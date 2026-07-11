Hernán Barcos debutó como titular con Sporting Cristal en duelo decisivo ante Bentín Tacna Heroica por Copa de la Liga 2026

Hernán Barcos debutó como titular con Sporting Cristal en el duelo decisivo ante Bentín Tacna Heroica.

El sábado 11 de julio, Sporting Cristal se midió ante Bentín Tacna Heroica por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. En este partido, Hernán Barcos tuvo su esperado debut con el equipo rimense ante la afición en el estadio Alberto Gallardo.

Barcos dejó FC Cajamarca tras afrontar problemas administrativos y decidió regresar a un club grande del fútbol peruano. El ‘Pirata’ optó por mudarse a La Florida después de varias temporadas en Alianza Lima, donde logró un bicampeonato y se consolidó como el máximo goleador extranjero en la historia del club.

En el Rímac, la llegada del argentino fue recibida con entusiasmo, a pesar de su pasado en La Victoria. Su fichaje se anunció con gran expectativa y rápidamente se incorporó a los entrenamientos, adaptándose a la propuesta de Roberto Mosquera, quien también se sumaba al equipo en ese momento.

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Barcos trabajó varios días junto al plantel y no fue inscrito para la fase de grupos de la Copa de la Liga, priorizando su adaptación al grupo. Así, Mosquera resolvió incluirlo en la concentración de cara al duelo decisivo frente a Bentín Tacana Heroica.

Hernán Barcos fue titular en su debut con Sporting Cristal.

Para sorpresa de muchos, ‘Mou’ decidió que Hernán Barcos fuera titular, convirtiéndose en la referencia ofensiva ‘celeste’ en el estadio Alberto Gallardo de San Martín de Porres. El delantero realizó la entrada en calor asumiendo la responsabilidad y con la ansiedad propia del debut.

Finalmente, el jugador de 42 años regresó al vestuario para prepararse y luego salió al campo, participó en la foto grupal y se ubicó para el inicio del encuentro, firmando así su debut oficial con la camiseta de Sporting Cristal.

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Hernán Barcos saltó a la cancha del estadio Alberto Gallardo en compañía de su hijo.

Juan Manuel Cuesta también debutó con Sporting Cristal

Hernán Barcos no fue el único debutante en Sporting Cristal durante el encuentro ante Bentín Tacna Heroica. Juan Manuel Cuesta, futbolista colombiano proveniente de la Universidad Central de Venezuela (UCV), también integró el once inicial en este partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Liga.

Cuesta ocupó la posición de extremo por izquierda en el esquema 4-3-3 característico de Roberto Mosquera, entrenador que ha conquistado dos títulos con el conjunto ‘celeste’ en el fútbol peruano. El ataque local, sin duda alguna, tuvo mucha jerarquía.

Así formó Cristal ante Bentín: Bautista en el arco; González, Araujo, Lutiger y Cristiano en la defensa; Távara, Wisdom y Yotún en la volante; Cuesta, Castro y Barcos en el ataque.

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Hernán Barcos y Juan Manuel Cuesta debutaron con Sporting Cristal en el duelo ante Bentín Tacna Heroica.