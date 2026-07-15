El duro cuestionamiento que Rainer Torres le hizo a Franco Velazco: “No me representa ni es santo de mi devoción”

Desde su cuenta de X, el exmediocampista afirmó que desconfía del administrador del club, pero pidió que las discrepancias dirigenciales no alejen al público de las tribunas en el Torneo Clausura 2026 (Universitario de Deportes)

Rainer Torres volvió a referirse al momento de Universitario de Deportes y esta vez apuntó a las declaraciones de Franco Velazco, administrador del club, quien solicitó a los hinchas recuperar la fe en el proyecto deportivo y acompañar al equipo en el Estadio Monumental durante el Torneo Clausura 2026.

El exmediocampista, identificado por años como una de las voces representativas del club, marcó distancia con la conducción actual y puso el foco en la confianza que le genera el dirigente. En un mensaje difundido desde su cuenta oficial de X (antes Twitter), el popular “Motorcito” expresó que no comparte la línea de la administración, aunque advirtió que esa discrepancia no debería traducirse en dejar solo al equipo en las tribunas.

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Torres planteó que la discusión dirigencial no puede romper el vínculo entre el club y sus seguidores en un semestre que el propio entorno reconoce como determinante para sus objetivos deportivos, y remarcó que el rol del público es decisivo cuando el equipo actúa como local.

Torres pone en duda a Velazco, pero separa la gestión del apoyo al equipo

Rainer Torres cuestionó la credibilidad del administrador Franco Velazco, aunque pidió a la hinchada de Universitario no retirar su respaldo al plantel en el inicio del Torneo Clausura 2026. (X)

El pronunciamiento del exfutbolista se produjo como respuesta directa al pedido de Velazco a los aficionados, un llamado orientado a que el público vuelva a creer en la planificación del club y acuda al Monumental en la segunda parte de la temporada.

Sin suavizar su postura, Torres cuestionó la credibilidad del administrador y lo dejó por escrito en redes sociales: “Sinceramente no le creo nada, no me representa ni es santo de mi devoción, pero dejar de ir al estadio es otra cosa”.

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El exvolante sostuvo que sus diferencias con el actual directivo son claras, pero insistió en que la presencia en el estadio no debe depender de simpatías o rechazos hacia nombres específicos de la dirigencia. En esa línea, ubicó el respaldo a los futbolistas como una prioridad que, desde su perspectiva, debe sostenerse incluso en un contexto de desacuerdo institucional.

El mensaje buscó marcar una frontera entre la evaluación de la conducción y el acompañamiento al plantel, en momentos en que el club se encamina a disputar el Torneo Clausura 2026 con la expectativa de competir en la parte alta de la tabla y con la necesidad de estabilidad en el entorno.

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El exmediocampista respalda el malestar del aficionado y rechaza etiquetas

El histórico volante crema afirmó que el descontento de los aficionados es legítimo y pidió no etiquetar a quienes expresan su desacuerdo con el presente institucional de Universitario. (Universitario de Deportes)

Además de responder al administrador, Torres defendió a los hinchas que en las últimas semanas expresaron molestia por decisiones de la dirigencia. El exjugador argumentó que la crítica al presente del club no convierte al seguidor en un adversario, ni implica una intención de perjudicar a Universitario.

En su publicación, rechazó que se descalifique a los aficionados por opinar y cuestionó los rótulos que, según afirmó, circulan cuando alguien manifiesta disconformidad. Lo expresó con otra frase textual: “El hincha puede estar molesto y criticar. Eso no significa que seas de Gremco, Caja Crema, quieras desestabilizar al club o todo lo inventado”.

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La intervención del exmediocampista se dio dentro de un clima de tensión creciente alrededor del club. En ese contexto, el propio texto vinculó el momento con la polémica que involucró al mediocampista chileno Rodrigo Ureña y al administrador Franco Velazco, después de que el futbolista denunciara presuntos malos tratos durante las conversaciones relacionadas con su salida de Universitario.

Torres, sin entrar en nuevos detalles sobre ese episodio, ubicó su mensaje en el marco de ese escenario y orientó su énfasis hacia la convivencia entre la crítica del hincha y el apoyo al equipo, dos planos que consideró compatibles.

El llamado a llenar el Monumental para el Clausura: impacto deportivo y en taquilla

El exreferente de Universitario pidió dejar de lado las diferencias con la dirigencia y respaldar al equipo desde las tribunas, convencido de que un Monumental lleno puede marcar la diferencia en el Clausura. (Universitario de Deportes)

Pese a su cuestionamiento a Velazco, Torres cerró su pronunciamiento con un pedido explícito para que la hinchada asista en masa al Estadio Monumental durante el Torneo Clausura 2026. Señaló que un estadio con alta concurrencia repercute en el rendimiento y también en la economía del club.

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En su argumento, resaltó que la taquilla figura como uno de los ingresos principales de la institución, por lo que la convocatoria del público tiene una consecuencia directa en las finanzas. Al mismo tiempo, remarcó el peso anímico de la tribuna sobre el desempeño del plantel cuando juega en casa.

Torres sintetizó esa idea con un mensaje final orientado a la asistencia: “Solo hay una forma de revertir un mal momento deportivo y económico. Y eso solo funciona con un estadio lleno. Deportivamente, porque como ya se demostró el equipo juega con 12 y económicamente porque representa el ingreso más importante para el club. ¡Nos vemos en el estadio!”.

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Con ese cierre, el exreferente dejó planteada una posición doble: desconfianza hacia la administración actual y, a la vez, una convocatoria para que el hincha no traslade ese desencanto a las gradas, con el Clausura como el próximo escenario de evaluación para el equipo en el Monumental.