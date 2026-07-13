Magaly Medina acusa a Austin Palao de “narcisista” tras las confesiones de Flavia Laos en ‘¿Volverías con tu ex? 2′

Revive el momento en que Magaly Medina expone las señales de una relación tóxica, basándose en la experiencia de Flavia Laos con Austin Palao. Según la 'Urraca', intentar cambiar a la pareja para bajarle la autoestima es un comportamiento inaceptable. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Magaly Medina se sumó al debate que generaron las declaraciones de Austin Palao en el reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’ y calificó el comportamiento del modelo como propio de un narcisista que intentó anular la personalidad y la carrera de su expareja Flavia Laos. “Me parece actitudes que lindan de narcisista… yo creo que ella se dio cuenta”, sentenció la conductora.

Magaly sobre Austin: “Eso me parece terrible, de un machismo y un narcisismo total”

Para Medina, el punto de partida del análisis es sencillo: Austin Palao conoció a Flavia Laos tal como ella es, con un estilo definido y una imagen pública construida sobre años de trabajo en televisión, redes sociales y la industria musical. “Si un hombre te conoce así bailando sexy, siendo atrevida, siendo tú la protagonista, ¿por qué debería de dejar y cambiar todo por ti?”, planteó la periodista en su programa.

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Desde esa premisa, la conductora cuestionó que el modelo luego buscara modificar esa faceta de su expareja durante el tiempo que duró el noviazgo, que se extendió hasta finales de 2023. La ‘Urraca’ fue más lejos al interpretar el tipo de dinámica que, según ella, se instaló en esa relación. “Él trataba de anularla a ella de mala manera y con comentarios molestos, comentarios que buscan bajarle la autoestima a la persona”, afirmó.

La conductora sostuvo que mantener un vínculo en el que una persona se siente “disminuida” por los comentarios del otro, especialmente cuando esos comentarios apuntan a su vestimenta o a su forma de expresarse en el escenario, constituye una señal de alerta. “Eso me parece terrible, de un machismo y un narcisismo total”, concluyó. Medina también puso en duda la naturaleza del romance frente a las cámaras.

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Magaly Medina analiza la participación de Flavia Laos y Austin Palao en un reality chileno, donde la cantante revela que su ex criticaba su forma de vestir y bailar, considerándolo un obstáculo para su carrera. Video: ATV / Magaly TV La Firme

A su juicio, la relación entre ambos parecía construida para la exposición pública, pero las confesiones de Laos en el reality chileno revelaron que para ella tuvo un peso emocional real. “Más bien nos parecía que era una relación para la cámara, parece que para ella no lo fue”, indicó.

La propia Flavia había admitido en el encierro que, pese al malestar que le generaban los comentarios de su entonces pareja, su estado emocional la llevó a ceder: “Yo estaba tan enamorada que empecé a acceder a todo eso no sintiéndome cómoda”.

El episodio que desató todo

Las declaraciones de Magaly Medina se enmarcan en la repercusión del capítulo 20 de ‘¿Volverías con tu ex? 2’, emitido por el canal Mega de Chile. En ese episodio, el conductor Julio César Rodríguez le preguntó a Flavia Laos si sentía que Austin había podido frenar su carrera. La cantante respondió con un “sí” directo.

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Cuando Rodríguez señaló que no imaginaba al novio de una gran artista cuestionando su vestuario, Palao intervino con la frase que concentró las críticas: “Karol G y Jennifer López ya son artistas”, dando a entender que Laos no tendría aún el estatus para justificar ese tipo de imagen. El modelo también había defendido su postura en conversaciones privadas dentro del encierro.

Un tenso momento se vivió en el reality '¿Volverías con tu ex?' cuando Austin Palao pareció menospreciar la carrera musical de Flavia Laos al compararla con artistas consagradas como Karol G y Jennifer Lopez. ¿Fue un comentario desafortunado o una indirecta directa? Video: TikTok @riclatorrez

“Si tienes una relación, a no exhibirte tan disponible. En el mundo real donde vivimos, si sales sugerente, te expones a que puedan faltarte el respeto”, argumentó ante su compañero Nicolás Solabarrieta. Palao presentó esa posición como una forma de protección hacia su pareja, aunque tanto los participantes del programa como el público en redes la interpretaron de manera distinta.

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Flavia Laos, por su parte, había resumido la situación con una frase que se volvió viral: “Tienes que elegir a una monja. ¿De repente tú eres el problema?”. Y en conversaciones con otros participantes del encierro, recordó el contraste que vivía en la relación: “Él para sin polo todo el día y yo no podía usar la faldita porque las mujeres no tienen que ser más sexys”.

El patrón que señala Medina no se limita a la relación con Laos. La cantante chilena Fran Maira, expareja de Palao con quien tuvo un vínculo de nueve meses, declaró públicamente que vivió una experiencia similar. “Estuvimos nueve meses y me pasó lo mismo que a Flavia”, afirmó.

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La influencer venezolana Oriana Marzoli, que participa como panelista del reality, también respaldó esa lectura al recordar que hace dos años había advertido que Palao “no dejaba brillar a Fran” y que le parecía “un manipulador y un supermachista”.

Magaly Medina calificó a Austin Palao de narcisista por sus comentarios sobre Flavia Laos en el reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2'.

El trasfondo de estas críticas adquiere otra dimensión al considerar el momento profesional de Flavia Laos. La artista peruana de 28 años firmó en 2025 con HYBE America, filial de la discográfica surcoreana detrás de BTS, y lanzó en marzo de 2026 su EP ‘La Rubia Enamorada’. Ese mismo año, en mayo, desfiló en la alfombra azul de los American Music Awards 2026 en Las Vegas, donde coincidió con Karol G y Maluma.

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‘¿Volverías con tu ex? 2’ se transmite por Mega en Chile y por Disney+ para el resto de América Latina, con la conducción de Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez. Flavia Laos y Austin Palao ingresaron al programa el 1 de julio de 2026 como la pareja peruana más seguida de la temporada.