Rainer Torres lanzó irónico mensaje contra la directiva de Universitario sobre la demora de fichajes: “Se están tomando una siesta bien larga”

Rainer Torres lanzó irónico mensaje contra la directiva de Universitario sobre la demora de fichajes.

El plantel de Universitario de Deportes se encuentra inmerso en una intensa preparación bajo la conducción de Héctor Cúper, quien ha puesto especial atención en mejorar el rendimiento colectivo y en ajustar detalles tácticos para afrontar el Torneo Clausura 2026. A pesar de los avances en la pretemporada, la llegada de algunos refuerzos sigue pendiente, mientras la directiva y el cuerpo técnico evalúan los nombres que podrían incorporarse a la plantilla.

En este contexto, Rainer Torres analizó con detenimiento el fixture de las primeras jornadas del segundo certamen de la Liga 1 y, fiel a su estilo, dejó un mensaje cargado de ironía dirigido a los directivos. “Estoy viendo el fixture del Clausura y no entiendo lo de la ‘U’. Fecha 1 en Tarma (partido muy difícil), fecha 2 vs Cusco FC (rival directo), fecha 3 en Cusco vs Cienciano (muy difícil en Cusco), fecha 4 vs Cristal”, escribió en primera instancia en su cuenta de Twitter.

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El ‘Motorcito’ advirtió sobre la importancia de arrancar el campeonato con el plantel completo. “En las primera cuatro fechas se juega mucho y ya estamos dos semanas. O ya tienen al equipo completo o se están tomando una siesta bien larga. ¡Ojalá que después no sea demasiado tarde!”, ironizó.

El tuit de Rainer Torres con su crítica a la dirigencia de Universitario.

Otra crítica de Rainer Torres a la administración de Universitario

No es la primera vez que Rainer Torres manifiesta su descontento con la gestión de la actual directiva. En mayo, tras una derrota ante Coquimbo Unido, el exjugador utilizó la misma red social para expresar una crítica directa a la administración encabezada por Franco Velazco. “El gran problema de la ‘U’ es que no hay dinero. No se pudo retener, mucho menos contratar, jugadores importantes porque no hay dinero. Y seguramente entraron millones, pero también se ha despilfarrado el dinero en demasía, solo que nadie habla de eso. ¿En qué? Solo la AT (administración temporal) sabe en qué y cuánto se gastó realmente”, publicó.

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En ese momento, el exfutbolista también analizó las opciones del equipo para avanzar en la Copa Libertadores, aunque manifestó su preocupación por el funcionamiento colectivo. La crítica de Torres apuntó tanto a la gestión económica como a la falta de respuestas futbolísticas en partidos clave, subrayando la necesidad de una administración más transparente y eficiente.

Jean Ferrari habla sobre cómo vivió la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores y deslinda con Franco Velazco. YouTube COTA TV

Héctor Cúper sobre la preparación de Universitario para el Torneo Clausura 2026

Mientras tanto, Héctor Cúper continúa ajustando piezas y sistemas en el trabajo diario en Campo Mar. El técnico argentino destacó la importancia de aprovechar los últimos días de pretemporada para definir el esquema táctico y los nombres que conformarán el once titular. “Me quedan unos días para probar”, afirmó en diálogo para la cuenta de YouTube del club, subrayando la necesidad de tomar decisiones acertadas tanto en el campo como en el mercado de pases.

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El entrenador de 70 años valoró el esfuerzo y la adaptación de los refuerzos ya incorporados, como Adrián Quiróz, Jordan Guivin y Gianluca Lapadula, y explicó que cada variante táctica ensayada busca optimizar el rendimiento colectivo. Cúper también advirtió que el verdadero examen llegará con el inicio del Clausura, donde el equipo deberá demostrar en la cancha la capacidad de competir y obtener resultados.

En referencia a la convivencia interna, el estratega ‘gaucho’ fue tajante al señalar que nadie debe anteponer su ego sobre el objetivo grupal: “Nadie tiene que venir con soberbia. Ni yo porque tengo un nombre, ni los referentes porque ganaron tres campeonatos”. Para Cúper, el éxito depende de la humildad, el esfuerzo y la disciplina táctica, pilares que intenta consolidar en cada entrenamiento.

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