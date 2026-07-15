Helicóptero de la PNP refuerza la búsqueda de tres montañistas desaparecidos en el Huascarán mientras familias y amigos piden mayor apoyo

El Ministerio del Interior ordenó el envío inmediato de un helicóptero de la PNP para reforzar el operativo de búsqueda. Composición: Infobae

El Ministerio del Interior informó el envío inmediato de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú al departamento de Áncash para fortalecer las operaciones de búsqueda de tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán. La medida busca ampliar la capacidad de respuesta en una zona ubicada cerca de los 6 mil metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones climáticas y el acceso representan un desafío para los equipos de rescate.

La intervención se desarrolla con participación de unidades especializadas de la Policía de Alta Montaña y diversas instituciones vinculadas a la atención de emergencias. Las acciones mantienen coordinación entre organismos públicos y organizaciones especializadas en rescate de montaña, con el objetivo de ubicar a las personas reportadas como desaparecidas.

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El caso movilizó recursos adicionales debido a la complejidad del terreno comprendido entre los campamentos del Huascarán, sector donde se perdió el contacto con los andinistas durante una expedición. Las labores continúan bajo seguimiento de las autoridades responsables de la emergencia.

En paralelo, organizaciones vinculadas al montañismo solicitaron respeto por el trabajo de los especialistas desplazados hacia la zona y advirtieron sobre la difusión de información sin verificar en redes sociales, situación que, según indicaron, afecta el desarrollo del operativo.

Ministerio del Interior anuncia refuerzo aéreo para el operativo

A través de un comunicado oficial difundido el 15 de julio de 2026, el Ministerio del Interior señaló que dispuso “el envío inmediato de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú al departamento de Áncash para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate de tres personas reportadas como desaparecidas en el nevado Huascarán”.

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La entidad precisó que un equipo especializado de la Policía de Alta Montaña desarrolla las labores de búsqueda en coordinación con las autoridades competentes y los organismos de primera respuesta. Asimismo, indicó que mantiene coordinación permanente con las instituciones involucradas en la atención de la emergencia.

El pronunciamiento también reafirma que el sector continuará destinando los recursos necesarios para contribuir con la ubicación y rescate de las personas desaparecidas.

Comunicado del Mininter

Según información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash, cerca de 20 especialistas participan en las acciones de búsqueda. El grupo está integrado por personal de la División de Rescate en Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú, guías especializados y representantes de otras instituciones.

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El COER Áncash informó que la desaparición ocurrió en el tramo comprendido entre el Campo 2 y el Campo 1 del nevado Huascarán, dentro del Parque Nacional Huascarán. Ese sector presenta condiciones geográficas y climáticas que dificultan la localización de personas y las maniobras de rescate.

Amigos y familiares impulsan campaña para reforzar el rescate

Mientras continúan las labores de búsqueda en el nevado Huascarán, amigos y familiares de los tres montañistas desaparecidos iniciaron una campaña de difusión para solicitar mayor apoyo al operativo. A través de publicaciones en redes sociales, pidieron el despliegue inmediato de recursos aéreos y la colaboración de la ciudadanía para ampliar el alcance de la información.

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En los mensajes difundidos identifican a los desaparecidos como Alejandro Manuel Ugarte Jordán, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán. También indican que el último contacto ocurrió a las 10:00 a. m. del 14 de julio de 2026 y solicitan apoyo urgente con un helicóptero, drones para la búsqueda en zonas de difícil acceso y la difusión del caso en distintos espacios digitales.

Las publicaciones incluyen un llamado para que cualquier información sea comunicada a la Policía Nacional del Perú o a Paola Chiappina, mediante el número telefónico difundido por los familiares. Además, el mensaje resalta la urgencia de la situación con frases como: “Tres familias los esperan. Cada minuto cuenta. Ayudémos a traerlos a casa”.

Otra de las publicaciones difundidas durante la emergencia plantea la necesidad de contar con un helicóptero de rescate operativo de forma permanente en el Callejón de Huaylas. El pronunciamiento sostiene que, ante cada emergencia en la Cordillera Blanca, no debería dependerse del traslado de una aeronave desde Lima, debido al tiempo que demanda esa movilización. El mensaje también recuerda que Áncash recibe cada año a miles de visitantes atraídos por el montañismo y el turismo de aventura, por lo que considera necesaria una capacidad de respuesta inmediata.

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A la campaña también se sumaron personas cercanas a los desaparecidos. En una de las publicaciones compartidas en redes sociales se lee: “Mi amigo Chicho y dos montañistas más se hallan perdidos en el Huascarán. Se necesita ayuda. Compartan por favor”.

Asociación de Guías de Montaña participa en las acciones

Grupo de búsqueda se formó para intentar rescatar a tres andinistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán durante una expedición. (Video: Contrapunto Áncash)

La Asociación de Guías de Montaña del Perú informó que participa activamente en el operativo mediante un equipo de Guías de Alta Montaña especializados, en coordinación con el Centro de Estudios de Alta Montaña (CEAM).

La organización expresó respaldo a los familiares y personas cercanas a los desaparecidos y señaló que continuará aportando apoyo técnico y humano durante las labores de búsqueda. También destacó la participación de integrantes de la asociación y de alumnos que permanecen en la zona de operaciones.

En un comunicado, la AGMP manifestó: “Lamentamos profundamente que, pese al enorme esfuerzo humano que se viene realizando en esta difícil misión en la que participan miembros de nuestra Asociación de Guías de Montaña, así como alumnos que actualmente se encuentran en la zona de búsqueda, se estén difundiendo comentarios negativos y desinformación en redes sociales”.

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La asociación sostuvo que este tipo de publicaciones afecta el desempeño de quienes colaboran en el operativo y reduce el nivel de responsabilidad y respeto que exige una situación de emergencia.

Desaparecidos perdieron comunicación durante expedición

Las autoridades mantienen la coordinación interinstitucional y aseguran que continuarán destinando recursos para ubicar a los tres desaparecidos.

De acuerdo con información preliminar difundida por la Agencia Andina, los montañistas peruanos Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas Gaytán perdieron comunicación mientras realizaban una expedición en el nevado Huascarán.

El reporte señala que el último contacto ocurrió cuando el grupo se encontraba entre los campos 1 y 2 de la montaña, cerca de los 6 mil metros sobre el nivel del mar. Desde ese momento se activó el operativo de búsqueda con participación de instituciones especializadas.

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Familiares y rescatistas solicitaron el apoyo de un helicóptero para facilitar la ubicación y una eventual evacuación de los desaparecidos, debido a las bajas temperaturas y a las características del terreno.