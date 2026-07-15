Así fue el primer entrenamiento de Juan Manuel Requena en Universitario: ¿Debutará ante ADT por el Torneo Clausura 2026?

El volante argentino se sumó a la rutina del plantel bajo la guía de Héctor Cúper y ahora el club define si integra la delegación que este viernes se traslada a Tarma para medir a ADT (Universitario de Deportes)

Juan Manuel Requena tuvo su primer contacto en cancha con Universitario de Deportes. El argentino, incorporado para encarar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, entrenó por primera vez con el plantel profesional este jueves en las instalaciones de Campo Mar, donde se puso a disposición del cuerpo técnico y cumplió la jornada de trabajos junto al resto del grupo.

El mediocampista se integró a la rutina del equipo dirigido por Héctor Cúper y mostró sus características durante la práctica, en una semana marcada por el inicio de la competencia. El plantel crema tiene previsto trasladarse este viernes a Tarma, sede del partido del sábado ante ADT, pactado para la 1:15 p. m., por la primera fecha del Clausura.

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Por ahora, el club no definió si Requena aparecerá en la lista para el encuentro en la altura o si su primera convocatoria quedará para la segunda jornada, cuando Universitario reciba a Cusco FC en el Estadio Monumental.

La primera práctica en Campo Mar de Requena

Juan Manuel Requena cumplió su primer entrenamiento con Universitario en Campo Mar y quedó bajo evaluación del comando técnico, que definirá si integra la delegación para visitar a ADT en Tarma. (Universitario de Deportes)

La sesión de este miércoles representó el estreno formal de Requena en el día a día del plantel. Luego de completar los exámenes médicos y firmar su vínculo, el volante quedó habilitado para comenzar a trabajar con normalidad en Campo Mar, complejo en el que el equipo ajusta detalles antes del arranque del torneo.

En ese marco, el entrenamiento se desarrolló con la mirada puesta en el compromiso ante ADT, un duelo que abrirá el camino de Universitario en el Clausura y que obligará al equipo a afrontar condiciones distintas por la altura de Tarma. La planificación incluyó la integración del nuevo refuerzo a los movimientos del grupo, con una primera evaluación práctica de su encaje en el mediocampo.

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La incógnita inmediata se concentra en su disponibilidad competitiva para el choque del sábado. Aún no se conoce si el jugador será considerado para el viaje de este viernes ni si su debut quedará reservado para el siguiente encuentro, cuando el equipo sea local ante Cusco FC en el Monumental.

El perfil del Requena: recorrido y números recientes en Chile

Universitario concretó el fichaje de Juan Manuel Requena tras una gestión impulsada por Héctor Cúper. El argentino fue presentado como una nueva alternativa para fortalecer la zona medular del equipo. (Universitario de Deportes)

Requena llega procedente de Unión La Calera y su incorporación apunta a reforzar un mediocampo que busca equilibrio, recuperación y sostén del ritmo competitivo en el segundo semestre. En su etapa más reciente, el club destacó registros de su paso por el fútbol chileno: disputó 12 encuentros, registró 87 % de precisión en los pases, promedió 6.3 recuperaciones por partido y 6.5 duelos ganados por encuentro, con un 63 % de eficacia en ese rubro.

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En otro tramo del mismo período se consignó que, en la primera parte del año, disputó 14 partidos y acumuló 43 duelos individuales ganados, un registro que lo ubicó como el segundo mejor recuperador del torneo chileno, por detrás de Arturo Vidal, con 47.

Su formación incluyó etapas en divisiones menores de Newell’s Old Boys, y buena parte de su recorrido profesional se construyó en equipos del ascenso argentino. En distintos pasajes de su carrera integró planteles como Brown de Adrogué, Estudiantes de Caseros, San Martín de San Juan, Santamarina, San Telmo y Atlanta. También tuvo una experiencia internacional en Deportivo Táchira, donde disputó la Copa Libertadores, antes de arribar a Unión La Calera.

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En la temporada 2024, en Atlanta, compartió plantel con el defensor Caín Fara, hoy integrante del equipo crema, un antecedente mencionado como uno de los vínculos cercanos dentro del vestuario. En el plano de selecciones, el jugador fue convocado en agosto de 2017 a un microciclo de la Sub-20 de Argentina por el entonces entrenador Sebastián Beccacece.

Con su incorporación, Universitario sumó una pieza más a un mercado de pases que también incluyó las llegadas de Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Gianluca Lapadula, mientras el equipo se alista para el estreno del Clausura ante ADT en Tarma, con horario fijado para la 1:15 p. m.

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Con experiencia en Argentina, Venezuela y Chile, Juan Manuel Requena aterriza en Universitario respaldado por estadísticas que reflejan su fortaleza defensiva y equilibrio en la primera línea del mediocampo. (Universitario de Deportes)