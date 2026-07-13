Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz celebran 11 años de casados y ella comparte su lista de consejos para que el amor dure

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz celebraron 11 años de matrimonio con mensajes en redes sociales y publicaciones familiares.

El 11 de julio, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz celebraron once años de matrimonio con una serie de publicaciones en redes sociales que mostraron la complicidad y el afecto que han construido desde que se conocieron en televisión.

El conductor y la modelo, dos de las figuras más reconocidas del entretenimiento peruano, marcaron la fecha con mensajes personales, una galería de fotos familiares y un gesto que no pasó desapercibido: un enorme ramo de rosas que Eskenazi le obsequió a su esposa.

La familia de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz creció con el nacimiento de sus hijos Liam en 2014 y Leo en 2021.

La celebración fue seguida de cerca por miles de seguidores, quienes inundaron las publicaciones de ambos con comentarios. Pero más allá de los mensajes de cariño, lo que generó mayor atención fue la lista de consejos sobre el amor que Vértiz decidió compartir junto a su publicación de aniversario, una reflexión abierta sobre lo que, según ella, sostiene una relación a lo largo del tiempo.

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Once años y un ramo de rosas: así festejaron

Eskenazi fue el primero en publicar. En su cuenta de Instagram, compartió una galería de fotos y videos que reunió momentos junto a su esposa y a sus hijos, Liam y Leo. El texto que acompañó las imágenes fue una declaración directa y sin rodeos:

La pareja celebra 11 años de matrimonio con un tierno video que recopila imágenes de su boda y los románticos detalles de su celebración actual. Desde su boda de ensueño hasta los regalos y momentos especiales de hoy, la pareja demuestra que su amor sigue más fuerte que nunca. Video: Instagram Yaco Eskenazi / Natalie Vértiz

“Felices 11 años de casados mai lo. Qué difícil poner en un solo post todo lo que siento y se me hace más difícil aún tratar de explicarlo a través de las fotos, porque desde que tomé la decisión más importante de mi vida que fue elegirnos el uno al otro, todo lo que puedo recordar es felicidad a tu lado y al lado de mi familia, familia que tú me regalaste”, escribió el conductor.

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Agregó: “Sólo tú y yo sabemos mi amor lo que tuvimos que caminar en estos 11 años y es por eso que sólo tú y yo entendemos el profundo amor que sentimos el uno por el otro. Sigamos juntos caminando esta vida mi amor, sigamos enseñándole a nuestros hijos lo que es vivir en una casa bonita llena de amor”.

Vértiz, por su parte, respondió en los comentarios con una frase que resumió el tono de la fecha: “Mori. Te amooooooo demasiado hoy y siempre!!!!! Qué increíble vida hemos construido juntos mi amor. Tu corazón y el mío siempre juntos”.

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La historia de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz comenzó en 2013 en Esto es Guerra y culminó en una boda en Pachacámac en 2015.

La modelo también realizó su propia publicación, con el hashtag #happyanniversary y una referencia a la canción de Rosalía como banda sonora del momento: “11 años amándote y eligiéndonos. Y como dice Rosalía: a tu lado, mi futuro… será dorado, ya no tengo miedo”, escribió. Eskenazi le respondió en los comentarios: “Te amo tantisisisiiiiiiiimooooo Mai lo”.

El conductor también sorprendió a Vértiz con un ramo de rosas que ella compartió en sus historias de Instagram junto al mensaje “11 años amándote”, escrito en inglés. La pareja no reveló si realizó algún viaje especial para festejar la fecha, a diferencia del año pasado, cuando celebraron su décimo aniversario con un viaje a Cartagena de Indias, en Colombia.

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Los consejos de Natalie Vértiz para que el amor dure

Junto a su publicación de aniversario, Vértiz incluyó una lista de once puntos que tituló como “El secreto de una relación duradera”. El texto, escrito con un tono cercano, se convirtió rápidamente en uno de los elementos más comentados de la celebración.

Natalie Vértiz compartió una lista de once consejos sobre el amor y la relación duradera que se volvió viral entre sus seguidores.

“Nunca dejen de tener citas. Sean equipo y dense espacio para crecimiento personal. Nunca dejen de descubrir lugares, hobbies y experiencias juntos. No den por sentado nada, el amor se construye todos los días”, enumeró la conductora. Entre los puntos que más resonaron entre sus seguidores figuró uno en particular: “Elijan la paz antes de tener la razón, tu relación es más importante que tu orgullo”.

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La lista incluyó también un consejo sobre la privacidad de la pareja: “Protejan su relación. No todo tienen que contarse ni discutirse con el mundo”. Y cerró con una idea que atravesó toda la publicación: “Nunca dejen de elegirse. El amor es un sentimiento, pero también una decisión diaria. Pero sobre todo, ámense, quiéranse mucho y respétense. Un amor real se construye en los pequeños detalles de todos los días”.

La publicación de Vértiz también incluyó una reflexión sobre la imperfección como parte natural de cualquier vínculo: “Ninguna relación es perfecta, pero creo que sí es importante la manera en que decides amar a alguien, con sus defectos y virtudes, pero sobre todo con apertura a crecer y entenderse en todas las etapas de la vida juntos”.

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Entre las claves de Natalie Vértiz para una relación sólida figuran las citas, el trabajo en equipo y el crecimiento personal.

De ‘Esto es Guerra’ al altar: una historia que empezó en televisión

La historia entre Eskenazi y Vértiz comenzó en 2013, cuando ambos coincidieron en el programa de competencia ‘Esto es Guerra’. La química entre ellos fue evidente para el público desde el principio, aunque al inicio mantuvieron su romance en privado. En 2015, el conductor le propuso matrimonio a la modelo en vivo y en televisión nacional, en uno de los momentos más recordados de la farándula peruana.

Ese mismo año, el 11 de julio, se casaron en una ceremonia civil en la hacienda Los Ficus, en Pachacámac, en presencia de amigos, familiares y figuras del espectáculo. La familia creció en dos momentos: Liam nació en 2014, antes de la boda, y Leo llegó en 2021.

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La solidez de la pareja, sin embargo, no estuvo exenta de pruebas. Entre 2019 y 2020, atravesaron una crisis matrimonial que coincidió con la enfermedad y el fallecimiento del padre de Eskenazi. El propio conductor lo reconoció en una entrevista: “Habíamos hecho una brecha”, dijo, y admitió que en ese momento llegaron a considerar la posibilidad de separarse.

Natalie Vértiz sostuvo que proteger la privacidad de la pareja y elegirse cada día fortalece el matrimonio.

Fue la comunicación y el esfuerzo de ambos lo que les permitió superar ese período y retomar el camino juntos. La pandemia, paradójicamente, funcionó como un espacio de reconexión, y la decisión de tener un segundo hijo reforzó el vínculo.

Yaco Eskenazi también ha sido transparente sobre su vida antes de conocer a Vértiz. En una entrevista, reveló que antes de esta relación nunca había sido fiel a ninguna pareja, y que fue ella quien lo transformó. Vértiz, por su parte, ha bromeado públicamente con ese pasado: “Si tú me fallas, le fallas al Perú”, dijo en una ocasión, en una frase que se volvió popular entre sus seguidores.

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