Sebastián Osorio se despide de Universitario para iniciar un nuevo sueño en Sporting Lisboa: “Me voy con los mejores recuerdos”

Sebastián Osorio le dijo adiós a Universitario con un emotivo mensaje antes de emprender su aventura en Sporting de Lisboa. Crédito: Instagram Sebastián Osorio.

Universitario de Deportes confirmó la transferencia de Sebastián Osorio al Sporting Club de Portugal, poniendo fin a la etapa del joven futbolista en Ate para abrirle las puertas a su primera experiencia en el fútbol europeo. El nacido en Pereira, Colombia, de 18 años continuará su formación en una de las instituciones con mayor tradición en el desarrollo de talentos del continente, luego de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo por su fichaje.

Tras hacerse oficial la operación, el volante utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje de despedida al club que apostó por él durante sus años de formación. En sus palabras, agradeció a todos los integrantes de la institución y dejó abierta la posibilidad de volver a vestir la camiseta crema en el futuro.

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“Vestir la camiseta de Universitario y defender este escudo ha sido un verdadero orgullo y un privilegio que jamás voy a olvidar”, escribió Osorio al inicio de su publicación.

Sebastián Osorio se despidió de Universitario, club que lo terminó de formar como futbolista. Créditos: Instagram.

El futbolista también tuvo palabras de reconocimiento para quienes lo acompañaron durante su proceso de crecimiento. “Gracias, de corazón, a cada persona que trabaja en la institución, a la hinchada y de manera muy especial a mis compañeros. Cada uno de ustedes me ayudó a ser un mejor futbolista y, sobre todo, una mejor persona dentro y fuera del campo”, expresó.

Finalmente, cerró su mensaje con una promesa que ilusiona a los hinchas cremas. “Me voy con los mejores valores y recuerdos de aquí, con la ilusión de que en un futuro lejano nuestros caminos se vuelvan a cruzar para vestir otra vez la camiseta de la que siempre será mi casa. ¡Gracias por todo! ¡Y dale U, por siempre!”, concluyó.

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Además de concretar una venta importante desde el punto de vista deportivo, Universitario también aseguró un beneficio económico a largo plazo. El club conservará el 30 % de los derechos económicos del mediocampista, por lo que recibirá un porcentaje de una eventual transferencia futura si el jugador continúa revalorizándose en Europa.

Sebastián Osorio fue vendido por Universitario a Sporting CP con apenas 18 años. Créditos: Universitario.

¿Osorio va a jugar por Perú?

Aunque nació en Pereira, Colombia, Sebastián Osorio mantiene la intención de representar a la selección peruana. El futbolista cumplió recientemente 18 años y, de acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, ya inició las gestiones para obtener la nacionalidad peruana.

“Osorio es colombiano y acaba de cumplir 18 años, pero mantiene el compromiso con Universitario y la FPF de nacionalizarse peruano. Por ello, ya está reuniendo toda la documentación para iniciar el trámite en Migraciones”, informó el comunicador a través de sus redes sociales.

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Cabe destacar que el conjunto portugués posee una de las academias más prestigiosas del mundo. De sus divisiones menores surgieron figuras como Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Ricardo Quaresma, João Moutinho y Nani, entre otros futbolistas que posteriormente brillaron en las principales ligas europeas. Actualmente, en las filas del elenco ‘luso’ también se encuentra Víctor Guzmán, futbolista peruano.

Sebastián Osorio abre un nuevo capítulo en su prometedora trayectoria. - Crédito: Sporting Lisboa

Universitario y las dos ventas a Europa del 2026

La transferencia de Sebastián Osorio representa la segunda venta de Universitario al fútbol europeo en la presente temporada. Meses atrás, el club también concretó el traspaso de Rafael Guzmán al Real Betis de España, en otra operación que evidenció el crecimiento del trabajo realizado en las divisiones menores.

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Ambas salidas reflejan que la cantera ‘crema’ empieza a producir futbolistas capaces de despertar el interés de importantes instituciones europeas. Sin embargo, este avance aún no termina de trasladarse al primer equipo.

En los últimos años, varios jugadores formados en Campo Mar han debido buscar oportunidades fuera del club sin haber acumulado una cantidad significativa de minutos con el plantel profesional. La fuerte competencia, la prioridad otorgada a futbolistas de mayor experiencia y la presencia de extranjeros han reducido el espacio para los canteranos.

Rafael Guzmán jugó un amistoso con el primer equipo de Universitario y fue vendido a Real Betis de España, donde milita en la División de Honor Juvenil.