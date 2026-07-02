Deportivo Municipal vuelve a la competencia oficial: así será su debut por la Liga Departamental de Lima en la Copa Perú

El estreno ante Defensor Santa Teresa abre un tramo corto y exigente para un club que quedó fuera de la Liga3 por deudas y ahora debe reacomodarse a series de eliminación directa (Deportivo Municipal)

Deportivo Municipal cortará una espera de varios meses y regresará a un partido oficial con un objetivo inmediato: iniciar con buen pie su participación en la Liga Departamental de Lima por la Copa Perú. El equipo edil comenzará su recorrido en la Fase 1 este domingo 5 de julio, cuando se mida con Defensor Santa Teresa en el primer duelo de una serie que se resolverá en dos encuentros.

El cuadro de la franja ingresó directamente a esta instancia del certamen, por lo que tuvo que aguardar el cierre de las etapas distritales y provinciales para conocer el emparejamiento que abrirá su campaña.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el primer escollo quedó definido tras el sorteo de la Liga Departamental de Lima: enfrente estará el subcampeón de la Liga Provincial de Cañete, que en esta llave es Defensor Santa Teresa.

El partido de ida en Chorrillos y la vuelta en San Vicente

Deportivo Municipal iniciará su serie frente a Defensor Santa Teresa en Chorrillos y definirá la clasificación una semana después en San Vicente, por la Liga Departamental de Lima. (Deportivo Municipal)

El choque de ida está programado para la 1:00 p. m. y se disputará en la Cancha de los Muertos de Chorrillos, escenario que recibirá el estreno oficial del conjunto edil en esta temporada. El compromiso aparece como una oportunidad para que Municipal marque una diferencia inicial antes del segundo encuentro, previsto para la semana siguiente.

La serie tendrá su definición en San Vicente, sede del partido de vuelta. Allí, el representante de Lima deberá sostener lo realizado en el primer cruce para aspirar a avanzar de ronda en una fase en la que el margen de error es reducido por el formato de eliminación.

PUBLICIDAD

Con esa ruta marcada, el plantel buscará obtener un resultado que le permita encarar la revancha con mayor tranquilidad y sostener sus opciones de continuidad en el torneo.

El arranque desde la Etapa Departamental tras un año complicado

Municipal vuelve a competir luego de un año marcado por problemas institucionales. Su estreno en la Etapa Departamental abrirá un nuevo desafío en la Copa Perú. (Deportivo Municipal)

Municipal llega a este debut luego de un periodo complejo. El club tenía planificada su participación en la Liga3 durante la presente campaña, pero quedó fuera del certamen por las deudas que mantenía. Esa situación desembocó en su descenso a la Copa Perú, por lo que su calendario competitivo cambió por completo.

Como consecuencia de ese escenario, el equipo edil no pasó por el recorrido de fases distritales ni provinciales dentro de Lima. Su ingreso se produjo recién en la Etapa Departamental, un punto de partida que implicó esperar la resolución de las instancias anteriores para conocer a su primer oponente oficial de 2026.

PUBLICIDAD

Ese tiempo sin partidos oficiales elevó la expectativa alrededor del estreno del equipo de la franja, que ahora tendrá la obligación de adaptarse de inmediato a un tipo de competencia tradicionalmente exigente, con llaves cerradas y definición a dos partidos.

El encuentro ante Defensor Santa Teresa se presenta, además, como el primer examen en un camino que exige resultados desde el inicio: la serie no admite especulaciones prolongadas y cualquier ventaja lograda en la ida puede volverse determinante para el desenlace en San Vicente.

Formato de la Fase 1 y la programación de la jornada

La jornada inaugural reunirá doce cruces entre representantes de distintas provincias. Deportivo Municipal abrirá su participación el domingo ante Defensor Santa Teresa. (Deportivo Municipal)

La Fase 1 de la Liga Departamental de Lima se juega en llaves de ida y vuelta. En total se conforman 12 emparejamientos, cuyos ganadores accederán a la siguiente etapa. A esos 12 equipos se sumarán los cuatro mejores perdedores de la fase para completar el grupo de 16 que disputará la Fase 2.

PUBLICIDAD

En la programación de los partidos de ida, el calendario quedó distribuido entre sábado 4 y domingo 5 de julio. El sábado 4 de julio se disputarán:

- Alianza Quepepampa (Huaral) vs. Deportivo Huracán (Canta) / Estadio Rómulo Shaw Cisneros de Chancay - 15:30 horas

- Barcelona F.B.C. (Huaral) vs. Sport Relámpago (Canta) / Estadio Julio Lores Colán de Huaral - 15:30 horas

El domingo 5 de julio, la agenda incluye el debut de Deportivo Municipal y otros encuentros de la primera jornada:

- Deportivo Municipal (Lima) vs. Def. Santa Teresa (Cañete) / Estadio Cancha de los Muertos de Chorrillos - 13:00 horas

- Arsenal Lawn Tennis (Lima) vs. Juv. Naturales (Huaral) / Estadio Cancha de los Muertos de Chorrillos - 16:00 horas

- Peñarol San Mateo (Huarochirí) vs. Nicolás de Piérola (Huaura) / Estadio Municipal de San Mateo - 13:00 horas

- Alianza San Mateo (Huarochirí) vs. AIPSA F.C. (Barranca) / Estadio Municipal de San Mateo - 15:30 horas

- F.C. Cupiche (Huarochirí) vs. Sport Santa Rosa (Huaral) / Estadio Municipal Solís García de Chosica - 15:00 horas

- Defensor Carhua (Canta) vs. Bella Esperanza (Cañete) / Estadio Municipal de Canta - 15:00 horas

- Walter Ormeño (Cañete) vs. Sport Humaya (Huaura) / Estadio Óscar Ramos Cabieses de Imperial - 15:30 horas

- Puente Bolívar (Barranca) vs. San Juan Bosco (Huarochirí) / Estadio Municipal de Barranca - 15:30 horas

- Juventud Molino (Huaura) vs. Regatas Lima (Lima) / Estadio Segundo Aranda Torres de Huacho - 15:30 horas

- América Santa Isabel (Lima) vs. Deportivo Potao (Barranca) / Estadio Municipal Ricardo Palma de Carabayllo - 15:30 horas