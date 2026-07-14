Alianza Lima vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV del debut por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima se medirá con Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)

El inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 estará marcado por el enfrentamiento entre Alianza Lima y Sport Huancayo como uno de los más emocionantes. Los hinchas ‘blanquiazules’ aguardan con entusiasmo este duelo, que representa el primer paso del club en su intento por alcanzar el máximo objetivo de la temporada: título nacional.

El equipo de Pablo Guede retoma la competencia local después de haber obtenido el título del Apertura, lo que incrementa la expectativa respecto a su rendimiento en el Clausura. Para la afición, este debut en casa simboliza la oportunidad de consolidar el dominio mostrado en la primera parte del año y acercarse al ansiado campeonato nacional.

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Alianza Lima vs Sport Huancayo: día y hora del partido por elTorneo Clausura 2026

El choque entre Alianza Lima y Sport Huancayo está programado para el domingo 19 de julio a las 19:00 (hora peruana). La organización ha dispuesto este horario para que el encuentro se realice inmediatamente después de la final del Mundial 2026, lo que permite a los hinchas disfrutar ambos eventos sin superposición en la agenda futbolística.

En otros países sudamericanos, el partido podrá seguirse en simultáneo: también será a las 19:00 horas en Colombia y Ecuador; en Bolivia, Venezuela y Chile la transmisión iniciará a las 20:00 horas; y en el caso de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial se dará a las 21:00 horas.

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Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentarán en la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. (ESPN)

Canal TV para ver Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

La transmisión de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 contará con una cobertura integral que abarca todo el territorio nacional. L1 Max ha sido designado como el canal exclusivo para la emisión en vivo de cada uno de los partidos, con disponibilidad confirmada en servicios de suscripción como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Esta medida garantiza que los aficionados puedan acceder a la señal sin importar su proveedor de televisión.

La alternativa digital está representada por Liga 1 Play, la aplicación oficial que permite ver los encuentros desde dispositivos móviles y computadoras. Esta opción resulta ideal para quienes priorizan la movilidad o no cuentan con acceso a televisión tradicional, asegurando la visualización en cualquier lugar con conexión a internet.

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Para aquellos que buscan información en tiempo real y un seguimiento detallado más allá de la transmisión, Infobae Perú ofrecerá un despliegue especial durante la jornada inicial. El portal brindará contenidos previos a los partidos, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas relevantes y declaraciones posteriores de los protagonistas. Así, los hinchas podrán mantenerse al tanto de los sucesos más destacados de la fecha por diferentes vías, eligiendo la alternativa que mejor se adapte a su rutina.

Los blanquiazules iniciaron el despacho de boletos por etapas, con prioridad para abonados y usuarios del programa Íntimo, de cara al duelo del domingo 19 de julio a las 19:00 en Matute (Alianza Lima)

¿Cómo llegan Alianza Lima y Sport Huancayo al duelo?

Alianza Lima inicia el Torneo Clausura 2026 con el objetivo de conquistar ambos títulos nacionales y asegurar el campeonato absoluto. El equipo buscará dejar atrás una serie de resultados adversos en la previa, luego de caer ante Deportivo Cali por 2-0 en un amistoso y perder 3-1 frente a Alianza Atlético de Sullana en la Copa de la Liga, donde quedó eliminado en la primera ronda.

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Para los blanquiazules, el debut ante Sport Huancayo representa la oportunidad de recuperar confianza y establecer una base sólida rumbo a la hazaña de ganar el Clausura tras haberse consagrado en el Apertura. El conjunto dirigido por la hinchada de Matute sabe que un inicio exitoso en casa puede marcar el ritmo de la campaña.

Por el lado del ‘rojo matador’, el panorama es distinto. El equipo llega tras disputar los octavos de final de la Copa de la Liga ante Los Chankas, pero arrastra una campaña inestable en el Apertura. Con solo 16 puntos obtenidos en 17 partidos, el ‘Rojo Matador’ terminó en la posición 16 de 18 en la tabla general, lo que lo mantiene bajo presión en la lucha por evitar el descenso durante el Clausura.

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Daniel Giraldo puso la pelota en un lugar imposible para Alejandro Duarte - Crédito: América.