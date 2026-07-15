Dos voraces incendios forestales en Pasco: llamas consumen más de 50 hectáreas y amenazan zonas urbanas

Dos incendios forestales de gran magnitud mantienen en alerta a la región Pasco. Las llamas ya han consumido más de 50 hectáreas de pastizales y vegetación y llegaron a amenazar sectores cercanos a zonas urbanas. La emergencia se registra en las provincias de Pasco y Oxapampa, donde brigadas y pobladores continúan enfrentando el avance del fuego en medio de una temporada seca que favorece la rápida propagación de los siniestros.
El nuevo episodio ocurre en un momento de creciente preocupación por el incremento de los incendios forestales en el país. Apenas cinco días atrás, otro incendio de grandes proporciones afectó el distrito de Santa Teresa, en Cusco, muy cerca del Santuario Histórico de Machu Picchu, mientras que otro siniestro en la provincia de Calca dejó el primer fallecido de la temporada seca.
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Incendios forestales en Pasco amenazan zonas urbanas y consumen más de 50 hectáreas
La emergencia fue confirmada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Pasco, que informó que los incendios han destruido más de 50 hectáreas de pastizales y vegetación en dos jurisdicciones de la región.
Uno de los focos se ubica en el distrito de Paiján Chacra, en la provincia de Pasco. El segundo, considerado el de mayor preocupación, se registra en el sector Miraflores, en la provincia de Oxapampa, donde las llamas avanzaron peligrosamente hacia áreas próximas a la zona urbana.
Las imágenes difundidas desde la zona muestran enormes columnas de fuego extendiéndose sobre los cerros, mientras el humo cubre gran parte del paisaje. La intensidad del incendio obligó a mantener en alerta a la población, que teme que el fuego continúe avanzando hacia viviendas y terrenos agrícolas.
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De acuerdo con el reporte realizado desde Pasco, los vecinos solicitaron una intervención más rápida de las autoridades para controlar la emergencia y evitar que el incendio siga expandiéndose. Asimismo, pidieron que se investigue el origen de ambos siniestros y se identifique a los responsables de haber iniciado el fuego.
Las condiciones climáticas también han complicado las labores de control. En esta época del año, Pasco atraviesa una temporada de invierno caracterizada por la escasez de lluvias y la presencia de abundante vegetación seca, un escenario que facilita la propagación de las llamas. Aunque en las últimas semanas se registraron algunas precipitaciones aisladas que ayudaron a reducir parcialmente el riesgo, la emergencia continúa activa.
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Brigadas locales y pobladores permanecen trabajando en los sectores afectados para contener el incendio y evitar que alcance nuevas áreas. Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el fuego y monitorean permanentemente ambos focos.
Pasco se suma a una temporada crítica de incendios que ya afectó a Cusco
La emergencia en Pasco no constituye un hecho aislado. En los últimos días, distintas regiones del país han reportado incendios forestales de gran magnitud que mantienen en alerta a las autoridades.
Hace apenas cinco días, un incendio afectó el cerro Chilcapata, en el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención (Cusco), una zona ubicada cerca del Santuario Histórico de Machu Picchu. Según el COEN-INDECI, las llamas consumieron alrededor de 10 hectáreas de vegetación, entre arbustos, árboles y plantaciones de pino instaladas durante programas de reforestación.
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Para enfrentar esa emergencia fue necesaria la participación de personal de Seguridad Ciudadana, efectivos de la Policía Nacional, integrantes de la 33.ª Brigada de Infantería del Ejército, trabajadores de gestión de riesgos y decenas de pobladores, quienes realizaron labores de “cantoneo”, una técnica utilizada para crear franjas de tierra que impiden el avance del fuego.
Mientras ese incendio seguía siendo controlado, otro siniestro registrado en el distrito de Yanatile, provincia de Calca, dejó la primera víctima mortal de la temporada seca. Se trató de Flavio Livano Tito, un agricultor de 72 años, quien falleció durante un incendio que consumió aproximadamente tres hectáreas de cultivos de café y cacao.
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Frente al incremento de estas emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió recientemente un aviso alertando sobre condiciones atmosféricas favorables para la ocurrencia y propagación de incendios forestales en diversas regiones de la sierra centro y sur del país.
El organismo advirtió que la disminución de la humedad, la ausencia de lluvias y el incremento de las temperaturas diurnas generan escenarios de moderada a extrema intensidad, incrementando el riesgo de nuevos incendios. Entre las regiones bajo vigilancia figuran Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna.
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