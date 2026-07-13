Cortes de luz en nueve distritos de Lima y Callao del 13 al 15 de julio: consulta las zonas afectadas y horarios de suspensión

El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)

El servicio eléctrico presentará interrupciones temporales en distintos puntos de Lima y Callao entre el 13 y el 15 de julio, según la programación difundida por Pluz Energía. La medida responde a labores de mantenimiento y mejora de la infraestructura de distribución eléctrica.

Las suspensiones del suministro alcanzarán sectores con características distintas, desde urbanizaciones hasta asentamientos humanos y asociaciones de vivienda. Cada intervención contará con un horario específico, por lo que la duración del corte variará de acuerdo con la zona.

El cronograma comprende nueve distritos y establece jornadas de trabajo durante tres días consecutivos. En algunos casos, la interrupción del servicio llegará a extenderse durante 12 horas.

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Pluz Energía precisó que los trabajos buscan ejecutar mejoras en la red eléctrica. La empresa publicó el detalle de las zonas comprometidas y los horarios previstos para cada intervención, con el fin de que los usuarios puedan revisar si su sector figura dentro de la programación.

Distritos con cortes de luz el lunes 13 de julio

Personas transitan por una calle de Lima en la oscuridad debido a un corte de luz, con la iluminación proveniente de los faros de vehículos y las luces de emergencia. (Andina)

La primera jornada incluirá trabajos en los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho.

En el Rímac, la interrupción del servicio se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m. El corte comprenderá el pueblo joven Los Ángeles, con sectores de las avenidas Las Mercedes y Condorcanqui, además de calles y jirones como José Santos Chocano, José Gabriel Condorcanqui, José Gálvez, José Olaya, Los Héroes, Manco Cápac, Chiclayo, Francisco de Zela, Los Andes, María Parado de Bellido, Mariano Melgar y el pasaje Santa Rosa.

En San Juan de Lurigancho, la suspensión se extenderá desde las 9:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. El cronograma incluye el asentamiento humano Nueva Vida, zona C y su ampliación, la agrupación familiar Hijos de Juan Pablo II y la agrupación familiar San Francisco de Asís.

Programación prevista para el martes 14 de julio

Durante la segunda fecha, las labores alcanzarán San Antonio de Chaclla, Puente Piedra, Callao, San Martín de Porres, Los Olivos y Carabayllo.

En San Antonio de Chaclla, el servicio permanecerá suspendido entre las 9:30 a. m. y las 6:30 p. m. Las zonas consideradas son la Asociación Grupo La Bloquetera, el sector El Cercado, el anexo 22 de Jicamarca, la agrupación familiar Nueva Molina, la asociación de posesionarios Nuevo Renacer de Muruhuay, la asociación El Olivar del Valle y la asociación de residentes El Cercado.

En Puente Piedra, el corte se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. en la urbanización Sol de Carabayllo V Etapa.

El Callao registrará una interrupción desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en la urbanización Chacaritas, con sectores de las avenidas Argentina, Guardia Chalaca y Venezuela, además del jirón Bobadilla Silva y las calles Primera, Segunda, Cuarta y Quinta.

San Martín de Porres contará con dos intervenciones distintas. La primera abarcará la urbanización La Milla, la avenida Los Héroes, las calles El Engranaje y Los Ejes, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. La segunda comprenderá la urbanización Filadelfia I Etapa, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m.

En Los Olivos, el suministro se interrumpirá entre la 1:00 p. m. y las 5:00 p. m. en sectores de la urbanización Las Palmeras, así como en las avenidas Las Palmeras y Calistemo, además de diversos jirones y calles del sector.

Carabayllo también figura en la programación. El corte se realizará entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. en la urbanización Torre Blanca y la avenida Micaela Bastidas.

Zonas incluidas para el miércoles 15 de julio

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última jornada comprenderá intervenciones en el Rímac, Los Olivos, Callao, San Juan de Lurigancho y Comas.

En el Rímac, la suspensión del servicio se extenderá entre las 9:00 a. m. y las 7:00 p. m. El listado comprende diversos asentamientos humanos y asociaciones de vivienda, entre ellos Municipal N.° 3, 6 de Agosto, Horacio Zevallos, San Sebastián, Balcón del Rímac, Manuel Seoane Corrales, Flor de Amancaes, Villa Amancaes y Asociación Aquilino Sam Jara.

Los Olivos registrará uno de los periodos más extensos del cronograma. La interrupción comenzará a las 7:00 a. m. y finalizará a las 7:00 p. m. en la urbanización Pro Lima, con varias manzanas incluidas dentro de la programación.

En el Callao, los trabajos se realizarán entre las 9:30 a. m. y las 5:30 p. m. en las urbanizaciones Aero Residencial y Alameda Portuaria, con alcance sobre la avenida Corpac y diversas manzanas del sector.

San Juan de Lurigancho tendrá un corte entre las 9:30 a. m. y las 4:30 p. m. que comprenderá la Asociación Pro Vivienda Garagay, la urbanización Canto Rey, la avenida Canto Rey y un tramo de la avenida Wiesse.

En Comas, la interrupción se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. en la urbanización Industrial Pro Lima, específicamente en la calle I.

Recomendaciones para los usuarios

Desconectar televisores, computadoras, electrodomésticos y demás equipos eléctricos antes del inicio del corte para evitar daños por variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.

Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras para conservar los alimentos por más tiempo y evitar pérdidas.

Cargar con anticipación celulares, laptops, baterías externas y otros dispositivos que puedan ser necesarios durante la interrupción.

Tener a la mano linternas o luces de emergencia y evitar el uso de velas, ya que representan un riesgo de incendios y accidentes.

Evitar utilizar ascensores durante el horario programado del corte eléctrico.

Si en el hogar hay personas que dependen de equipos médicos conectados a la energía eléctrica, coordinar previamente medidas alternativas para garantizar su funcionamiento durante la suspensión del servicio.