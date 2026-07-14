Perú Deportes

Alianza Lima vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV del debut por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El campeonato nacional está de vuelta y uno de los encuentros más llamativos es el de los ‘blanquiazules’ frente el ‘rojo matador’ en Matute. Conoce todos los detalles del choque

Guardar
Google icon
Alianza Lima se medirá con Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)
Alianza Lima se medirá con Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)

El inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 estará marcado por el enfrentamiento entre Alianza Lima y Sport Huancayo como uno de los más emocionantes. Los hinchas ‘blanquiazules’ aguardan con entusiasmo este duelo, que representa el primer paso del club en su intento por alcanzar el máximo objetivo de la temporada: título nacional.

El equipo de Pablo Guede retoma la competencia local después de haber obtenido el título del Apertura, lo que incrementa la expectativa respecto a su rendimiento en el Clausura. Para la afición, este debut en casa simboliza la oportunidad de consolidar el dominio mostrado en la primera parte del año y acercarse al ansiado campeonato nacional.

PUBLICIDAD

Alianza Lima vs Sport Huancayo: día y hora del partido por elTorneo Clausura 2026

El choque entre Alianza Lima y Sport Huancayo está programado para el domingo 19 de julio a las 19:00 (hora peruana). La organización ha dispuesto este horario para que el encuentro se realice inmediatamente después de la final del Mundial 2026, lo que permite a los hinchas disfrutar ambos eventos sin superposición en la agenda futbolística.

En otros países sudamericanos, el partido podrá seguirse en simultáneo: también será a las 19:00 horas en Colombia y Ecuador; en Bolivia, Venezuela y Chile la transmisión iniciará a las 20:00 horas; y en el caso de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial se dará a las 21:00 horas.

PUBLICIDAD

Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentarán en la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. (ESPN)
Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentarán en la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. (ESPN)

Canal TV para ver Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

La transmisión de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 contará con una cobertura integral que abarca todo el territorio nacional. L1 Max ha sido designado como el canal exclusivo para la emisión en vivo de cada uno de los partidos, con disponibilidad confirmada en servicios de suscripción como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Esta medida garantiza que los aficionados puedan acceder a la señal sin importar su proveedor de televisión.

La alternativa digital está representada por Liga 1 Play, la aplicación oficial que permite ver los encuentros desde dispositivos móviles y computadoras. Esta opción resulta ideal para quienes priorizan la movilidad o no cuentan con acceso a televisión tradicional, asegurando la visualización en cualquier lugar con conexión a internet.

Para aquellos que buscan información en tiempo real y un seguimiento detallado más allá de la transmisión, Infobae Perú ofrecerá un despliegue especial durante la jornada inicial. El portal brindará contenidos previos a los partidos, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas relevantes y declaraciones posteriores de los protagonistas. Así, los hinchas podrán mantenerse al tanto de los sucesos más destacados de la fecha por diferentes vías, eligiendo la alternativa que mejor se adapte a su rutina.

Alianza Lima – Sport Huancayo – Liga 1 – Perú – deportes – 6 julio
Los blanquiazules iniciaron el despacho de boletos por etapas, con prioridad para abonados y usuarios del programa Íntimo, de cara al duelo del domingo 19 de julio a las 19:00 en Matute (Alianza Lima)

¿Cómo llegan Alianza Lima y Sport Huancayo al duelo?

Alianza Lima inicia el Torneo Clausura 2026 con el objetivo de conquistar ambos títulos nacionales y asegurar el campeonato absoluto. El equipo buscará dejar atrás una serie de resultados adversos en la previa, luego de caer ante Deportivo Cali por 2-0 en un amistoso y perder 3-1 frente a Alianza Atlético de Sullana en la Copa de la Liga, donde quedó eliminado en la primera ronda.

Para los blanquiazules, el debut ante Sport Huancayo representa la oportunidad de recuperar confianza y establecer una base sólida rumbo a la hazaña de ganar el Clausura tras haberse consagrado en el Apertura. El conjunto dirigido por la hinchada de Matute sabe que un inicio exitoso en casa puede marcar el ritmo de la campaña.

Por el lado del ‘rojo matador’, el panorama es distinto. El equipo llega tras disputar los octavos de final de la Copa de la Liga ante Los Chankas, pero arrastra una campaña inestable en el Apertura. Con solo 16 puntos obtenidos en 17 partidos, el ‘Rojo Matador’ terminó en la posición 16 de 18 en la tabla general, lo que lo mantiene bajo presión en la lucha por evitar el descenso durante el Clausura.

Daniel Giraldo puso la pelota en un lugar imposible para Alejandro Duarte - Crédito: América.

Temas Relacionados

Alianza LimaSport HuancayoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Comando Sur apuntó contra Paolo Guerrero y le exigió aclarar polémica: “Queremos darle la oportunidad de hablar directamente”

Recientemente se difundió una comunicación del ‘Depredador’ en la que reclamaba por las acreencias del club ‘blanquiazul’

Comando Sur apuntó contra Paolo Guerrero y le exigió aclarar polémica: “Queremos darle la oportunidad de hablar directamente”

Paolo Guerrero rompe su silencio, y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias: “Estoy dispuesto a poner mi patrimonio”

El ‘Depredador’ hizo pública una carta en la que responsabiliza al Fondo Blanquiazul por la ausencia de incorporaciones para el Torneo Clausura y por no considerar su oferta para asumir las deudas del club

Paolo Guerrero rompe su silencio, y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias: “Estoy dispuesto a poner mi patrimonio”

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Regresa el campeonato nacional con duelos emocionantes mientras se define al campeón del Mundial 2026: Alianza Lima recibe a Sport Huancayo, Universitario visita a ADT, Sporting Cristal hará lo suyo con Deportivo Garcilaso

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Los cruces confirmados de cuartos de final en Copa de la Liga 2026

Los encuentros de la próxima fase del torneo peruano ya están definidos y la competencia se reanudará en agosto

Los cruces confirmados de cuartos de final en Copa de la Liga 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, martes 14 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú

La ciudad de Dallas reunirá a las dos selecciones que mejor fútbol despliegan en la gran cita, aunque con sus características particulares. Del lado ibérico surge la posesión y en la orilla ‘gala’ aparece la verticalidad

Resultados del Mundial 2026 HOY, martes 14 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

Rafael López Aliaga seguirá como candidato a primer regidor de Lima tras el fallo del JNE que dejó sin efecto la resolución del JEE

Alejandro Toledo solicita derecho de gracia presidencial por razones humanitarias y pide a José María Balcázar evaluar su libertad

Poder Judicial admite hábeas corpus de Pedro Castillo tras informe de la ONU: piden anular su condena, prisión y vacancia

Perú tiene el récord de cambios de mando en los últimos 10 años: Estos son todos los presidentes que juramentaron antes de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Quién es Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, la novia del torero peruano Andrés Roca Rey

Quién es Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, la novia del torero peruano Andrés Roca Rey

Magaly Medina celebra apoyo del público tras disputa con Jefferson Farfán: “Las muestras de afecto se intensificaron, me sentí Madonna”

Magaly Medina revela que continúan las amenazas de muerte en su contra: “Con matar a mi productor y a mi abogado”

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Magaly Medina acepta disculpas de Mario Hart por acusarla erróneamente, pero advierte: “No me echen cosas que yo no he dicho”

DEPORTES

Comando Sur apuntó contra Paolo Guerrero y le exigió aclarar polémica: “Queremos darle la oportunidad de hablar directamente”

Comando Sur apuntó contra Paolo Guerrero y le exigió aclarar polémica: “Queremos darle la oportunidad de hablar directamente”

Paolo Guerrero rompe su silencio, y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias: “Estoy dispuesto a poner mi patrimonio”

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Los cruces confirmados de cuartos de final en Copa de la Liga 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, martes 14 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú