargado y en emergencia.

PUBLICIDAD