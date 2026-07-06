Deportivo Municipal dio el primer paso en la Copa Perú: venció 2-1 a Defensor Santa Teresa con gol al minuto 92

Deportivo Municipal abrió su participación en la Etapa Departamental de Lima de la Copa Perú 2026 con una victoria ajustada y decisiva. En el Estadio Municipal de Chorrillos, el equipo conocido como la “Franja” se impuso 2-1 a Defensor Santa Teresa en el duelo de ida correspondiente a la Fase 1.
El desarrollo del encuentro combinó un inicio de dominio local, una reacción oportuna de la visita y un desenlace marcado por una pelota parada en el tiempo añadido.
Matías Panduro adelantó a Municipal a los 21 minutos, Renzo Quispe igualó a los 31 y, cuando el empate parecía instalado, José Mesías convirtió a los 92 con un remate de media distancia tras un tiro libre.
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Un arranque intenso y un gol para abrir el partido
El compromiso se inició con Deportivo Municipal tomando la iniciativa y buscando profundidad en campo rival. Con mayor presencia en ataque, el conjunto de la “Franja” intentó imponer ritmo desde los primeros minutos, aunque sin claridad sostenida en los últimos metros.
La apertura del marcador llegó a los 21 minutos. En una acción que quebró el equilibrio del partido, Matías Panduro encontró el espacio necesario para concretar el 1-0 y dar ventaja al local en el Estadio Municipal de Chorrillos.
El tanto no cambió la idea de Municipal, que continuó intentando acercarse al área contraria. Aun así, la diferencia fue breve. Defensor Santa Teresa ajustó su postura, compitió con más firmeza y comenzó a inclinar el juego hacia situaciones puntuales, especialmente a partir de balones detenidos.
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Ese crecimiento se tradujo en el empate. A los 31 minutos, Renzo Quispe capitalizó la ocasión más clara que generó su equipo y firmó el 1-1, resultado que volvió a equilibrar el trámite y le dio otro tono al duelo.
Un segundo tiempo cerrado y con poca precisión
Tras el descanso, el partido cambió de registro. La disputa se volvió más friccionada y con mayor tensión en cada dividida, con ambos conjuntos enfocados en encontrar el gol que les permitiera tomar el control del cruce.
En ese tramo, el juego se concentró en la pelea por el medio y en intentos que no terminaron de transformarse en situaciones concluyentes. Ni Municipal ni Defensor Santa Teresa lograron sostener una secuencia prolongada de llegadas con peligro. La falta de eficacia en el toque final se convirtió en un factor compartido y el resultado se mantuvo sin variaciones.
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Con el correr de los minutos, el empate empezó a instalarse como escenario probable en Chorrillos. Las aproximaciones existieron, pero no alcanzaron para desnivelar, mientras el encuentro avanzaba hacia su tramo final con la serie todavía abierta.
El tiro libre al 92 que cambió el marcador y la serie seguirá en San Vicente
Cuando el 1-1 parecía definitivo, Municipal encontró una opción clave en el tiempo añadido. A los 92 minutos, el local dispuso de un tiro libre que terminó siendo determinante. En esa jugada, José Mesías ejecutó un remate de media distancia y anotó el 2-1 que selló la victoria en el Estadio Municipal de Chorrillos.
El gol en el cierre dejó a Deportivo Municipal con ventaja para la definición de la llave, que se resolverá en San Vicente, sede del encuentro de vuelta. Allí, el representante de Lima deberá defender lo conseguido en la ida si pretende avanzar de ronda en una fase marcada por la eliminación directa y un margen de error mínimo por el formato del certamen.
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