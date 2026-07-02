Deportivo Municipal vuelve a la competencia oficial: así será su debut por la Liga Departamental de Lima en la Copa Perú

Deportivo Municipal cortará una espera de varios meses y regresará a un partido oficial con un objetivo inmediato: iniciar con buen pie su participación en la Liga Departamental de Lima por la Copa Perú. El equipo edil comenzará su recorrido en la Fase 1 este domingo 5 de julio, cuando se mida con Defensor Santa Teresa en el primer duelo de una serie que se resolverá en dos encuentros.
El cuadro de la franja ingresó directamente a esta instancia del certamen, por lo que tuvo que aguardar el cierre de las etapas distritales y provinciales para conocer el emparejamiento que abrirá su campaña.
PUBLICIDAD
En ese contexto, el primer escollo quedó definido tras el sorteo de la Liga Departamental de Lima: enfrente estará el subcampeón de la Liga Provincial de Cañete, que en esta llave es Defensor Santa Teresa.
El partido de ida en Chorrillos y la vuelta en San Vicente
El choque de ida está programado para la 1:00 p. m. y se disputará en la Cancha de los Muertos de Chorrillos, escenario que recibirá el estreno oficial del conjunto edil en esta temporada. El compromiso aparece como una oportunidad para que Municipal marque una diferencia inicial antes del segundo encuentro, previsto para la semana siguiente.
La serie tendrá su definición en San Vicente, sede del partido de vuelta. Allí, el representante de Lima deberá sostener lo realizado en el primer cruce para aspirar a avanzar de ronda en una fase en la que el margen de error es reducido por el formato de eliminación.
PUBLICIDAD
Con esa ruta marcada, el plantel buscará obtener un resultado que le permita encarar la revancha con mayor tranquilidad y sostener sus opciones de continuidad en el torneo.
El arranque desde la Etapa Departamental tras un año complicado
Municipal llega a este debut luego de un periodo complejo. El club tenía planificada su participación en la Liga3 durante la presente campaña, pero quedó fuera del certamen por las deudas que mantenía. Esa situación desembocó en su descenso a la Copa Perú, por lo que su calendario competitivo cambió por completo.
Como consecuencia de ese escenario, el equipo edil no pasó por el recorrido de fases distritales ni provinciales dentro de Lima. Su ingreso se produjo recién en la Etapa Departamental, un punto de partida que implicó esperar la resolución de las instancias anteriores para conocer a su primer oponente oficial de 2026.
PUBLICIDAD
Ese tiempo sin partidos oficiales elevó la expectativa alrededor del estreno del equipo de la franja, que ahora tendrá la obligación de adaptarse de inmediato a un tipo de competencia tradicionalmente exigente, con llaves cerradas y definición a dos partidos.
El encuentro ante Defensor Santa Teresa se presenta, además, como el primer examen en un camino que exige resultados desde el inicio: la serie no admite especulaciones prolongadas y cualquier ventaja lograda en la ida puede volverse determinante para el desenlace en San Vicente.
Formato de la Fase 1 y la programación de la jornada
La Fase 1 de la Liga Departamental de Lima se juega en llaves de ida y vuelta. En total se conforman 12 emparejamientos, cuyos ganadores accederán a la siguiente etapa. A esos 12 equipos se sumarán los cuatro mejores perdedores de la fase para completar el grupo de 16 que disputará la Fase 2.
PUBLICIDAD
En la programación de los partidos de ida, el calendario quedó distribuido entre sábado 4 y domingo 5 de julio. El sábado 4 de julio se disputarán:
- Alianza Quepepampa (Huaral) vs. Deportivo Huracán (Canta) / Estadio Rómulo Shaw Cisneros de Chancay - 15:30 horas
- Barcelona F.B.C. (Huaral) vs. Sport Relámpago (Canta) / Estadio Julio Lores Colán de Huaral - 15:30 horas
El domingo 5 de julio, la agenda incluye el debut de Deportivo Municipal y otros encuentros de la primera jornada:
- Deportivo Municipal (Lima) vs. Def. Santa Teresa (Cañete) / Estadio Cancha de los Muertos de Chorrillos - 13:00 horas
- Arsenal Lawn Tennis (Lima) vs. Juv. Naturales (Huaral) / Estadio Cancha de los Muertos de Chorrillos - 16:00 horas
- Peñarol San Mateo (Huarochirí) vs. Nicolás de Piérola (Huaura) / Estadio Municipal de San Mateo - 13:00 horas
- Alianza San Mateo (Huarochirí) vs. AIPSA F.C. (Barranca) / Estadio Municipal de San Mateo - 15:30 horas
- F.C. Cupiche (Huarochirí) vs. Sport Santa Rosa (Huaral) / Estadio Municipal Solís García de Chosica - 15:00 horas
- Defensor Carhua (Canta) vs. Bella Esperanza (Cañete) / Estadio Municipal de Canta - 15:00 horas
- Walter Ormeño (Cañete) vs. Sport Humaya (Huaura) / Estadio Óscar Ramos Cabieses de Imperial - 15:30 horas
- Puente Bolívar (Barranca) vs. San Juan Bosco (Huarochirí) / Estadio Municipal de Barranca - 15:30 horas
- Juventud Molino (Huaura) vs. Regatas Lima (Lima) / Estadio Segundo Aranda Torres de Huacho - 15:30 horas
- América Santa Isabel (Lima) vs. Deportivo Potao (Barranca) / Estadio Municipal Ricardo Palma de Carabayllo - 15:30 horas
Más Noticias
Ignacio Buse cuenta las horas para disputar en casa la serie ante Paraguay por Copa Davis: ”Estoy con muchas ganas de vivirlo”
La primera raqueta nacional no ocultó su emoción e ilusión por volver a competir con los colores rojo y blanco, motivado por el aliento de cuatro mil personas en el Jockey Club
¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse en Wimbledon 2026? Programación y canal TV del duelo por segunda ronda de dobles
El peruano, junto al argentino Marco Trungelliti, tendrán un duro desafío en la capital británica al medirse ante la undécima pareja preclasificada
Carlos Cabello mostró su felicidad por llegar a Cienciano: “Es un equipo grande del fútbol peruano”
Tras ser presentado en el ‘Papá’, el lateral celebró el paso a un club al que ubicó entre los más importantes del país. Firmó por un año y medio, con opción a otro, y ya se sumó al plantel en Cusco
Mano Menezes continúa con su gira por equipos de Liga 1: ahora le tocó visitar a Los Chankas en Andahuaylas
El DT de la selección peruana visitó este jueves el complejo andahuaylino y, en días previos, estuvo en Universitario y Sporting Cristal, con reuniones técnicas para articular el monitoreo de futbolistas del fútbol peruano
Kenji Cabrera se fracturó el quinto metatarsiano y estará fuera de Vancouver Whitecaps por tiempo indefinido
El líder de la Conferencia Oeste no ha ofrecido detalles acerca de cómo se lesionó el peruano y se ha limitado a brindar pronósticos. Las probabilidades de que se pierda el resto de la campaña en la MLS son muy altas
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD