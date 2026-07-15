¿Quién es Paola Chiappina, la influencer y repostera que busca desesperadamente a su pareja desaparecida en el nevado Huascarán?

Paola Chiappina y Alejandro Ugarte posan en paisajes naturales, uno de ellos montañoso con nieve, previo a la desaparición del montañista en el nevado Huascarán.

Paola Chiappina, influencer, comunicadora y repostera peruana, lanzó un desesperado pedido de ayuda a través de sus redes sociales para dar con el paradero de su pareja, el montañista Alejandro Manuel Ugarte Jordan, conocido como ‘Chicho’, quien perdió comunicación con sus acompañantes el 14 de julio durante una expedición en el nevado Huascarán, en la región de Áncash.

Junto a Ugarte desaparecieron otros dos montañistas identificados como Freddy Saul Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán. La noticia movilizó a familiares, seguidores de la influencer y a la comunidad de montañismo del Perú, que desde el 15 de julio sigue de cerca las labores de búsqueda. Chiappina recurrió a sus historias de Instagram para pedir intervención de las autoridades y apoyo técnico, en un llamado que se extendió rápidamente en redes sociales.

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¿Quién es Paola Chiappina?

Paola Chiappina es una comunicadora y repostera peruana egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima en 2017. Amplió su formación en pastelería italiana en el ICIF (Instituto Culinario Italiano de Formación) en Piamonte, Italia, en 2019, lo que orientó su carrera hacia la gastronomía y la creación de contenido digital.

La conductora de televisión e influencer Paola Chiappina posa sonriente en dos fotografías, una en un espacio interior y otra en un jardín con un pastel de su cumpleaños 32 celebrado en mayo pasado.

Con cerca de una década de experiencia en el rubro de pastelería, pizzas y pasta, Chiappina fundó Di Paola, una marca de postres caseros que operó como tienda física entre 2020 y 2024. Actualmente se dedica a dictar clases particulares, grupales y corporativas, y conduce el programa El postre imposible en el canal Plus Life.

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Su perfil en redes sociales combina su actividad como docente culinaria con aspectos de su vida personal, lo que le ha permitido construir una comunidad de seguidores que la sigue tanto por sus recetas como por sus rutinas de bienestar. En una entrevista previa a la crisis, Chiappina había mencionado que sus viajes a Huaraz —zona de acceso al Huascarán— se habían convertido en una forma de desconexión y autoconocimiento.

“En los últimos meses he estado haciendo viajes cortos a Huaraz y esa conexión tan pura con la naturaleza, acompañada de algunas aventuras deportivas en la montaña, hicieron que conecte conmigo para entender qué es lo que busco en mi vida”, declaró, según recogió el portal Inbloom. Esa cercanía con el mundo del montañismo explica el vínculo con su pareja, Alejandro Ugarte, cuyo paradero en el Huascarán sigue sin determinarse.

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La influencer y repostera peruana Paola Chiappina sonríe mientras celebra su cumpleaños 32, sosteniendo un postre con velas numéricas en un jardín.

El pedido de ayuda y las labores de búsqueda

Los mensajes de Chiappina en redes sociales reflejan la urgencia de la situación. “Ayúdenme por favor, Chicho está perdido en el Huascarán con dos montañistas más. Necesitamos un helicóptero para que los encuentren más rápido. Se los suplico, por favor”, publicó la influencer.

Ante la falta de señal y la dificultad para ubicar a los desaparecidos, Chiappina también pidió asistencia para acceder al dispositivo de rastreo satelital Garmin que portaba su pareja. “Alguien que me ayude a hackear el Garmin de Chicho, o cómo puedo acceder, solo sé su correo. Por favor ayúdenme, se los pido. Quizás por ahí se puede ver dónde estuvieron por última vez”, escribió en otra de sus publicaciones.

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La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) confirmó su participación activa en el operativo, con un equipo de guías de alta montaña especializados que trabaja en coordinación con el Centro de Estudios de Alta Montaña (CEAM). La asociación expresó su respaldo a las familias de los desaparecidos y precisó que la gestión del helicóptero movilizado para la búsqueda es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior y de las entidades competentes.

Alarma en Huascarán: influencer exige intervención para encontrar a su pareja| Foto: Instagram de Paola Chiappina

La AGMP también llamó a la cautela en redes sociales. “Lamentamos profundamente que, pese al enorme esfuerzo humano que se viene realizando en esta difícil misión, se estén difundiendo comentarios negativos y desinformación en redes sociales”, señaló la organización en un comunicado, advirtiendo que ese tipo de publicaciones afecta el desempeño de quienes participan en el operativo.

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Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían emitido un reporte oficial sobre el paradero de los tres montañistas ni sobre su estado.