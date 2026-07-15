Mono machín negro rescatado encadenado en Moquegua: Su vida corre peligro por maltrato sufrido

Serfor rescata a mono machín negro encadenado y mal de salud en Ilo.

La aparición de un mono machín negro (Sapajus macrocephalus) encadenado y con severos daños de salud en el asentamiento humano Siglo XXI, en el sector Pampa Inalámbrica de Ilo, en Moquegua, sacudió a la comunidad local.

El caso, confirmado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), puso el foco sobre el tráfico y la tenencia ilegal de especies silvestres, una problemática con consecuencias evidentes para la fauna y la salud pública.

La alerta partió de los propios vecinos, quienes notificaron a las autoridades al observar al animal atrapado en un árbol, con una cadena sujetando su cuerpo. Gracias a la rápida intervención de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), el mono fue rescatado y trasladado de inmediato para recibir atención especializada.

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Según informó el Serfor, el animal habría escapado de una vivienda donde lo mantenían como mascota. “Estas secuelas pueden comprometer su recuperación e incluso su supervivencia”, declaró Julio Mamani, especialista en fauna silvestre de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Moquegua–Tacna (ATFFS), al detallar el delicado estado del ejemplar.

Serfor rescata a mono machín negro encadenado y mal de salud en Ilo.

Pronóstico y cicatrices del cautiverio

El diagnóstico de los especialistas evidenció el sufrimiento del mono: desnutrición crónica, pérdida de masa muscular, anemia, alteraciones hepáticas y lesiones en la piel producto de las cadenas.

A raíz de estos hallazgos, el animal fue puesto en cuarentena, bajo vigilancia médica intensiva, con un pronóstico que permanece reservado.

La situación del mono machín negro refleja la gravedad de mantener a especies silvestres fuera de su entorno. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Serfor, impulsa la campaña ‘No te compres un delito’ para desalentar la compra y tenencia de animales silvestres.

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Esta iniciativa busca sensibilizar a la población sobre los riesgos y daños que implica esta práctica, tanto para los animales como para la sociedad.

“Si conocen casos de este tipo, pueden denunciarlos en la página web de Alerta Serfor, escribir al número de WhatsApp 947588269 o llamar al teléfono de la ATFFS Moquegua-Tacna 945140480”, remarcó la entidad. La campaña enfatiza la corresponsabilidad ciudadana en la protección de la fauna, al tiempo que recuerda que el comercio y cautiverio ilegal de especies silvestres constituyen delitos sancionados por la ley.

Desafío pendiente

De acuerdo con un reporte del Serfor, la intervención en Moquegua se suma a una serie de acciones coordinadas para combatir el tráfico de fauna silvestre en la región sur del país. El organismo estatal ha reforzado sus operativos en zonas urbanas y rurales, enfocado en la prevención y la atención integral de casos reportados por la ciudadanía.

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El caso del mono machín negro evidencia el impacto directo de la tenencia ilegal sobre la salud de las especies nativas y la necesidad de fortalecer la vigilancia y la educación ambiental. “El daño por cadenas y las condiciones de desnutrición muestran las consecuencias del cautiverio para estos animales”, advirtió el especialista de la ATFFS Moquegua-Tacna ante Infobae.

Mientras tanto, el futuro del ejemplar rescatado depende de la evolución de su estado clínico. El Serfor continuará brindando atención y seguimiento, a la espera de que el mono logre superar las secuelas de su cautiverio.