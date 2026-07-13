Policía quechuahablante pudo ayudar adulta mayor de 83 años que estaba perdida con su perrito - PNP

Una tarde en San Vicente de Cañete terminó con un reencuentro inesperado para una familia local. Una adulta mayor de 83 años, quechuahablante, fue localizada desorientada tras salir de su vivienda a comprar comida para su mascota. La intervención de un policía que dominaba el quechua permitió que la mujer pudiera comunicarse en su idioma materno, lo que resultó clave para restablecer el contacto con sus familiares.

La importancia de la lengua materna en situaciones de emergencia

La mujer había partido de su casa con la intención de alimentar a su perrito Junior. Al no lograr recordar el camino de regreso, experimentó angustia e inseguridad. Un efectivo de la Policía Nacional del Perú, también hablante de quechua, se acercó y, al advertir su dificultad para comunicarse en español, le habló en la lengua con la que creció. “Una palabra en su propio idioma le devolvió la tranquilidad”, relató la propia policía, que detalló que esa conexión lingüística hizo posible la identificación de su domicilio y la pronta reunión con sus seres queridos.

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Una adulta mayor de 83 años se encontraba desorientada, pero gracias a un efectivo policial que pudo comunicarse con ella en quechua, su lengua materna, logró reencontrarse con su familia. Una historia que demuestra que la labor policial es también cuidar. - PNP

En el país, los desafíos que enfrentan las personas mayores que solo dominan lenguas originarias suelen agravarse en contextos urbanos. La falta de interlocutores en su idioma limita el acceso a servicios y la posibilidad de pedir ayuda.

Diversidad lingüística: cifras y distribución del quechua en Perú

Según los Censos Nacionales 2025, el 17,2% de la población peruana se identificó como quechua. Este dato representa millones de personas para quienes el quechua constituye, además de un medio de comunicación, un pilar identitario. El informe oficial indica que el 87,8% de la población de 3 años o más aprendió un solo idioma durante su niñez, mientras que un 11,5% adquirió dos lenguas.

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A nivel departamental, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco concentran las mayores proporciones de población bilingüe, superando el 32%. Estas regiones mantienen una fuerte transmisión intergeneracional del quechua, aunque hay presencia significativa en todo el territorio nacional, incluidas las áreas urbanas.

El quechua, lejos de ser una única lengua, comprende diversas variantes regionales. En Perú se reconocen al menos tres grandes familias: Quechua Central, Quechua del Sur y Quechua del Norte, cada una con rasgos fonéticos y vocabulario propios. Esta diversidad presenta retos y oportunidades para la integración y la prestación de servicios públicos en idiomas originarios.

Minedu refuerza educación bilingüe con materiales en 31 lenguas y seis variantes del quechua. (Foto: Agencia Andina)

Empatía y respeto en el servicio público

La intervención en San Vicente de Cañete refleja cómo la empatía y el respeto por la diversidad lingüística pueden modificar el desenlace de situaciones cotidianas. El trabajo cercano con la comunidad y el reconocimiento de las lenguas originarias permiten que personas en situación de vulnerabilidad reciban atención adecuada y oportuna.

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En Perú, la función de las fuerzas de seguridad ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. Existen denuncias y procesos judiciales contra algunos efectivos por delitos y abusos, lo que afecta la percepción pública sobre la institución. No obstante, subsisten acciones individuales que muestran un enfoque centrado en la protección y el bienestar de la ciudadanía, especialmente de los grupos más desprotegidos.

El mismo censo nacional revela que el 61,8% de la población se identifica como mestizo, mientras que un 2% se reconoce como parte del pueblo aimara y un 6% como afrodescendiente. El mosaico étnico y lingüístico peruano exige políticas públicas inclusivas y la capacitación de servidores en lenguas originarias, especialmente en sectores como la salud, la educación y la seguridad.

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