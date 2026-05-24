Sparta Praga aseguró el cupo a la fase previa de la Champions League 2026-27 con Oliver Sonne y la baja de Joao Grimaldo

El equipo capitalino venció 2-1 a Hradec Králové con goles de John Mercado y Albion Rrahmani, alcanzando así el segundo lugar del campeonato checo y sellando su boleto para la Champions League 2026-27 (Facebook / AC Sparta Praha)

Sparta Praga cerró la temporada con un triunfo que no le dio el título, pero sí el objetivo europeo. En la última jornada del torneo checo, el equipo de Praga remontó y superó 2-1 a Hradec Králové con Oliver Sonne como titular todo el partido. Esta vez, el extremo Joao Grimaldo no fue convocado por una lesión.

Con ese resultado, el club terminó segundo en el Grupo del Campeonato con 76 puntos y tomó el único boleto para la fase previa de la próxima Champions League 2026-27, en la tercera ronda de clasificación.

Remontada en el cierre del torneo checo

Sparta Praga reaccionó tras empezar en desventaja ante Hradec Králové y encontró el empate antes del descanso. Oliver Sonne completó el partido en la última línea del cuadro local. (Facebook / AC Sparta Praha)

El duelo en la capital comenzó con un giro inesperado para el local. Hradec Králové golpeó temprano y se adelantó a los 8 minutos, cuando David Ludvíček aprovechó su ocasión para firmar el 0-1 y silenciar el estadio.

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Sparta Praga necesitó orden para sostenerse tras ese inicio adverso. En ese tramo, Oliver Sonne se mantuvo en la última línea durante todo el encuentro, en una actuación que el propio reporte del partido describió como “buena” en tareas defensivas, dentro de un once que volvió a incluirlo desde el arranque.

La respuesta del equipo local llegó antes del descanso. A los 34 minutos, el ecuatoriano John Mercado encontró el empate y dejó el marcador 1-1, un golpe anímico que reabrió el partido antes del entretiempo.

Los goles decisivos y el tramo final del partido

Sparta Praga golpeó rápido en el complemento con un tanto de Albion Rrahmani y luego sostuvo la ventaja ante Hradec Králové para cerrar la temporada con una victoria. (Facebook / AC Sparta Praha)

En el reinicio, Sparta Praga concretó la remontada rápido. A los 48 minutos, una situación clara terminó en el 2-1 por obra del kosovar Albion Rrahmani, quien había iniciado las acciones y terminó con premio en el área rival.

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Desde ese punto, el partido se jugó con intensidad en ambos arcos. Los dos equipos buscaron ampliar o igualar el marcador, pero no lograron convertir en sus aproximaciones. El trámite se volvió disputado, con pasajes de presión y respuestas defensivas, hasta que el resultado quedó fijado en favor del dueño de casa.

La victoria cerró el calendario doméstico del Sparta Praga con una remontada completa: un gol recibido a los 8 minutos, el empate a los 34 y el tanto definitivo a los 48, secuencia que sostuvo el objetivo de asegurar la plaza continental.

Segundo lugar, boleto europeo y el foco en los peruanos

Sparta Praga terminó segundo en la liga checa y aseguró su presencia en la fase previa de la Champions League 2026-27, con Oliver Sonne titular y Joao Grimaldo lesionado. (Facebook / AC Sparta Praha)

El triunfo ante Hradec Králové no alcanzó para que Sparta Praga celebrara el campeonato. En la tabla del Grupo del Campeonato, el club concluyó en el segundo puesto con 76 puntos, cifra que lo dejó a 4 del líder Slavia Praga, que se quedó con el primer lugar.

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Ese cierre, de todos modos, le garantizó al equipo capitalino el acceso a la fase previa de la Champions League 2026-27. De acuerdo con el resumen de temporada, el segundo lugar le bastó para quedarse con el único cupo a la instancia de clasificación, que el club afrontará al inicio de la próxima campaña en la tercera ronda clasificatoria del torneo europeo.

En lo individual, Oliver Sonne completó el partido y volvió a sostener su presencia en el once titular con una importante actuación. En cambio, Joao Grimaldo se mantuvo al margen por lesión, una ausencia que marcó el cierre del curso para el atacante peruano.

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Tras el final de la temporada en el club, el calendario inmediato de ambos jugadores apunta a la selección de Perú. El reporte indicó que Sonne y Grimaldo, sujeto a la evolución de su lesión, tendrían actividad con la Selección Peruana, que se prepara para sus amistosos de junio previo al inicio del Campeonato Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.