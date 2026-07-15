Perú

Janet Barboza publica chats privados con Ethel Pozo tras entrevista con Magaly Medina, pero usuarios no le creen: “Queda peor”

La conductora mostró capturas de WhatsApp para cuestionar la versión de su excompañera sobre su salida de ‘América Hoy’, pero la reacción del público fue contraria y terminaron respaldando a Pozo

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Una mujer en top fucsia y una mujer en chaqueta beige flanquean un teléfono móvil con un chat privado abierto
Janet Barboza publicó en Instagram chats de WhatsApp para sostener que Ethel Pozo sabía que no renovaría contrato en 'América Hoy'.

La respuesta de Janet Barboza a la entrevista de Ethel Pozo en el programa de Magaly Medina no llegó en televisión sino en Instagram, y no con palabras propias sino con capturas de pantalla. La conductora de ‘América Hoy’ publicó el miércoles 15 de julio conversaciones privadas de WhatsApp que, según sostuvo, demuestran que Pozo sabía con anticipación que no renovaría contrato en el matinal.

Janet Barboza desata la polémica al publicar chats privados con Ethel Pozo para, según ella, demostrar que miente. Las conversaciones revelan que Ethel sabía que no renovaría contrato, su opinión sobre Magaly Medina y una supuesta falsa amistad con Christian Domínguez. Video: TikTok @riclatorrez

La jugada, lejos de convencer al público, generó el efecto contrario: miles de usuarios en redes sociales leyeron los chats en favor de Ethel y en contra de Barboza. La movida de ‘Rulitos’ llegó horas después de que Pozo cerrara su entrevista con Medina con un abrazo que recorrió las redes.

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Barboza aclaró que no vio el programa. “No vi. No veo ese programa hace muchísimos años, pero obviamente leo las noticias y links que me han enviado anoche”, escribió en una historia de Instagram.

Los chats que Barboza usó como prueba

El primer intercambio que Barboza hizo público data de octubre de 2025. En él, Pozo le escribe: “Oye, ¿y averiguaste lo que me contaste del nuevo equipo de ‘América Hoy’ que tiene el canal?”. Barboza responde: “¿Qué? ¿Estaban preparando equipo? Mañana vuelvo a preguntar, hoy se nos hizo tarde”. Junto a la captura, ‘Rulitos’ escribió: “Mira la fecha, desde cuándo ella ya sabía que no renovaría con el canal”.

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Captura de pantalla de una conversación de WhatsApp entre Ethel Pozo y otro contacto, con mensajes, la fecha 30 de octubre de 2025 y un texto en recuadro
El chat de octubre de 2025 sobre el nuevo equipo de América Hoy fue presentado por Janet Barboza como prueba contra Ethel Pozo.

El segundo chat, fechado en mayo de 2025, muestra a Pozo refiriéndose a Medina, Rodrigo González ‘Peluchín’ y Kurt Villavicencio como “el club de la gente mala entraña”. Barboza publicó esa captura sin comentario adicional, dejando que la imagen hablara por sí sola en el contexto del abrazo que Pozo y Medina protagonizaron la noche anterior.

Barboza también hizo referencia a declaraciones de Pozo sobre Christian Domínguez, cuestionando que la amistad entre ambos sea tan genuina como Pozo presentó en la entrevista. “De los links que he visto, se volvió a mentir”, escribió la conductora, sin especificar a qué afirmaciones se refería puntualmente.

Al final de sus historias, Barboza anunció que no seguiría con el intercambio. “Por los años trabajados y el respeto que tengo a todos mis excompañeros lo dejaré ahí nomás. Buen viento para todos”, escribió.

Por qué los usuarios leyeron los chats al revés

La reacción del público en redes sociales fue masiva y, en su mayoría, contraria a la intención de Barboza. El chat de octubre de 2025 fue el más analizado. Varios usuarios señalaron que la pregunta de Pozo sobre el “nuevo equipo de América Hoy” apuntaba precisamente a lo que ella siempre sostuvo: que pensaba que todos se iban a ir con GV Producciones a Panamericana TV y que el canal armaría un elenco distinto.

Captura de pantalla de un chat de WhatsApp con un recuadro de pregunta y mensajes entre "Ethel Pozo" y "Tú" sobre una entrevista de televisión
Otro chat de mayo de 2025 mostró a Ethel Pozo refiriéndose a Magaly Medina, Rodrigo González y Kurt Villavicencio en medio de la polémica por el abrazo televisivo.

La respuesta de Barboza —“mañana vuelvo a preguntar”— fue leída como una confirmación de que ella sí tenía información sobre lo que ocurría y optó por no compartirla. “Ahí Janet solo está confirmando que estaba despistando a Ethel para no decirle que ellos dos sí iban a seguir en el programa”, escribió un usuario, en uno de los comentarios más replicados.

Otro apuntó en la misma dirección: “Ahí queda peor Janet, ya que ella sabía que Ethel no renovaría y seguramente ella sí, y tampoco le dijo nada, al contrario se hace la que no sabe nada”.

La lectura generalizada fue que el chat no demuestra que Pozo supiera que se quedaría sola afuera, sino que tenía sospechas sobre movimientos en el canal, algo que la propia Pozo había admitido en todas sus entrevistas. La diferencia que Pozo siempre marcó es que intuía una salida colectiva, no individual. “Ethel sí sabía que ya no iban a estar, pero Ethel no pensó que Janet y Edson ya se habían adelantado”, resumió otro usuario.

El chat sobre Medina tampoco tuvo el impacto que Barboza buscaba. Varios comentaristas señalaron que Pozo nunca ocultó que no veía el programa de la ‘Urraca’ mientras tenía contrato con América TV, y que la propia Pozo lo dijo en la entrevista. “Además no hay nada nuevo en esos chats, Ethel se lo dijo en su cara a Magaly”, escribió un seguidor.

Mujer de cabello rizado con gafas de sol, blusa blanca y pantalón azul, de pie en una sala con sofá. Texto en pantalla pregunta sobre Ethel Pozo y muestra una respuesta
La publicación de conversaciones privadas de WhatsApp generó críticas en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron el gesto de Janet Barboza.

Otros cuestionaron directamente el gesto de hacer públicas conversaciones privadas. “Qué feo estar poniendo chats... eso es bajo”, “Una bajeza sacar esos chats, igual no dice nada”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

El tiktoker Ric La Torre resumió la lectura mayoritaria del público: “Para mí son manotazos de ahogado de Janet, porque literal está...”, sin terminar la frase, dando a entender que los chats no aportaban lo que Barboza pretendía demostrar. José Pastor, otro creador de contenido que siguió el caso de cerca, también compartió los mensajes con sus seguidores y abrió el debate.

Lo que los chats de Barboza no abordan es el punto central del relato de Pozo: que sus compañeros sabían que ella era la única que no renovaría y no se lo dijeron. Pozo nunca negó haber intuido que algo pasaba en el canal. Lo que denunció fue el silencio de quienes consideraba “sus amigos” en un momento en que haberle dicho la verdad habría marcado una diferencia. Ese argumento quedó intacto tras la publicación de las capturas.

Captura de pantalla que muestra múltiples comentarios de usuarios en redes sociales con avatares de perfil
Usuarios señalaron que ese chat refuerza la versión de Ethel Pozo sobre una posible salida colectiva hacia GV Producciones y Panamericana TV.

Pozo ya había respondido antes de que Barboza publicara los chats. En un mensaje enviado al programa digital ‘Q’ Bochinche’, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, fue tajante: “¡Jamás como mentirosa!”. Y en su segunda visita al pódcast ‘Sin más que decir’ de +QTV, el lunes 13 de julio, había anticipado que no permitiría que la hicieran quedar como alguien que faltó a la verdad.

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