Nolberto Solano se marca un propósito más ambicioso con Pakistán: “Hay que cambiar su mentalidad para que se convierta en un equipo competitivo”

Nolberto Solano reaviva el fútbol en Pakistán. - Crédito: PFF

Nolberto Solano comienza a mejorar a Pakistán a partir de la obtención de resultados alentadores. El cénit de su labor, que llegará al año en agosto, se ha dado con la consecución del Torneo Jubileo de Diamante. Sin embargo, su obsesión va más allá de lo que su elenco obtenga sobre un campo de juego.

Durante su aparición en el podcast How Does It Work, el ‘Maestrito’ ha dejado muy en claro que, de ahora en adelante, buscará contagiar mucho más carácter y personalidad en cada uno de sus futbolistas, con el propósito de que ganen una actitud vencedora en cada plaza en la que aparezcan.

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Nolberto Solano ha marcado un hito en la historia moderna de la selección de Pakistán. - Crédito: PFF

“Pakistán tiene que cambiar su mentalidad para convertirse en un equipo competitivo”, dijo Solano añadiendo que “queremos que los jugadores entiendan que la selección nacional necesita avanzar ahora. Tenemos que dejar de aceptar la derrota constantemente”.

Para Solano la primera piedra de la base que desea implementar se dio con el Jubileo de Diamante: “Nos preparamos este año mediante torneos amistosos y estamos muy satisfechos con lo ocurrido en las Maldivas. Después de mucho tiempo, por fin volvimos a ganar”.

Nolberto Solano hizo historia con la selección pakistani. Créditos: Instagram.

Por otro lado, ‘Nobby’ no ha dejado de reconocer que la Federación de Fútbol de Pakistán presenta algunos problemas que pueden impedir el desarrollo que quiere plantear, pero confía que con unión y profesionalismo lograrán zanjar el asunto.

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“Todos en la Federación deben mejorar, pero también debemos permanecer unidos. Mi enfoque está en el fútbol, ​​los partidos y los jugadores. Espero que sigamos avanzando en la dirección correcta y que seamos más competitivos”, externó Solano.

Nolberto Solano da muestras de mejoría con Pakistán. - Crédito: Difusión

El futuro en manos de Solano

Durante tres años seguidos, el seleccionado de Pakistán se encontró bajo las riendas del británico Stephen Constantine, pero al no encontrar un salto de calidad y presentarse ciertos altibajos en el rendimiento general, la PFF optó por darle salida al entrenador y cerrar filas con Nolberto Solano para que lo suceda.

Inicialmente, ‘Nobby’ llegó con la intención de asumir la dirección técnica del bloque U23. El delicado contexto de la categoría absoluta llevó a que también Solano se haga cargo junto a un CT conformado por las altas esferas. El peruano no rehuyó a la responsabilidad, afrontó el desafío y se puso manos a la obra.

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El seleccionado pakistaní, con Nolberto Solano a la cabeza, consiguió un título en fútbol después de 74 años. | VIDEO: Yes TV

“Comprendo los problemas que atraviesa actualmente el fútbol pakistaní, pero en el poco tiempo que llevo aquí, he visto una gran cantidad de talento. Los jugadores son apasionados y tienen muchas ganas de aprender”, dijo en su presentación.

Con el ‘Maestrito’ como cabeza principal, se dio un impulso significativo a la búsqueda de jóvenes prodigios con raíces pakistaníes en Europa dispuestos a unirse a su proyecto. De la misma manera, emprendió un viaje por todo el país para hallar efectivos con proyección a nivel U23.

Nolberto Solano hizo historia con Pakistán al conseguir el Torneo Jubileo de Diamante. - Crédito: Difusión

A nivel deportivo, Pakistán demoró demasiado en carburar con Nolberto Solano en el banquillo. Hubo una bochornosa eliminación en la Fase de Grupos de la Copa Asia U23 y luego surgió un fiasco en las Eliminatorias para la Copa Asiática 2027. A pesar de esas elocuentes caídas, las autoridades de la PFF mantuvieron intacto el respaldo por ‘Ñol’.

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Esa confianza, finalmente, comenzó a dar sus frutos a mediados del 2026 cuando los ‘halcones’, compuestos por legionarios claves que potenciaron al plantel, volvieron al triunfo después de dos años toda vez que salieron campeones del Torneo Jubileo de Diamante, primer hito futbolístico tras más de siete décadas.