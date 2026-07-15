Emanuel Herrera analiza la posibilidad de regresar a la Liga 1: disposición plena de unirse a un nuevo proyecto en Perú

Emanuel Herrera parece dispuesto a seguir extendiendo su carrera. Al menos, eso es lo que ha podido conocer Infobae Perú a través de fuentes cercanas al goleador argentino, quien incluso no vería con malos ojos retornar a la Liga 1, territorio en el que ha triunfado como artillero y campeón hace no mucho.
Aunque ‘Ema’ está muy próximo a cumplir las cuatro décadas de vida, se siente en óptimas condiciones para continuar jugando. El tema de la edad no será ningún inconveniente y quiere demostrarlo en un campo de fútbol de Perú. Porque, valgan verdades, ha sido el escenario determinante de su consolidación como ‘9’.
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El territorio peruano, incluso, forma parte de una hoja de ruta favorita para Herrera en lo que respecta a una forma de vida. Ello ha quedado demostrado después de que a inicios de julio realizara un viaje relámpago, acompañado de su señora, con fines vacacionales en la capital, donde defendió con éxito las camisetas de Sporting Cristal y Universitario.
De ahí que el paso fugaz de Emanuel se viera detenido por la aparición de varios simpatizantes que le solicitaban fotografías o autógrafos. Entusiasmado, el argentino respondió a las peticiones y entendió que el Perú aún lo recuerda con cariño. Tal vez esas circunstancias lo han motivado para un nuevo retorno.
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Ema, campeón goleador
Corría el 2017 cuando FBC Melgar incorporó a sus filas a Emanuel Herrera, un delantero connotado en la región que buscaba nuevos aires en Perú. En su primera temporada destacó por su capacidad goleadora innegable, la misma que fue trasladada en la Copa Libertadores. Su explosión anotadora hizo que tan solo durara medio año en Arequipa.
Esa buena muestra de cualidades de ‘Ema’ lo llevó a Lobos BUAP, pero no logró replicar sus capacidades con los ‘licántropos’. A pesar de ese periplo deslucido, encontró un nuevo destino que cambió su vida radicalmente: Sporting Cristal.
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La decisión acabó siendo beneficiosa para Herrera, porque de buenas a primeras se transformó en un baluarte crucial con los ‘rimenses’ toda vez que se consolidó como el máximo goleador de la última era de la institución con 71 goles entre 2018 y 2020, periodos en los que salió campeón nacional.
Diferencias con el entrenador Roberto Mosquera lo impulsaron a desmarcarse del Rímac y cumplir su sueño de jugar en la élite Argentina con Argentinos Juniors. Tiempo más tarde, retornó a Perú fichando con Universitario de Deportes, en cuyas filas cumplió un rol distinto como revulsivo, pero aun así fue gravitante para la consecución del título 2023.
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Herrera, años posteriores
Emanuel Herrera concluyó su etapa en Universitario luego de no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato, a pesar de haber contribuido con goles al equipo.
Tras su salida de Ate, el delantero argentino encontró un nuevo destino en Ñublense. Durante su paso por el club chileno, registró un gol en nueve presentaciones, cifras que no cumplieron con las expectativas.
Meses más tarde, Herrera decidió rescindir su vínculo con el club chileno y se incorporó a Quilmes, conjunto del ascenso argentino.
Actualmente, el futbolista permanece alejado de los terrenos de juego. Sin embargo, Ema Herrera mantiene la intención de continuar su carrera y no descarta regresar al fútbol peruano.
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