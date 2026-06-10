Nolberto Solano mete a Pakistán en la historia: campeonó el Torneo Jubileo de Diamante, primer título del seleccionado tras más de siete décadas

Nolberto Solano hizo historia con Pakistán al conseguir el Torneo Jubileo de Diamante. - Crédito: Difusión

Nolberto Solano ha escrito con letras doradas su nombre en la historia moderna del fútbol en Pakistán. El entrenador peruano ha obrado el milagro al llevar al seleccionado nacional a su primer título internacional después de más de siete décadas al levantar el Trofeo Jubileo de Diamante, celebrado en las Maldivas.

Hace 74 años, el elenco pakistaní quedó campeón de un certamen independiente como la Copa Ceilán (1952), aunque lo hizo compartiendo podio con la India. Aun así, se le consideró como ganador y a partir de entonces nunca pudo volver a una coronación hasta la noche del 10 de junio.

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Nolberto Solano, el arquitecto del logro más resonante en la historia de la selección de Pakistán. - Crédito: Crossbar

En más de una semana, ‘Nobby’ reconstruyó a Pakistán con profesionalismo, esmero y atención. Su prueba de fuego del año fue el Torneo Jubileo de Diamante, en el que salió airoso en la Fase de Grupos, con un desempeño esplendoroso, para incrustarse en la final y dejar fuera del camino a Afganistán (2-0).

En el obstáculo por el título, los ‘pakis’ entraron al campo del estadio Nacional de Malé con la moral elevada y un fútbol tan intenso como vertical, impulsado por el ‘Maestrito’ desde su llegada a la zona técnica. La apertura del score llegó a través de un golazo de chalaca realizado por Shayak Dost y en el epílogo Harun Hamid firmó la diana de la coronación.

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El seleccionado pakistaní, con Nolberto Solano a la cabeza, consiguió un título en fútbol después de 74 años. | VIDEO: Yes TV

El arquitecto Solano

Detrás del primer éxito del seleccionado de Pakistán se encuentra un laborioso Nolberto Solano, quien ha preferido ocultarse de los festejos al considerar que el logro cosechado en las Maldivas es única y exclusivamente de sus futbolistas, aquellos que han entendido a la perfección el ideario del peruano.

Mientras el bloque paki se encontraba celebrando en el centro del escenario deportivo, ‘Nobby’ ofreció unas breves declaraciones hacia los medios oficiales, ratificando que la disciplina nacional cuenta con promesas ilusionantes que han empezado a darle alegrías a un país alejado a la tradición futbolística.

Nolberto Solano ha marcado un hito en la historia moderna de la selección de Pakistán. - Crédito: PFF

“Tenemos un grupo muy bueno de chicos jóvenes. Estoy feliz y muy contento por ellos, por la nación pakistaní y, ya saben, por creer en el fútbol”, dijo con entusiasmo el profesional peruano.

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Y añadió: “Estos muchachos tienen un talento asombroso. Así que estamos muy contentos de ganar el torneo, especialmente por ellos y también por la historia del fútbol pakistaní”.

El entrenador Nolberto Solano participa en la conferencia de prensa de la Copa Desafío Nacional, organizada por la Federación de Fútbol de Pakistán (PFF). Solano destaca la importancia de este torneo para desarrollar y descubrir jóvenes talentos locales para la selección nacional. | VIDEO: Suleman Khan

Grandes logros pakistaníes

La historia futbolística de Pakistán carece de grandes éxitos en el ámbito internacional. El último logro significativo del seleccionado se remonta al Torneo Cuadrangular Asiático de Fútbol de 1952, constituyendo el antecedente más relevante en la trayectoria del equipo en competiciones de este tipo.

Desde entonces, el combinado nacional no ha vuelto a experimentar alegrías similares en torneos de fútbol estrictamente internacionales. En el marco de los Juegos del Sur de Asia, Pakistán consiguió reconocimientos adicionales, obteniendo medallas de oro en las ediciones de 1989 y 1991.

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Nolberto Solano reconstruye la historia del fútbol en Pakistán. - Crédito: Difusión

Los torneos, de carácter multidisciplinario, permitieron al seleccionado pakistaní sumar distinciones fuera del ámbito exclusivo del fútbol, aunque no alcanzaron la resonancia de los campeonatos continentales de la disciplina.

Dentro de este contexto, el logro más reciente alcanzado bajo la conducción de Nolberto Solano ha sido calificado como la mayor alegría de la era moderna para el fútbol paki, marcando un nuevo hito en la historia deportiva del país.