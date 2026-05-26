Oliver Sonne cerró su préstamo en Sparta Praga con un mensaje emotivo y volverá a Burnley para definir su futuro

El futbolista peruano concluyó su etapa en el Sparta Praga con participación directa en cinco tantos, consolidando su papel en el equipo tras disputar quince partidos en el tramo final de la temporada local (Instagram: oliiversonne)

El lateral de la selección peruana Oliver Sonne finalizó su etapa en el Sparta Praga al concluir el préstamo acordado con el Burnley, entidad que posee sus derechos federativos.

La despedida llegó por redes sociales, con un texto dirigido a la afición, al personal del club y al plantel, en el que remarcó el impacto que le dejó su estadía en el fútbol checo. El defensor cerró su paso con 15 partidos oficiales y participación directa en cinco goles, registro que incluyó dos tantos y tres asistencias.

Su último tramo en Praga coincidió con el cierre de la campaña local, en la que el equipo terminó segundo con 76 puntos y aseguró el único cupo a la fase previa de la Champions League 2026-27, instancia que afrontará desde la tercera ronda de clasificación.

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El mensaje de despedida y el cierre del préstamo

Oliver Sonne cerró su etapa en Sparta Praga con un mensaje de gratitud hacia hinchas y compañeros antes de regresar al Burnley tras finalizar su préstamo. (Instagram: oliiversonne)

Sonne utilizó sus plataformas digitales para comunicar el final de su vínculo temporal con el Sparta Praga y agradecer el trato recibido durante los meses en el club. El futbolista centró su mensaje en el respaldo de los hinchas y en la recepción que tuvo dentro de la institución desde el primer día.

“Gracias por todo. Desde los aficionados hasta la gente del club y todos los jugadores que me hicieron sentir bienvenido desde el primer día que entré. Este lugar siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón”, escribió el lateral.

La publicación marcó el punto final de su experiencia en la capital checa, luego de un período en el que consiguió continuidad y se convirtió en una alternativa frecuente dentro del plantel. Con el préstamo ya vencido, el siguiente paso para el jugador será reincorporarse al Burnley, con el que mantiene contrato, mientras analiza el escenario para la próxima temporada.

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El regreso a Inglaterra queda asociado a la necesidad de definir su continuidad deportiva una vez que se concrete la vuelta formal al club propietario de su pase. El objetivo inmediato del futbolista pasa por competir por un lugar en la plantilla y ganarse espacio en la planificación del siguiente curso.

Sus números en Praga: 15 partidos y cinco participaciones de gol

El defensor de la selección peruana cerró su paso por el fútbol checo con dos goles, tres asistencias y una presencia constante en el tramo final del torneo. (Instagram: oliiversonne)

En términos estadísticos, Sonne cerró su etapa en el Sparta Praga con 15 presentaciones oficiales. En ese recorrido, su aporte ofensivo quedó reflejado en cinco intervenciones directas en goles del equipo: dos anotaciones y tres asistencias.

La participación en el circuito de ataque se combinó con su rol principal en la banda, donde sumó minutos como opción del cuerpo técnico y logró sostener presencia en encuentros del tramo final de la temporada. Dentro del balance de su cesión, esos registros lo ubicaron como un jugador con incidencia medible en el rendimiento colectivo, más allá del resultado global del campeonato.

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El panorama inmediato, ya fuera del club de Praga, dependerá del plan que encuentre a su vuelta al Burnley, además de las alternativas que se abran de cara a la siguiente campaña.

El último partido y boleto europeo

Sparta Praga despidió la temporada con una remontada en casa y con Oliver Sonne desde el arranque en un duelo clave por el boleto continental. (Instagram: oliiversonne)

El Sparta Praga concluyó su calendario doméstico con una victoria 2-1 frente a Hradec Králové en la última jornada del torneo checo, encuentro en el que Oliver Sonne fue titular y completó todo el partido. El resultado no le alcanzó para quedarse con el título, pero sí para cumplir el objetivo europeo.

El partido se inclinó temprano para la visita: Hradec Králové se adelantó a los 8 minutos con un gol de David Ludvíček. El equipo local ordenó sus líneas tras ese arranque adverso, con Sonne asentado en la última línea durante el desarrollo del encuentro, dentro de un once que lo volvió a incluir desde el inicio.

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La igualdad llegó antes del descanso. A los 34 minutos, el ecuatoriano John Mercado marcó el 1-1 y reabrió el trámite. Ya en el segundo tiempo, el Sparta Praga completó la remontada a los 48 minutos con un tanto del kosovar Albion Rrahmani, que selló el 2-1.

Desde ese punto, el duelo mantuvo intensidad en ambos arcos, con intentos de ampliar y de empatar, aunque sin nuevas conversiones. El marcador quedó fijo y el triunfo terminó por confirmar la posición final del club en el Grupo del Campeonato.

Con esa victoria, el equipo capitalino finalizó segundo con 76 puntos, cifra que lo dejó a cuatro del líder Slavia Praga. Esa ubicación, según el resumen de temporada citado en el reporte, le aseguró el único boleto para la fase previa de la Champions League 2026-27, torneo que afrontará desde la tercera ronda de clasificación.

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