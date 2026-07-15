Reportero de Magaly Medina es acusado de armar ampays a Raymond Manco y Pedro Aquino por modelo hot

La modelo hot Marjorie Stefany Fuenzalida García denunció públicamente, con audios y conversaciones por WhatsApp, a Gian Franco Pérez, reportero de 'Magaly TV, La Firme’.
Según la versión que dio al programa ‘Amor y Fuego’, habría sido hostigada y presionada para “sembrar” a futbolistas como Raymond Manco y Pedro Aquino: es decir, iniciar conversaciones virtuales y acercamientos por redes sociales con el objetivo de armar un ampay.
La denunciante, quien afirma ser actriz hot y es conocida en ese ambiente como Pamela Chan, también lo acusó de acoso sexual y de condicionarla a mantener relaciones.
En medio de la polémica, el propio Pérez difundió un comunicado en el que pidió disculpas, aseguró que fue separado del programa de ATV y sostuvo que tomará acciones legales por lo que calificó como denuncias “difamatorias”.
PUBLICIDAD
La denuncia de Pamela Chan: audios y WhatsApp
Marjorie Fuenzalida afirmó que el reportero le indicaba cómo acercarse a futbolistas por redes sociales para generar un vínculo que sirviera de base para un ampay. En uno de los audios que se difundieron, se escucha una instrucción directa sobre qué escribir y cómo hacerlo.
“Escríbele, escríbele. Ponle: «Te veo en todos los pódcasts». No seas muy, muy sexual, haz algo sutil. «Hola, te veo en todos los pódcasts». Pero ya hay que darle pie, para que comience a generar algo”.
La denunciante cuestionó ese método y lo calificó como una práctica deliberada de “sembrar” a personas.
“Eso es sembrar a las personas. ¿Qué clase de programa periodístico es? ¿Qué clase de programa busca a mujeres para que les escriban y estén dando like para que caigan? Si es Manco, mejor. Esa es la bomba. Todo a Manco, todo. Me da puros likes. A Manco con todo. Tú también dale like. Ambos no se pierden ni una historia, le pongo yo. Acá está Raymond Manco”.
La denuncia policial: acoso sexual y presunta coacción
Además de la exposición en redes y medios, Marjorie presentó una denuncia. En el documento se señala:
“Delito: violación de la libertad sexual, acoso sexual. Denunciado: Paul Gian Franco Pérez Cruz. Marjorie Fuenzalina García, la misma que denuncia que viene siendo víctima del presunto delito contra la libertad sexual, acoso sexual, por parte del señor Paul Gian Franco Pérez Cruz”, dice dicho documento.
PUBLICIDAD
Desde ese entonces, el denunciado viene acosándola sexualmente con la finalidad de tener relaciones sexuales. Estos últimos días, se enteró de un acta que tiene vinculación directa con su menor hija de tres años. El denunciado, con el fin de no poner en una nota de Magaly TV, La Firme, solicita tener relaciones sexuales y coacciona sembrar ampays a futbolistas, específicamente a Raymond Manco y Pedro Aquino.
En su testimonio, Fuenzalida agregó que la situación, según ella, no se limita a un solo hecho y que habría existido amenaza y hostigamiento.
“Vengo a denunciar a Gian Franco Pérez Cruz por el tema de acoso en primera instancia, pero eso se va a agrandar, por supuesto que sí, por hostigamiento, por maltrato psicológico y además, no solamente acoso, Gian Franco, no solamente acoso. Me amenazaste con exponer la integridad de mi menor hijo. Fue una amenaza diciéndome que si yo no hacía lo que él decía, él iba a exponer esa, la información de la nota, que él había obviado de una parte de la nota. Me dijo: ‘Devuélveme ese favor’”.
PUBLICIDAD
El contexto: reportajes previos y el presunto condicionamiento
La denunciante relató que conoció al reportero en el marco de un reportaje donde ella apareció junto a Giancarlo Scarpati y al streamer Diealis, relacionado con transmisiones en la plataforma Kick. Luego, señaló que hubo una segunda entrega donde se habló de su comportamiento en el edificio donde vivía.
Según su versión, tras un encuentro fortuito posterior, el periodista habría condicionado un trato a pasar la noche en un departamento.
“«Oye, ¿puedo subir un rato a tu casa?». Le digo: «No», le digo, «no vas a subir a mi casa». «Entonces, ¿por qué no vas a la mía?». Le digo: «Tampoco voy a subir, estoy cansada». tenía un show, quiero descansar. Me dijo: «No, que china, que no sé qué, que tú me la debes, que no te olvides, que la nota que te hice, que te salvé de ese mal momento». Y le digo: «¿Qué me salvaste de qué mal momento?». «Tú sabes de qué te he salvado, de lo más preciado que tienes». Entonces, cuando me dijo eso, yo dije: «Realmente estoy hablando con un hijo de pu**“.
PUBLICIDAD
Consultada sobre si accedió a tener intimidad con él ese día, la denunciante respondió: “Sí, para serte muy sincera, ni siquiera sentí nada, porque es una persona que era medio cosquilla, sinceramente. Entonces, solamente fue una vez. Y me bastó solamente una vez para darme cuenta de que no quería ni una vez más”.
Los chats atribuidos al reportero y el contenido de carácter sexual
Fuenzalida aseguró que Pérez le enviaba mensajes de contenido sexual explícito. Entre las conversaciones por WhatsApp que entregó al programa Amor y fuego, se incluye el siguiente texto:
“Tu cara es todo. Y te digo algo, quería agarrar contigo en el ascensor. Eres chata. Mientras subíamos tuve pensamientos. Imaginé que te arrinconaba. Rica, mi amor, rico”.
PUBLICIDAD
La denunciante también afirmó que él escribía comentarios como: “Qué rica que estás, qué rico tu contenido, me gustaría ser yo tu actor, cómo me gustaría que me lo hagas así”, y otros “un poquito más fuertes”, según describió.
El comunicado de Gian Franco Pérez: disculpas y separación de programa
Tras la difusión de la denuncia, Gian Franco Pérez publicó un comunicado en el que pidió disculpas, aceptó consecuencias y aseguró que fue separado del programa ‘Magaly Tv La Firme’.
“Me disculpo por mis acciones y acepto las consecuencias, pasé un límite que el programa, ni la conductora pasan, defraudé la confianza que me dio magaly, al formar parte del programa 1 de espectáculo, me voy con la mejor experiencia. por lo pronto, voy a tomar acciones legales, porque las denuncias fuertes son difamatorias y no son parte de la realidad. muchas gracias por todo el cariño, ojalá sea un hasta pronto”.
PUBLICIDAD
Más Noticias
El virus que puede provocar hospitalizaciones en bebés y que muchas familias aún desconocen
El Ministerio de Salud incorporará la inmunización materna contra el Virus Sincicial Respiratorio como una estrategia para proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida
PNP incauta 79 kilos de cocaína, un arma y municiones en Ayacucho durante operativo que causó pérdidas de más de S/317 mil al narcotráfico
El operativo forma parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028
Corredor Rojo tendrá desvío temporal este 15 de julio por entrega de credenciales a Keiko Fujimori: ATU anuncia cambios en la ruta
La modificación del servicio comenzará desde el inicio de operaciones de este miércoles y afectará un tramo de la avenida Javier Prado debido a la ceremonia de entrega de credenciales a la presidenta electa
Fiscal que dio un cabezazo a un policía en Piura fue retirada del cargo: podría enfrentar hasta 12 años de cárcel
La exmagistrada es investigada por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad luego de protagonizar un incidente durante una intervención de tránsito en Castilla. La audiencia para definir su situación se realizaría en las próximas horas
Alicia Maguiña: 52 composiciones son declaradas Patrimonio Cultural de la Nación por su aporte a la música tradicional del Perú
Se reconoce su aporte al rescate, investigación, preservación y difusión de la música tradicional peruana
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD