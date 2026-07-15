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Caso Pronabec: Universidad Peruana Cayetano Heredia alerta sobre impacto de cambios en las becas

La casa de estudios señala que podrían aumentar los casos de abandono académico entre jóvenes de bajos recursos, y pide al Ministerio de Educación abrir un diálogo técnico con las universidades

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Cayetano Heredia pide cautela ante nuevas exigencias para los becarios de Pronabec
Cayetano Heredia pide cautela ante nuevas exigencias para los becarios de Pronabec| Foto: Nortesostenible.com/ Universidad Cayetano Heredia

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) emitió un pronunciamiento para expresar su preocupación ante la propuesta de modificación del reglamento del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), actualmente en consulta pública bajo la Resolución Ministerial N° 365-2026-MINEDU. Según el documento, la universidad alerta que varias de las medidas planteadas por el Ministerio de Educación podrían incrementar el riesgo de abandono académico entre los estudiantes beneficiados por la Beca 18.

El pronunciamiento de la UPCH destaca que Pronabec cumple la función de garantizar el acceso, la permanencia y la culminación de los estudios superiores para estudiantes egresados de la educación básica con alto rendimiento académico y escasos recursos. En ese sentido, sostiene que cualquier modificación normativa debe preservar los principios de equidad, proporcionalidad y protección del derecho a la educación.

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Pronabec refuerza exigencias ante baja tasa de retorno de becarios
Pronabec refuerza exigencias ante baja tasa de retorno de becarios| Andina

La casa de estudios subraya que su experiencia como institución formadora de estudiantes becarios le permite advertir que algunas de las nuevas exigencias podrían dificultar la continuidad académica. Además que, desde los inicios del programa, ha observado el impacto positivo de las becas en jóvenes que, de otra manera, no tendrían acceso a la educación universitaria.

Llamado al diálogo y a la revisión técnica

En respuesta al proceso de consulta pública abierto por el Ministerio de Educación, la universidad anuncia que presentará observaciones técnicas al proyecto normativo. El objetivo, según el pronunciamiento, es contribuir a que cualquier modificación fortalezca el sistema de becas y créditos educativos, garantizando la continuidad de la formación superior para miles de jóvenes peruanos.

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El texto concluye con un exhorto a las autoridades para promover un diálogo directo y constructivo con las universidades y los estudiantes beneficiarios.

Más de 1.500 jóvenes acceden a estudios superiores financiados por el Estado con Beca 18-2026. (Foto: Agencia Andina)
Más de 1.500 jóvenes acceden a estudios superiores financiados por el Estado con Beca 18-2026. (Foto: Agencia Andina)

Algunas de las modificaciones

Uno de los puntos más cuestionados es la introducción de la pérdida automática de la beca si el estudiante desaprueba un solo curso o materia durante el ciclo académico. Antes, los beneficiarios contaban con mecanismos de recuperación o podían reprobar materias sin perder el beneficio, siempre que cumplieran con el promedio mínimo requerido.

La propuesta del Minedu exige a los becarios matricularse en el número de créditos previstos en la malla curricular oficial de su carrera para cada periodo académico.

Otro cambio es la imposibilidad de cambiar de carrera universitaria sin perder la beca. Si el estudiante descubre que su vocación está en otra especialidad, el cambio podría implicar la exclusión inmediata del programa.

El nuevo reglamento incorpora normas de conducta que obligan a los becarios a mantener un trato respetuoso y adecuado con los funcionarios de Pronabec. Incurrir en acciones catalogadas como intimidatorias, agresivas o violentas podría ser causal de pérdida del beneficio.

De esta manera, los alumnos beneficiarios de la Beca 18 y otros programas de Pronabec manifiestan preocupación y descontento ante las modificaciones propuestas por el Ministerio de Educación. Consideran que estas nuevas reglas representan un retroceso en lugar de una mejora para el acceso y la permanencia en la educación superior.

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