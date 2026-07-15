Perú Deportes

Emanuel Herrera analiza la posibilidad de regresar a la Liga 1: disposición plena de unirse a un nuevo proyecto en Perú

‘Ema’ está convencido de seguir jugando. No descarta la opción de regresar, por tercera vez, al territorio en el que fue capaz de trascender con goles y campeonar en dos clubes históricos de la capital

Guardar
Google icon
Emanuel Herrera, con 39 años, se dispone a seguir en actividad. - Crédito: Difusión
Emanuel Herrera, con 39 años, se dispone a seguir en actividad. - Crédito: Difusión

Emanuel Herrera parece dispuesto a seguir extendiendo su carrera. Al menos, eso es lo que ha podido conocer Infobae Perú a través de fuentes cercanas al goleador argentino, quien incluso no vería con malos ojos retornar a la Liga 1, territorio en el que ha triunfado como artillero y campeón hace no mucho.

Aunque ‘Ema’ está muy próximo a cumplir las cuatro décadas de vida, se siente en óptimas condiciones para continuar jugando. El tema de la edad no será ningún inconveniente y quiere demostrarlo en un campo de fútbol de Perú. Porque, valgan verdades, ha sido el escenario determinante de su consolidación como ‘9’.

PUBLICIDAD

Emanuel Herrera dejó de pertenecer oficialmente a Universitario de Deportes.
El último episodio de Emanuel Herrera en Perú fue con Universitario - Crédito: Liga 1

El territorio peruano, incluso, forma parte de una hoja de ruta favorita para Herrera en lo que respecta a una forma de vida. Ello ha quedado demostrado después de que a inicios de julio realizara un viaje relámpago, acompañado de su señora, con fines vacacionales en la capital, donde defendió con éxito las camisetas de Sporting Cristal y Universitario.

De ahí que el paso fugaz de Emanuel se viera detenido por la aparición de varios simpatizantes que le solicitaban fotografías o autógrafos. Entusiasmado, el argentino respondió a las peticiones y entendió que el Perú aún lo recuerda con cariño. Tal vez esas circunstancias lo han motivado para un nuevo retorno.

PUBLICIDAD

El delantero abrió el marcador ante los colombianos por Copa Sudamericana. (Video: DIRECTV).

Ema, campeón goleador

Corría el 2017 cuando FBC Melgar incorporó a sus filas a Emanuel Herrera, un delantero connotado en la región que buscaba nuevos aires en Perú. En su primera temporada destacó por su capacidad goleadora innegable, la misma que fue trasladada en la Copa Libertadores. Su explosión anotadora hizo que tan solo durara medio año en Arequipa.

Esa buena muestra de cualidades de ‘Ema’ lo llevó a Lobos BUAP, pero no logró replicar sus capacidades con los ‘licántropos’. A pesar de ese periplo deslucido, encontró un nuevo destino que cambió su vida radicalmente: Sporting Cristal.

Emanuel Herrera fue máximo goleador de la Liga 1 con Sporting Cristal en 2018 y 2020. - Crédito: Difusión
Emanuel Herrera fue máximo goleador de la Liga 1 con Sporting Cristal en 2018 y 2020. - Crédito: Difusión

La decisión acabó siendo beneficiosa para Herrera, porque de buenas a primeras se transformó en un baluarte crucial con los ‘rimenses’ toda vez que se consolidó como el máximo goleador de la última era de la institución con 71 goles entre 2018 y 2020, periodos en los que salió campeón nacional.

Diferencias con el entrenador Roberto Mosquera lo impulsaron a desmarcarse del Rímac y cumplir su sueño de jugar en la élite Argentina con Argentinos Juniors. Tiempo más tarde, retornó a Perú fichando con Universitario de Deportes, en cuyas filas cumplió un rol distinto como revulsivo, pero aun así fue gravitante para la consecución del título 2023.

Herrera, años posteriores

Emanuel Herrera concluyó su etapa en Universitario luego de no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato, a pesar de haber contribuido con goles al equipo.

Tras su salida de Ate, el delantero argentino encontró un nuevo destino en Ñublense. Durante su paso por el club chileno, registró un gol en nueve presentaciones, cifras que no cumplieron con las expectativas.

Emanuel Herrera, campeón con Universitario, fichó por Ñublense de Chile. - créditos: Ñublense
Emanuel Herrera, campeón con Universitario, fichó por Ñublense de Chile. - créditos: Ñublense

Meses más tarde, Herrera decidió rescindir su vínculo con el club chileno y se incorporó a Quilmes, conjunto del ascenso argentino.

Actualmente, el futbolista permanece alejado de los terrenos de juego. Sin embargo, Ema Herrera mantiene la intención de continuar su carrera y no descarta regresar al fútbol peruano.

Temas Relacionados

Emanuel HerreraLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Argentina vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por la gran final del Mundial 2026

La ‘albiceleste’ y la ‘roja’ se miden en Nueva Jersey en el duelo final por el título del mundo. Conoce todos los detalles del esperado encuentro

Argentina vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por la gran final del Mundial 2026

Resultado del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: Argentina remontó a Inglaterra y jugará la final de la Copa

La ‘albiceleste’ volvió a sufrir para conseguir la victoria, ahora ante los ingleses, para poner su nombre, por segunda edición consecutiva, en la final del Mundial. Su rival será España

Resultado del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: Argentina remontó a Inglaterra y jugará la final de la Copa

Sebastián Osorio, anunciado como nueva incorporación del Sporting Lisboa: integrará la Academia Cristiano Ronaldo

El mediocentro colombiano, con plena disposición de nacionalizarse peruano, se incorporará a la cantera de los ‘leones’, donde culminará su formación futbolística. “Tengo muchas ganar de jugar varios partidos”, dijo

Sebastián Osorio, anunciado como nueva incorporación del Sporting Lisboa: integrará la Academia Cristiano Ronaldo

Sebastián Osorio se despide de Universitario para iniciar un nuevo sueño en Sporting Lisboa: “Me voy con los mejores recuerdos”

El nacido en Pereira de 18 años se marchará al club de la capital portuguesa, que se hizo con sus servicios tras alcanzar un acuerdo con el conjunto ‘merengue’. “Defender este escudo ha sido un verdadero orgullo”, consignó

Sebastián Osorio se despide de Universitario para iniciar un nuevo sueño en Sporting Lisboa: “Me voy con los mejores recuerdos”

Pablo Guede definió al ‘9′ para duelo Alianza Lima vs Sport Huancayo: ¿Paolo Guerrero o Federico Girotti será titular en debut del Torneo Clausura 2026?

Los ‘blanquiazules’ recibirán al ‘rojo matador’ este domingo 19 de julio en Matute, y el DT alista varias sorpresas en el once que mandará para asegurar el triunfo en casa

Pablo Guede definió al ‘9′ para duelo Alianza Lima vs Sport Huancayo: ¿Paolo Guerrero o Federico Girotti será titular en debut del Torneo Clausura 2026?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori recibió del JNE las credenciales como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031

Keiko Fujimori recibió del JNE las credenciales como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031

Keiko Fujimori llama a la reconciliación nacional: “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú”

Keiko Fujimori: JNE califica de “hecho histórico” la entrega de credenciales a la hija de Alberto Fujimori

José Jerí recibe la medalla de honor en el Congreso durante ceremonia privada

Rafael López Aliaga ya no será senador: quién es Absalón Vásquez, el exministro fujimorista que ocuparía su escaño

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Paola Chiappina, la influencer y repostera que busca desesperadamente a su pareja desaparecida en el nevado Huascarán?

¿Quién es Paola Chiappina, la influencer y repostera que busca desesperadamente a su pareja desaparecida en el nevado Huascarán?

Janet Barboza asegura que Ethel Pozo mintió sobre su amistad con Christian Domínguez: “El único que lo quería era el productor”

Janet Barboza publica chats privados con Ethel Pozo tras entrevista con Magaly Medina, pero usuarios no le creen: “Queda peor”

Jefferson Farfán se pronuncia contra Magaly Medina por imagen racista: “No podemos normalizarlo”

Reportero de Magaly Medina es acusado por modelo hot de armar ampays a Raymond Manco y Pedro Aquino

DEPORTES

Argentina vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por la gran final del Mundial 2026

Argentina vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por la gran final del Mundial 2026

Resultado del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: Argentina remontó a Inglaterra y jugará la final de la Copa

Sebastián Osorio, anunciado como nueva incorporación del Sporting Lisboa: integrará la Academia Cristiano Ronaldo

Sebastián Osorio se despide de Universitario para iniciar un nuevo sueño en Sporting Lisboa: “Me voy con los mejores recuerdos”

Pablo Guede definió al ‘9′ para duelo Alianza Lima vs Sport Huancayo: ¿Paolo Guerrero o Federico Girotti será titular en debut del Torneo Clausura 2026?