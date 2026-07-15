Janet Barboza asegura que Ethel Pozo mintió sobre su amistad con Christian Domínguez: “El único que lo quería era el productor”

Janet Barboza asegura que Ethel Pozo mintió sobre su amistad con Christian Domínguez. IG

Janet Barboza volvió a pronunciarse tras la entrevista que Ethel Pozo ofreció en el programa de Magaly Medina. Esta vez, la conductora cuestionó un punto específico de lo dicho por su excompañera: la supuesta amistad que Ethel asegura mantener con Christian Domínguez.

A través de sus historias de Instagram, la popular “Rulitos” sostuvo que esa versión “no se ajusta” a lo que ella vio durante la etapa en la que compartieron set en 'América Hoy’.

“De los links que he visto, se volvió a mentir. Por ejemplo sobre la gran amistad con Christian”, escribió Barboza al reaccionar a uno de los fragmentos más comentados de la entrevista. Luego fue más directa: “Volvió a mentir, el único que lo quería era el productor”.

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La conductora aseguró que no piensa extenderse más con el tema, pero su comentario se suma al cruce de versiones que se mantiene activo desde que Pozo habló de su salida del magazine y desde que Janet publicó mensajes y capturas para sostener su postura.

El comentario de Janet Barboza en Instagram: “se volvió a mentir”

Barboza centró su crítica en lo que considera una inconsistencia entre el relato actual de Ethel Pozo y lo que, según su versión, se vivía en el programa. No se trató de una respuesta larga ni de un video, sino de un texto corto en historias, donde remarcó que su reacción se basó en fragmentos que le enviaron.

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“No vi. No veo ese programa hace muchísimos años, pero obviamente leo las noticias y links que me han enviado anoche”, escribió para explicar por qué opinó sobre la entrevista de Pozo sin haber visto la emisión completa.

Aun así, su postura fue tajante al poner en duda la “gran amistad” mencionada por Ethel. “De los links que he visto, se volvió a mentir. Por ejemplo sobre la gran amistad con Christian”, insistió.

En otra historia, Barboza agregó: “El único que lo quería en el programa era el productor y celebro que hoy sí, tenga una amistad genuina con Brunella”.

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“Volvió a mentir”, escribió Barboza al referirse a la supuesta amistad entre Ethel Pozo y Christian Domínguez. IG

Ethel Pozo sobre Christian Domínguez en ‘Magaly TV, la firme’

Durante su participación en 'Magaly TV, La Firme’, Ethel Pozo fue consultada por la relación que mantiene con Christian Domínguez, pese a los innumerables escándalos de infidelidad que han rodeado al cantante. La conductora respondió con un tono ligero y dejó claro que, aunque no lo escogería como pareja, sí lo considera un buen amigo.

“Como pareja no lo escogería, pero como amigo es excelente. Siempre aparece cuando más lo necesito. La excepción es Christian, no tengo otro amigo infiel. Perdón, Christian”, expresó entre risas.

Pozo también restó dramatismo al tema y cerró con una frase general: “Nadie es perfecto”, reafirmando que, pese a los antecedentes sentimentales, mantiene la cercanía y la confianza en él como amigo.

Ese fragmento fue el que detonó la reacción de Janet en redes, quien consideró que el relato de Ethel no coincide con lo que ocurrió en el entorno de América Hoy.

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La conductora recordó cómo el ampay de Christian Domínguez alteró los planes de ‘América Hoy’, obligó a retirar al cantante del programa y frustró la campaña promocional de la nueva temporada. ATV/ Magaly TV La Firme.

El contexto del cruce: la salida de Ethel y la cadena de respuestas públicas

La respuesta de Barboza se suma a una serie de episodios recientes en los que ambas han cruzado versiones sobre lo que ocurrió dentro del magazine. Ethel aseguró anteriormente que no sabía que Janet y Edson Dávila ya habían renovado contrato mientras ella no continuó, y Barboza lo negó, afirmando que hubo comunicaciones previas.

En esa línea, Janet también compartió capturas de chats para sostener que Pozo “ya sabía” sobre movimientos internos vinculados al futuro del programa. “Mira la fecha, desde cuándo ella ya sabía que no renovaría con el canal”, escribió al publicar una conversación.

En las imágenes compartidas, aparece un mensaje atribuido a Pozo: “Oye, ¿y averiguaste lo que me contaste del nuevo equipo de ‘América Hoy’ que tiene el canal?”, a lo que Barboza responde que volvería a preguntar, según el material difundido.

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Además, Janet mostró otra conversación que, según indicó, corresponde a mayo de 2025 y donde, de acuerdo con su publicación, Ethel habría expresado comentarios críticos hacia Magaly Medina, Rodrigo González ‘Peluchín’ y Kurt Villavicencio.

Otro chat de mayo de 2025 mostró a Ethel Pozo refiriéndose a Magaly Medina, Rodrigo González y Kurt Villavicencio en medio de la polémica por el abrazo televisivo.

Janet Barboza cierra su respuesta: “Buen viento para todos”

Tras cuestionar el tema de Christian Domínguez y otras declaraciones que, según ella, no son ciertas, Barboza aseguró que no seguirá alimentando la polémica. En su mensaje final, dijo que, por respeto a los años de trabajo y a sus excompañeros, dejará el tema ahí.

“Por los años trabajados y el respeto que tengo a todos mis excompañeros lo dejaré ahí nomás. Buen viento para todos”, escribió.

Con esa frase, la conductora intentó poner un punto final, aunque el debate se mantiene abierto por la cantidad de frentes que la controversia ya acumuló: la salida de Ethel, el tema de la renovación, los chats publicados y ahora la discusión sobre quiénes eran —o no— amigos dentro del programa.

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La publicación de conversaciones privadas de WhatsApp generó críticas en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron el gesto de Janet Barboza.