“Tiene la postura de buscar otro equipo”, la situación de Guillermo Viscarra en Alianza Lima

Guillermo Viscarra se ha asentado como el arquero titular de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

El panorama de Guillermo Viscarra en Alianza Lima se torna incierto, tras conocerse que el arquero boliviano estaría considerando dejar el club pese a tener contrato vigente. Esta posibilidad surge en un momento sensible para la institución, marcada por recientes cambios administrativos y cuestionamientos deportivos luego de la derrota ante Deportivo Cali en un amistoso internacional.

Según el periodista Kevin Pacheco, la permanencia del boliviano en Matute se complica por una decisión personal. El portero internacional estaría analizando alternativas para continuar su carrera fuera del cuadro íntimo, motivado por el deseo de recuperar la regularidad que no ha conseguido durante la actual temporada.

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“Tiene la postura de buscar un nuevo equipo, pero todavía no hay nada definido”, informó el comunicador en el programa ‘Fútbol Satélite’. Esta situación deja abierta la posibilidad de que el ‘1′ cambie de equipo en las próximas semanas, siempre que reciba una propuesta que le ofrezca mayor participación y minutos en el campo.

Daniel Giraldo puso la pelota en un lugar imposible para Alejandro Duarte - Crédito: América.

¿Guillermo Viscarra estará en Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Tras conocerse la incertidumbre de la continuidad de Guillermo Viscarra, se pudo conocer que no será tomado en cuenta por Pablo Guede. El arquero boliviano no estaría en la lista de convocados para el debut de Alianza Lima frente Sport Huancayo este domingo 19 de julio en Matute.

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“Es probable que Viscarra no salga en lista y me apoyo en que Ángel de la Cruz ha estado participando en los amistosos; tapó ante San Martín, también ante Melgar. A ‘Billy’ lo vi ante Deportivo Cali afuera del campo. O sea, esos son indicativos, señales concretas de que puede ocurrir esto. Así que, que no se sorprendan de que de pronto ante Sport Huancayo no esté en la nómina”, apuntó José Varela en el programa ‘Modo Fútbol’.

Guillermo Viscarra ha perdido protagonismo en su segunda temporada en el fútbol peruano. - Crédito: Alianza Lima

¿Cuándo juega Alianza Lima con Sport Huancayo en debut del Torneo Clausura 2026?

El arranque del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tendrá como uno de sus platos fuertes el enfrentamiento entre Alianza Lima y Sport Huancayo. La expectativa entre los hinchas blanquiazules es alta, ya que este partido marca el inicio del camino hacia el gran objetivo de la temporada: conquistar el título nacional.

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Bajo la dirección de Pablo Guede, vuelve a la competencia local tras consagrarse campeón del Apertura, lo que eleva aún más el interés por su desempeño en el campeonato. Para la afición, el debut en Matute representa la ocasión ideal para ratificar el dominio mostrado en la primera mitad del año y dar un paso firme en la lucha por el campeonato.

El choque está programado para el domingo 19 de julio a las 19:00 (hora peruana), justo después de la final del Mundial 2026. Esta programación permite a los seguidores disfrutar de ambos eventos sin que se superpongan en la agenda, asegurando una jornada futbolística completa y cargada de emociones para los fanáticos del club y del deporte en general.

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Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentarán en la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. (ESPN)

Canal TV para ver Alianza vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

La primera jornada del Torneo Clausura 2026 contará con una cobertura televisiva total en todo el país. L1 Max será el canal exclusivo para la transmisión en vivo de todos los partidos, con disponibilidad asegurada en los principales servicios de suscripción: Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. De este modo, los aficionados podrán acceder a la señal sin importar el proveedor que utilicen en sus hogares.

Para quienes prefieren ver los partidos en formato digital, la aplicación Liga 1 Play ofrece la alternativa ideal. Esta plataforma permite disfrutar de cada encuentro desde dispositivos móviles o computadoras, facilitando el acceso desde cualquier lugar con conexión a internet y adaptándose a quienes no cuentan con televisión tradicional.

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Además, Infobae Perú desplegará una cobertura especial durante la fecha inaugural. El portal brindará información previa, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas destacadas y declaraciones de los protagonistas, permitiendo que los hinchas sigan la jornada desde diferentes canales y elijan la opción que mejor se ajuste a sus preferencias y rutinas.