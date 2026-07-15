Reportero de Magaly Medina es acusado de armar ampays a Raymond Manco y Pedro Aquino por modelo hot. Willax TV: 'Amor y Fuego'.

La modelo hot Marjorie Stefany Fuenzalida García denunció públicamente, con audios y conversaciones por WhatsApp, a Gian Franco Pérez, reportero de 'Magaly TV, La Firme’.

Según la versión que dio al programa ‘Amor y Fuego’, habría sido hostigada y presionada para “sembrar” a futbolistas como Raymond Manco y Pedro Aquino: es decir, iniciar conversaciones virtuales y acercamientos por redes sociales con el objetivo de armar un ampay.

La denunciante, quien afirma ser actriz hot y es conocida en ese ambiente como Pamela Chan, también lo acusó de acoso sexual y de condicionarla a mantener relaciones.

En medio de la polémica, el propio Pérez difundió un comunicado en el que pidió disculpas, aseguró que fue separado del programa de ATV y sostuvo que tomará acciones legales por lo que calificó como denuncias “difamatorias”.

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Marjorie Stefany Fuenzalida García, conocida como Pamela Chan, denunció a un reportero de ‘Magaly TV, La Firme’ y difundió audios y chats de WhatsApp. Willax TV.

La denuncia de Pamela Chan: audios y WhatsApp

Marjorie Fuenzalida afirmó que el reportero le indicaba cómo acercarse a futbolistas por redes sociales para generar un vínculo que sirviera de base para un ampay. En uno de los audios que se difundieron, se escucha una instrucción directa sobre qué escribir y cómo hacerlo.

“Escríbele, escríbele. Ponle: «Te veo en todos los pódcasts». No seas muy, muy sexual, haz algo sutil. «Hola, te veo en todos los pódcasts». Pero ya hay que darle pie, para que comience a generar algo”.

La denunciante cuestionó ese método y lo calificó como una práctica deliberada de “sembrar” a personas.

“Eso es sembrar a las personas. ¿Qué clase de programa periodístico es? ¿Qué clase de programa busca a mujeres para que les escriban y estén dando like para que caigan? Si es Manco, mejor. Esa es la bomba. Todo a Manco, todo. Me da puros likes. A Manco con todo. Tú también dale like. Ambos no se pierden ni una historia, le pongo yo. Acá está Raymond Manco”.

Marjorie Stefany Fuenzalida García, conocida como Pamela Chan, denunció a un reportero de ‘Magaly TV, La Firme’ y difundió audios y chats de WhatsApp. Willax TV.

La denuncia policial: acoso sexual y presunta coacción

Además de la exposición en redes y medios, Marjorie presentó una denuncia. En el documento se señala:

“Delito: violación de la libertad sexual, acoso sexual. Denunciado: Paul Gian Franco Pérez Cruz. Marjorie Fuenzalina García, la misma que denuncia que viene siendo víctima del presunto delito contra la libertad sexual, acoso sexual, por parte del señor Paul Gian Franco Pérez Cruz”, dice dicho documento.

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Desde ese entonces, el denunciado viene acosándola sexualmente con la finalidad de tener relaciones sexuales. Estos últimos días, se enteró de un acta que tiene vinculación directa con su menor hija de tres años. El denunciado, con el fin de no poner en una nota de Magaly TV, La Firme, solicita tener relaciones sexuales y coacciona sembrar ampays a futbolistas, específicamente a Raymond Manco y Pedro Aquino.

En su testimonio, Fuenzalida agregó que la situación, según ella, no se limita a un solo hecho y que habría existido amenaza y hostigamiento.

“Vengo a denunciar a Gian Franco Pérez Cruz por el tema de acoso en primera instancia, pero eso se va a agrandar, por supuesto que sí, por hostigamiento, por maltrato psicológico y además, no solamente acoso, Gian Franco, no solamente acoso. Me amenazaste con exponer la integridad de mi menor hijo. Fue una amenaza diciéndome que si yo no hacía lo que él decía, él iba a exponer esa, la información de la nota, que él había obviado de una parte de la nota. Me dijo: ‘Devuélveme ese favor’”.

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Fuenzalida presentó una denuncia por presuntos delitos contra la libertad sexual y acoso sexual, según el documento difundido. Willax TV.

El contexto: reportajes previos y el presunto condicionamiento

La denunciante relató que conoció al reportero en el marco de un reportaje donde ella apareció junto a Giancarlo Scarpati y al streamer Diealis, relacionado con transmisiones en la plataforma Kick. Luego, señaló que hubo una segunda entrega donde se habló de su comportamiento en el edificio donde vivía.

Según su versión, tras un encuentro fortuito posterior, el periodista habría condicionado un trato a pasar la noche en un departamento.

“«Oye, ¿puedo subir un rato a tu casa?». Le digo: «No», le digo, «no vas a subir a mi casa». «Entonces, ¿por qué no vas a la mía?». Le digo: «Tampoco voy a subir, estoy cansada». tenía un show, quiero descansar. Me dijo: «No, que china, que no sé qué, que tú me la debes, que no te olvides, que la nota que te hice, que te salvé de ese mal momento». Y le digo: «¿Qué me salvaste de qué mal momento?». «Tú sabes de qué te he salvado, de lo más preciado que tienes». Entonces, cuando me dijo eso, yo dije: «Realmente estoy hablando con un hijo de pu**“.

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Consultada sobre si accedió a tener intimidad con él ese día, la denunciante respondió: “Sí, para serte muy sincera, ni siquiera sentí nada, porque es una persona que era medio cosquilla, sinceramente. Entonces, solamente fue una vez. Y me bastó solamente una vez para darme cuenta de que no quería ni una vez más”.

Modelo hot denuncia a reportero de Magaly Medina por presunto acoso y por “sembrar” a futbolistas para ampays . Willax Tv: 'Amor y Fuego'.

Los chats atribuidos al reportero y el contenido de carácter sexual

Fuenzalida aseguró que Pérez le enviaba mensajes de contenido sexual explícito. Entre las conversaciones por WhatsApp que entregó al programa Amor y fuego, se incluye el siguiente texto:

“Tu cara es todo. Y te digo algo, quería agarrar contigo en el ascensor. Eres chata. Mientras subíamos tuve pensamientos. Imaginé que te arrinconaba. Rica, mi amor, rico”.

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La denunciante también afirmó que él escribía comentarios como: “Qué rica que estás, qué rico tu contenido, me gustaría ser yo tu actor, cómo me gustaría que me lo hagas así”, y otros “un poquito más fuertes”, según describió.

En uno de los audios difundidos se escucha: “Escríbele… haz algo sutil”, en referencia a un acercamiento por redes sociales. Willax TV.

El comunicado de Gian Franco Pérez: disculpas y separación de programa

Tras la difusión de la denuncia, Gian Franco Pérez publicó un comunicado en el que pidió disculpas, aceptó consecuencias y aseguró que fue separado del programa ‘Magaly Tv La Firme’.

“Me disculpo por mis acciones y acepto las consecuencias, pasé un límite que el programa, ni la conductora pasan, defraudé la confianza que me dio magaly, al formar parte del programa 1 de espectáculo, me voy con la mejor experiencia. por lo pronto, voy a tomar acciones legales, porque las denuncias fuertes son difamatorias y no son parte de la realidad. muchas gracias por todo el cariño, ojalá sea un hasta pronto”.

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Gian Franco Pérez publicó un comunicado en el que pidió disculpas, afirmó que fue separado del programa y anunció acciones legales.