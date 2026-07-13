Explosivo estalla frente a obra municipal en Trujillo: cámaras captan a sujeto que dejó el artefacto antes de la detonación

Cámaras de seguridad en Trujillo registraron el preciso instante en que un sujeto coloca un artefacto explosivo en los exteriores de una obra municipal. Tras dejar el objeto, el hombre huye corriendo segundos antes de la detonación, que causó daños materiales en un negocio cercano. Canal N

El uso de explosivos en espacios urbanos mantiene la preocupación de vecinos y autoridades en distintas ciudades del país. Los ataques contra inmuebles, obras y establecimientos comerciales continúan bajo investigación, mientras las fuerzas del orden buscan identificar a los responsables y establecer los motivos detrás de cada hecho.

Durante la madrugada del 11 de julio, un nuevo episodio de este tipo ocurrió en la ciudad de Trujillo. El caso quedó registrado por cámaras de seguridad, material que forma parte de las diligencias iniciadas por la Policía Nacional para esclarecer lo sucedido y determinar si el atentado estuvo dirigido contra una obra que se ejecuta en el sector.

PUBLICIDAD

La detonación provocó daños materiales en inmuebles cercanos y generó alarma entre los residentes de la urbanización Santa María. El hecho también volvió a poner en debate la situación de la seguridad frente a los ataques con explosivos que afectan distintos puntos de la región.

Este incidente se produjo en un contexto marcado por la preocupación frente a los delitos de extorsión. Mientras las investigaciones avanzan sobre el atentado registrado en Trujillo, también persisten diferencias entre las cifras oficiales difundidas por distintas instituciones sobre la cantidad de denuncias relacionadas con este delito durante el primer semestre de 2026.

Cámaras registraron el ataque frente a una obra municipal

Un sujeto fue captado por cámaras de seguridad colocando un explosivo frente a una obra municipal en la urbanización Santa María, en Trujillo. Composición: Infobae

Las cámaras de vigilancia captaron a un sujeto con polera amarilla en los exteriores de un establecimiento ubicado en la cuadra 21 de la avenida América, en la urbanización Santa María, en Trujillo. Según las imágenes, el individuo llegó hasta la zona, colocó un artefacto explosivo y luego escapó del lugar pocos segundos antes de la detonación.

PUBLICIDAD

La explosión produjo daños materiales en un negocio situado frente a la obra municipal. Entre las afectaciones reportadas figura la rotura de lunas de la Fuente de Soda Adonay y de un hotel cercano, situación que despertó preocupación entre los vecinos del sector debido al fuerte estruendo registrado durante la madrugada.

De acuerdo con la información preliminar, el atentado tendría como objetivo la obra de mejoramiento vial que se desarrolla en ese punto de la ciudad. Esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

Policía y UDEX iniciaron las investigaciones

Después de la explosión, agentes de la Policía Nacional y especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al lugar para asegurar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

PUBLICIDAD

Las autoridades revisan las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad con el propósito de identificar al responsable del ataque y establecer el móvil del atentado. Ese material constituye uno de los principales elementos para las investigaciones.

El propietario del establecimiento afectado indicó que no recibió amenazas previas ni era víctima de extorsión. A partir de esa declaración, una de las hipótesis considera que el objetivo principal del atentado sería la empresa responsable de ejecutar la obra de mejoramiento de veredas y sardineles que se desarrolla en el sector.

Otro atentado también se registró durante la madrugada

Los reportes difundidos sobre los hechos ocurridos en Trujillo indican que no se trató del único ataque con explosivos registrado durante esa madrugada.

Según la información disponible, otro atentado ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 22 de Febrero, en el distrito de La Esperanza. Ambos casos quedaron bajo investigación para determinar si existe alguna relación entre los responsables o si corresponden a hechos independientes.

PUBLICIDAD

Las diligencias continúan con la recopilación de evidencias y el análisis de los registros de videovigilancia disponibles en cada uno de los escenarios.

Diferencias entre los registros de denuncias por extorsión

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por la extorsión y por las diferencias entre las cifras del Ministerio Público y la Policía sobre las denuncias registradas en 2026. X

El atentado ocurrió mientras persisten diferencias entre las cifras oficiales sobre las denuncias por extorsión registradas durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, existe un registro preliminar de 12.634 denuncias por extorsión entre enero y junio de este año. En contraste, el balance semestral presentado por la Policía Nacional reporta 6.659 denuncias durante el mismo período.

La diferencia entre ambos registros asciende a 5.975 casos. La información difundida sostiene que esta brecha respondería a la desconfianza de parte de la ciudadanía hacia las comisarías y a la ausencia de un sistema unificado para consolidar las denuncias.

PUBLICIDAD

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones del atentado registrado en la avenida América, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad permanecen como una de las principales evidencias para identificar al responsable y establecer si el ataque estuvo dirigido contra la obra municipal que se ejecuta en la zona.