Dos personas son rescatadas tras derrumbe de casona en el Rímac mientras autoridades evalúan daños y riesgos del inmueble

Una casona ubicada en el jirón Trujillo, en el Rímac, sufrió el colapso de una pared y parte del techo. Municipalidad de Lima

La caída de parte de una antigua casona en el distrito del Rímac movilizó a diversas entidades de emergencia durante las últimas horas. El incidente ocurrió en un inmueble ubicado en el jirón Trujillo, dentro de una zona donde abundan edificaciones construidas varias décadas atrás y que presentan distintos niveles de deterioro estructural.

La atención inmediata se concentró en el rescate de personas que permanecían dentro de la vivienda afectada. Equipos especializados acudieron al lugar para asegurar el área y brindar asistencia, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de los daños con el objetivo de determinar el estado del inmueble y los riesgos existentes en los alrededores.

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El hecho vuelve a situar en el debate la situación de numerosas casonas históricas de Lima y el Rímac, cuyos sistemas constructivos requieren conservación permanente. En distintos sectores del Centro Histórico existen inmuebles con fisuras, paredes debilitadas y estructuras de madera que muestran desgaste debido al paso del tiempo.

Este escenario coincide con las advertencias formuladas por organismos especializados sobre la vulnerabilidad de edificaciones antiguas frente a un evento sísmico de gran intensidad. Las evaluaciones consideran factores como la antigüedad de las viviendas, las características del suelo y el crecimiento urbano de la capital.

Rescate movilizó a instituciones de emergencia

Dos personas quedaron atrapadas entre los escombros y fueron rescatadas con vida. Municipalidad de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que el derrumbe se registró tras el colapso de una pared y parte del techo de una quinta ubicada en el jirón Trujillo, en el distrito del Rímac. Según la comuna, la causa estuvo relacionada con la antigüedad del inmueble.

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El Equipo de Intervención Rápida de la Municipalidad de Lima acudió al lugar y coordinó acciones con la Municipalidad del Rímac, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), Prolima y la Policía Nacional del Perú.

Como resultado del incidente, dos personas quedaron atrapadas entre los escombros. Las labores de rescate permitieron liberarlas y posteriormente ambas fueron trasladadas al Hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica.

La Municipalidad Metropolitana de Lima precisó que continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), procedimiento que permite identificar el nivel de afectación del inmueble y establecer las medidas correspondientes.

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Bomberos atendieron la emergencia en el jirón Trujillo

Momento de gran tensión mientras personal del SAMU, bomberos y la Policía Nacional trabajan en conjunto para evacuar a una persona herida en una camilla hacia una ambulancia, en medio de la mirada de los transeúntes. Facebook

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú registró el caso como una emergencia de “RESCATE / DERRUMBE / CON PERSONAS ATRAPADAS / PRIMER PISO”.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención ocurrió en el jirón Trujillo N.° 475, en el distrito del Rímac. Para la atención del incidente se desplazaron las unidades M21-1 y M36-1, que participaron en las operaciones de rescate junto con las demás instituciones presentes.

Las acciones incluyeron la atención de las personas afectadas y la verificación de las condiciones del inmueble, con el propósito de reducir riesgos para vecinos y equipos de emergencia.

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Especialistas advierten sobre la vulnerabilidad de edificaciones antiguas

El derrumbe ocurre en un contexto marcado por las advertencias emitidas por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) respecto a la posibilidad de un sismo de gran magnitud en la costa central del país.

El cruce de los jirones Cajamarca y Trujillo concentra varias casonas históricas que muestran daños visibles, estructuras apuntaladas y balcones de madera afectados por el paso del tiempo. Según el IGP, este tipo de construcciones figura entre las más expuestas frente a un movimiento sísmico de elevada intensidad.

Patricio Valderrama, doctor en Ciencias de la Tierra, explicó en declaraciones difundidas por Canal N: “La comparación es bastante terrorífica. En Lima se espera un (terremoto de) 8.8. El mayor aquí ha sido, ha sido siete punto cinco. Eso quiere decir que un 8.8 es más o menos 32 más fuerte que uno de 7.5”.

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El IGP también informó que durante el presente año se registraron 379 sismos en el territorio peruano, comportamiento que responde a la ubicación del país dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.