Ignacio Buse prolonga su aventura en Gstaad: avanza a cuartos de final en dobles junto a Iñigo Cervantes

Ignacio Buse continúa sumando minutos y confianza en el ATP 250 de Gstaad. Si bien su recorrido en la modalidad de individuales llegó a su fin en la primera ronda, el tenista peruano sigue en competencia gracias a su destacada actuación en dobles, donde avanzó a los cuartos de final junto al español Iñigo Cervantes tras una trabajada remontada.
La dupla peruano-española protagonizó un intenso encuentro para imponerse por 6-7(6), 7-5 y 10-6 al alemán Hendrik Jebens (61° del ranking ATP de dobles) y al checo Matej Vocel (63°), en un compromiso que se extendió por una hora y 38 minutos y que exigió su mejor versión en los momentos decisivos.
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El partido comenzó cuesta arriba para Buse y Cervantes. Aunque sostuvieron el ritmo durante todo el primer set, terminaron cediendo en un ajustado tie-break luego de desperdiciar oportunidades para tomar ventaja. Sin embargo, lejos de resentirse por el golpe anímico, ambos mantuvieron la calma y elevaron considerablemente su nivel en el segundo parcial.
La reacción llegó en el momento indicado. Con un tenis más agresivo desde el fondo de la cancha y mayor efectividad en la red, la pareja consiguió el quiebre que necesitaba para quedarse con el segundo set por 7-5 y forzar el super tie-break, instancia en la que mostró absoluta superioridad.
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En el desempate definitivo, Buse y Cervantes dominaron desde el inicio. Aprovecharon los errores de sus rivales y administraron la ventaja con inteligencia para cerrar el encuentro por 10-6, firmando una victoria de enorme mérito frente a una dupla ubicada entre las mejores del circuito mundial de dobles.
Con este resultado, el peruano y el español se instalaron entre las ocho mejores parejas del ATP 250 de Gstaad y ahora afrontarán un desafío de máxima exigencia. En los cuartos de final se medirán ante los principales favoritos del torneo: el austriaco Lucas Miedler, actual número 20 del mundo en dobles, y el australiano Marc Polmans, ubicado en el puesto 28 del ranking de la especialidad.
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El encuentro está programado para este jueves 16 de julio, no antes de las 6:00 a. m. (hora peruana). Una victoria les permitiría acceder por primera vez a las semifinales del certamen suizo y continuar una campaña que ya dejó buenas sensaciones luego de superar a una pareja de alto nivel.
La derrota de Buse en individuales de Gstaad
La victoria en dobles también supone un importante envión anímico para Ignacio Buse tras su temprana eliminación en el cuadro individual. El peruano se despidió del ATP 250 de Gstaad luego de caer en la primera ronda frente al griego Stefanos Tsitsipas, quien se tomó revancha de la derrota sufrida semanas atrás en el ATP 250 de Mallorca. Sin embargo, el revés en Suiza tiene un impacto más allá del resultado deportivo, ya que el limeño no pudo defender la gran actuación que firmó en este mismo torneo en 2025, cuando alcanzó las semifinales en el que fue su primer gran desempeño dentro del circuito ATP.
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Al no repetir aquella campaña, Buse perderá 101 puntos en el ranking ATP, lo que provocará un ligero retroceso en la clasificación mundial. De manera provisional, podría descender hasta el puesto 37, aunque la caída está lejos de representar un golpe severo para su temporada.
¿Cuál será el próximo reto de Buse en individuales?
Una vez concluya su participación en Gstaad, Ignacio Buse pondrá la mira en el ATP 250 de Kitzbühel, conocido oficialmente como Generali Open, certamen que se disputará del 18 al 25 de julio sobre la tradicional tierra batida del Tennis Stadium de Kitzbühel, en Austria. El torneo será la última parada del peruano sobre polvo de ladrillo antes de cambiar de superficie para afrontar la segunda parte de la temporada.
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Posteriormente, el limeño iniciará la gira norteamericana sobre pista dura con un objetivo ambicioso. Su primer gran desafío será el Masters 1000 de Montreal, donde actualmente se encuentra a una sola baja de ingresar como cabeza de serie, una condición que le permitiría evitar a varios de los principales favoritos en las primeras rondas. Después llegará el turno del US Open, torneo en el que disputará por segundo año consecutivo el cuadro principal y al que espera arribar también como preclasificado, confirmando así el notable crecimiento que ha experimentado durante la presente temporada.
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