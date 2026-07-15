¿Quién es Paola Chiappina, la influencer y repostera que busca desesperadamente a su pareja desaparecida en el nevado Huascarán?

Paola Chiappina, influencer, comunicadora y repostera peruana, lanzó un desesperado pedido de ayuda a través de sus redes sociales para dar con el paradero de su pareja, el montañista Alejandro Manuel Ugarte Jordan, conocido como ‘Chicho’, quien perdió comunicación con sus acompañantes el 14 de julio durante una expedición en el nevado Huascarán, en la región de Áncash.
Junto a Ugarte desaparecieron otros dos montañistas identificados como Freddy Saul Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán. La noticia movilizó a familiares, seguidores de la influencer y a la comunidad de montañismo del Perú, que desde el 15 de julio sigue de cerca las labores de búsqueda. Chiappina recurrió a sus historias de Instagram para pedir intervención de las autoridades y apoyo técnico, en un llamado que se extendió rápidamente en redes sociales.
PUBLICIDAD
¿Quién es Paola Chiappina?
Paola Chiappina es una comunicadora y repostera peruana egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima en 2017. Amplió su formación en pastelería italiana en el ICIF (Instituto Culinario Italiano de Formación) en Piamonte, Italia, en 2019, lo que orientó su carrera hacia la gastronomía y la creación de contenido digital.
Con cerca de una década de experiencia en el rubro de pastelería, pizzas y pasta, Chiappina fundó Di Paola, una marca de postres caseros que operó como tienda física entre 2020 y 2024. Actualmente se dedica a dictar clases particulares, grupales y corporativas, y conduce el programa El postre imposible en el canal Plus Life.
PUBLICIDAD
Su perfil en redes sociales combina su actividad como docente culinaria con aspectos de su vida personal, lo que le ha permitido construir una comunidad de seguidores que la sigue tanto por sus recetas como por sus rutinas de bienestar. En una entrevista previa a la crisis, Chiappina había mencionado que sus viajes a Huaraz —zona de acceso al Huascarán— se habían convertido en una forma de desconexión y autoconocimiento.
“En los últimos meses he estado haciendo viajes cortos a Huaraz y esa conexión tan pura con la naturaleza, acompañada de algunas aventuras deportivas en la montaña, hicieron que conecte conmigo para entender qué es lo que busco en mi vida”, declaró, según recogió el portal Inbloom. Esa cercanía con el mundo del montañismo explica el vínculo con su pareja, Alejandro Ugarte, cuyo paradero en el Huascarán sigue sin determinarse.
PUBLICIDAD
El pedido de ayuda y las labores de búsqueda
Los mensajes de Chiappina en redes sociales reflejan la urgencia de la situación. “Ayúdenme por favor, Chicho está perdido en el Huascarán con dos montañistas más. Necesitamos un helicóptero para que los encuentren más rápido. Se los suplico, por favor”, publicó la influencer.
Ante la falta de señal y la dificultad para ubicar a los desaparecidos, Chiappina también pidió asistencia para acceder al dispositivo de rastreo satelital Garmin que portaba su pareja. “Alguien que me ayude a hackear el Garmin de Chicho, o cómo puedo acceder, solo sé su correo. Por favor ayúdenme, se los pido. Quizás por ahí se puede ver dónde estuvieron por última vez”, escribió en otra de sus publicaciones.
PUBLICIDAD
La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) confirmó su participación activa en el operativo, con un equipo de guías de alta montaña especializados que trabaja en coordinación con el Centro de Estudios de Alta Montaña (CEAM). La asociación expresó su respaldo a las familias de los desaparecidos y precisó que la gestión del helicóptero movilizado para la búsqueda es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior y de las entidades competentes.
La AGMP también llamó a la cautela en redes sociales. “Lamentamos profundamente que, pese al enorme esfuerzo humano que se viene realizando en esta difícil misión, se estén difundiendo comentarios negativos y desinformación en redes sociales”, señaló la organización en un comunicado, advirtiendo que ese tipo de publicaciones afecta el desempeño de quienes participan en el operativo.
PUBLICIDAD
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían emitido un reporte oficial sobre el paradero de los tres montañistas ni sobre su estado.
Más Noticias
Keiko Fujimori recibió del JNE las credenciales como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031
El acto protocolar se realiza a pocos días de la proclamación oficial de la fórmula de Fuerza Popular y antes de la ceremonia de transmisión de mando prevista para el próximo 28 de julio
Helicóptero de la PNP refuerza la búsqueda de tres montañistas desaparecidos en el Huascarán mientras familias y amigos piden mayor apoyo
Las autoridades intensifican las acciones de rescate con apoyo aéreo debido a las condiciones extremas del terreno, mientras organizaciones de montaña piden evitar la difusión de información no verificada
Resultado del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: Argentina remontó a Inglaterra y jugará la final de la Copa
La ‘albiceleste’ volvió a sufrir para conseguir la victoria, ahora ante los ingleses, para poner su nombre, por segunda edición consecutiva, en la final del Mundial. Su rival será España
Argentina vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por la gran final del Mundial 2026
La ‘albiceleste’ y la ‘roja’ se miden en Nueva Jersey en el duelo final por el título del mundo. Conoce todos los detalles del esperado encuentro
Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel
Aquí está la lista de los precios más bajos de los carburantes y también los más caros en la ciudad peruana
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD