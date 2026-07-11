Perú tiembla tres veces en menos de 24 horas: Lima, Áncash y Huánuco las regiones que registraron sismos

Tres sismos sacudieron Perú en menos de 24 horas y afectaron a Lima, Áncash y Huánuco, según el Instituto Geofísico del Perú. (Infobae)

Entre la noche del viernes y la tarde de este sábado, tres sismos sacudieron diferentes regiones del Perú, según informes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En menos de 24 horas, Lima, Áncash y Huánuco registraron movimientos telúricos de variada magnitud que activaron las alertas de la población y reavivaron el debate sobre la preparación ante un terremoto.

El primero de los sismos ocurrió en el distrito de Lurín, al sur de Lima, durante la noche del viernes 10 de julio. De acuerdo con el reporte difundido por el IGP, el evento alcanzó una magnitud de 4.3 y se percibió en diversos sectores de la capital peruana. El epicentro se localizó por debajo de la corteza urbana, lo que contribuyó a que la percepción fuera leve y no se reportaran daños estructurales ni víctimas.

PUBLICIDAD

El director del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó en una comunicación con RPP Noticias que este movimiento “pasó por debajo de Lima Metropolitana y no pasó de un remezón”.

Miles de personas participan en un simulacro sísmico en una plaza central peruana, evacuando ordenadamente siguiendo la señalización de seguridad y carteles del Instituto Geofísico del Perú (IGP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

La localización del epicentro en una zona densamente poblada reforzó la preocupación sobre la necesidad de mantener hábitos de prevención. Tavera insistió en la importancia de que las familias identifiquen zonas seguras en sus viviendas y tengan listas sus mochilas de emergencia.

Entre las recomendaciones emitidas tras el evento, el titular del IGP señaló la conveniencia de mantener siempre a mano agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, baterías, documentos importantes y un botiquín básico.

PUBLICIDAD

“Toda familia debe saber cuáles son sus rutas de evacuación y los lugares donde resguardarse ante un movimiento sísmico”, afirmó Tavera durante la entrevista con RPP Noticias. Además, sugirió respetar los protocolos de salud en caso de aglomeraciones después de un sismo.

Áncash y Huánuco temblaron

A pocas horas del sismo en Lima, el IGP reportó otros dos movimientos telúricos en el país: uno en la región de Áncash y otro en Huánuco. En ambos casos, los eventos ocurrieron durante la madrugada y la mañana del sábado, manteniendo en alerta a la población local.

Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento en Áncash fue monitoreado por los sistemas de alerta del Instituto Geofísico del Perú, que precisó su magnitud y ubicación en su reporte oficial. Aunque no se registraron daños materiales ni víctimas, la información fue compartida con las autoridades regionales para la evaluación de posibles riesgos secundarios.

PUBLICIDAD

En Huánuco, el sismo también activó los protocolos de revisión y monitoreo. Las autoridades locales, en coordinación con el IGP, realizaron evaluaciones rápidas en la zona para descartar afectaciones a la infraestructura y a la seguridad de los habitantes. No se notificaron daños ni incidentes graves, de acuerdo con la información recogida por el organismo científico.

Cultura de prevención

Los tres sismos registrados en menos de 24 horas subrayaron la constante actividad sísmica en el territorio peruano. El Instituto Geofísico del Perú reiteró la importancia de que la ciudadanía mantenga una actitud preventiva y busque información solo en fuentes oficiales. La institución remarcó que el monitoreo es permanente y que la actualización de datos se realiza a través de sus canales certificados.

PUBLICIDAD

Este reportaje televisivo muestra cómo se debe reaccionar ante un sismo de gran magnitud y si estuvieras a bordo del tren eléctrico de la Línea 1.

Hernando Tavera enfatizó que la preparación frente a los sismos debe integrarse en la rutina diaria de las familias y comunidades. Recomienda la organización de simulacros y la revisión periódica de los planes de contingencia. “Estos fenómenos deben asumirse como una llamada de atención para reforzar nuestros hábitos de prevención”, declaró el funcionario en declaraciones recogidas por RPP Noticias.

En el caso de Lima Metropolitana, la densidad poblacional y la ubicación en una zona de alto riesgo sísmico hacen aún más urgente la adopción de medidas preventivas. El IGP exhortó a la ciudadanía a coordinar con vecinos, identificar puntos de encuentro y familiarizarse con los procedimientos de evacuación, medidas que pueden reducir riesgos en caso de un evento mayor.

PUBLICIDAD

Monitoreo permanente

El Instituto Geofísico del Perú mantiene activos sus sistemas de monitoreo y reitera el llamado a la población a seguir únicamente la información de fuentes acreditadas. La comunicación permanente con las autoridades regionales y locales permite una respuesta rápida ante cualquier eventualidad, según detalló la entidad en sus reportes.

Hernando Tavera afirmó que el sismo pasó por debajo de Lima Metropolitana y no dejó daños estructurales ni víctimas.

La experiencia reciente en Lurín demostró, según Tavera, que la rapidez y la serenidad son fundamentales ante emergencias sísmicas. La coordinación entre vecinos y la claridad en las rutas de evacuación forman parte de las recomendaciones actualizadas por el IGP.

Las autoridades insisten en que la cultura de prevención debe consolidarse a partir de la educación y la práctica regular de simulacros. El mensaje de los especialistas, reforzado tras los tres sismos consecutivos, apunta a que la preparación y la información verificada serán siempre las mejores herramientas para proteger a la población.

PUBLICIDAD