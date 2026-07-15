Janet Barboza asegura que Ethel Pozo mintió sobre su amistad con Christian Domínguez: “El único que lo quería era el productor”

Janet Barboza volvió a pronunciarse tras la entrevista que Ethel Pozo ofreció en el programa de Magaly Medina. Esta vez, la conductora cuestionó un punto específico de lo dicho por su excompañera: la supuesta amistad que Ethel asegura mantener con Christian Domínguez.
A través de sus historias de Instagram, la popular “Rulitos” sostuvo que esa versión “no se ajusta” a lo que ella vio durante la etapa en la que compartieron set en 'América Hoy’.
“De los links que he visto, se volvió a mentir. Por ejemplo sobre la gran amistad con Christian”, escribió Barboza al reaccionar a uno de los fragmentos más comentados de la entrevista. Luego fue más directa: “Volvió a mentir, el único que lo quería era el productor”.
PUBLICIDAD
La conductora aseguró que no piensa extenderse más con el tema, pero su comentario se suma al cruce de versiones que se mantiene activo desde que Pozo habló de su salida del magazine y desde que Janet publicó mensajes y capturas para sostener su postura.
El comentario de Janet Barboza en Instagram: “se volvió a mentir”
Barboza centró su crítica en lo que considera una inconsistencia entre el relato actual de Ethel Pozo y lo que, según su versión, se vivía en el programa. No se trató de una respuesta larga ni de un video, sino de un texto corto en historias, donde remarcó que su reacción se basó en fragmentos que le enviaron.
PUBLICIDAD
“No vi. No veo ese programa hace muchísimos años, pero obviamente leo las noticias y links que me han enviado anoche”, escribió para explicar por qué opinó sobre la entrevista de Pozo sin haber visto la emisión completa.
Aun así, su postura fue tajante al poner en duda la “gran amistad” mencionada por Ethel. “De los links que he visto, se volvió a mentir. Por ejemplo sobre la gran amistad con Christian”, insistió.
En otra historia, Barboza agregó: “El único que lo quería en el programa era el productor y celebro que hoy sí, tenga una amistad genuina con Brunella”.
PUBLICIDAD
Ethel Pozo sobre Christian Domínguez en ‘Magaly TV, la firme’
Durante su participación en 'Magaly TV, La Firme’, Ethel Pozo fue consultada por la relación que mantiene con Christian Domínguez, pese a los innumerables escándalos de infidelidad que han rodeado al cantante. La conductora respondió con un tono ligero y dejó claro que, aunque no lo escogería como pareja, sí lo considera un buen amigo.
“Como pareja no lo escogería, pero como amigo es excelente. Siempre aparece cuando más lo necesito. La excepción es Christian, no tengo otro amigo infiel. Perdón, Christian”, expresó entre risas.
Pozo también restó dramatismo al tema y cerró con una frase general: “Nadie es perfecto”, reafirmando que, pese a los antecedentes sentimentales, mantiene la cercanía y la confianza en él como amigo.
Ese fragmento fue el que detonó la reacción de Janet en redes, quien consideró que el relato de Ethel no coincide con lo que ocurrió en el entorno de América Hoy.
PUBLICIDAD
El contexto del cruce: la salida de Ethel y la cadena de respuestas públicas
La respuesta de Barboza se suma a una serie de episodios recientes en los que ambas han cruzado versiones sobre lo que ocurrió dentro del magazine. Ethel aseguró anteriormente que no sabía que Janet y Edson Dávila ya habían renovado contrato mientras ella no continuó, y Barboza lo negó, afirmando que hubo comunicaciones previas.
En esa línea, Janet también compartió capturas de chats para sostener que Pozo “ya sabía” sobre movimientos internos vinculados al futuro del programa. “Mira la fecha, desde cuándo ella ya sabía que no renovaría con el canal”, escribió al publicar una conversación.
En las imágenes compartidas, aparece un mensaje atribuido a Pozo: “Oye, ¿y averiguaste lo que me contaste del nuevo equipo de ‘América Hoy’ que tiene el canal?”, a lo que Barboza responde que volvería a preguntar, según el material difundido.
PUBLICIDAD
Además, Janet mostró otra conversación que, según indicó, corresponde a mayo de 2025 y donde, de acuerdo con su publicación, Ethel habría expresado comentarios críticos hacia Magaly Medina, Rodrigo González ‘Peluchín’ y Kurt Villavicencio.
Janet Barboza cierra su respuesta: “Buen viento para todos”
Tras cuestionar el tema de Christian Domínguez y otras declaraciones que, según ella, no son ciertas, Barboza aseguró que no seguirá alimentando la polémica. En su mensaje final, dijo que, por respeto a los años de trabajo y a sus excompañeros, dejará el tema ahí.
“Por los años trabajados y el respeto que tengo a todos mis excompañeros lo dejaré ahí nomás. Buen viento para todos”, escribió.
Con esa frase, la conductora intentó poner un punto final, aunque el debate se mantiene abierto por la cantidad de frentes que la controversia ya acumuló: la salida de Ethel, el tema de la renovación, los chats publicados y ahora la discusión sobre quiénes eran —o no— amigos dentro del programa.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel
Aquí está la lista de los precios más bajos de los carburantes y también los más caros en la ciudad peruana
Keiko Fujimori llama a la reconciliación nacional: “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú”
La presidenta aseguró que recuperar la confianza de la ciudadanía será una prioridad de su gestión y afirmó que el diálogo será clave para fortalecer la gobernabilidad
Keiko Fujimori: JNE califica de “hecho histórico” la entrega de credenciales a la hija de Alberto Fujimori
Por primera vez en la historia política del país, una mujer asume la jefatura del Ejecutivo tras un proceso electoral que puso a prueba la institucionalidad y el compromiso democrático, según resaltó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones
Janet Barboza publica chats privados con Ethel Pozo tras entrevista con Magaly Medina, pero usuarios no le creen: “Queda peor”
La conductora mostró capturas de WhatsApp para cuestionar la versión de su excompañera sobre su salida de ‘América Hoy’, pero la reacción del público fue contraria y terminaron respaldando a Pozo
Sebastián Osorio, anunciado como nueva incorporación del Sporting Lisboa: integrará la Academia Cristiano Ronaldo
El mediocentro colombiano, con plena disposición de nacionalizarse peruano, se incorporará a la cantera de los ‘leones’, donde culminará su formación futbolística. “Tengo muchas ganar de jugar varios partidos”, dijo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD