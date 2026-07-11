Perú

¿Por qué el temblor de magnitud 4.3 en Lima fue tan ruidoso? Asismet explica qué ocurrió durante el movimiento

El movimiento tomó por sorpresa a miles de limeños cerca de la medianoche y generó numerosas consultas sobre la razón del fuerte retumbo que acompañó la vibración

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Cuatro personas, dos adultos y dos niños, sentados en el suelo, abrazándose junto a una columna de concreto en el interior de una sala.
Una familia se resguarda en el suelo de su hogar, abrazada junto a una columna, aplicando los protocolos de seguridad recomendados en caso de sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temblor en Lima registrado durante la noche del viernes 10 de julio sorprendió a miles de ciudadanos por la intensidad con la que fue percibido y, principalmente, por el fuerte ruido que acompañó al movimiento. Aunque el sismo de magnitud 4.3 no dejó daños materiales ni víctimas, varios limeños reportaron haber escuchado un retumbo o una especie de golpe antes y durante la vibración.

El evento ocurrió cuando gran parte de la población ya se encontraba en sus viviendas, una situación que suele aumentar la percepción del movimiento debido a que los sonidos y vibraciones pueden sentirse con mayor claridad dentro de edificios y casas. En redes sociales, usuarios comentaron que el ruido fue uno de los aspectos que más llamó su atención durante el sismo.

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Según una explicación difundida por ASISMET a través de su cuenta de X, este tipo de sensación está relacionada con la energía liberada por algunos movimientos telúricos. En los sismos pequeños, cercanos e intraplaca, puede predominar la energía de alta frecuencia, que genera vibraciones rápidas y produce lo que se conoce como ruido estructural.

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¿Por qué un sismo de magnitud 4.3 puede escucharse como un golpe o retumbo?

La magnitud de un sismo no determina por sí sola cómo será percibido por las personas. Factores como la distancia del epicentro, la profundidad y el tipo de ondas sísmicas influyen en la sensación que llega a la superficie.

ASISMET explicó que cuando predomina la energía de alta frecuencia, las ondas generan movimientos rápidos que pueden interactuar con las estructuras de viviendas y edificios. Por esta razón, un temblor puede sentirse como un golpe seco, una vibración fuerte o un retumbo, en lugar de un balanceo prolongado.

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“En sismos pequeños, cercanos e intraplaca, predomina la energía de alta frecuencia. Esa energía produce vibración rápida y ruido estructural. Por eso el sismo puede sentirse más como un golpe o retumbo que como un balanceo”, explicó en sus redes sociales.

Sismógrafo digital con pantalla que muestra gráficos de ondas sísmicas y el logo del Instituto Geofísico del Perú. Al fondo, un mapa de Perú en una oficina.
Un sismógrafo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestra el registro de la actividad sísmica, con un mapa de Perú de fondo en las instalaciones de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta característica explica los testimonios de varios ciudadanos que, tras el temblor en Lima, señalaron que el ruido fue uno de los elementos que más los alertó. Algunos usuarios en redes sociales comentaron que el movimiento “se sintió más fuerte” de lo esperado para una magnitud de 4.3.

El temor tras el sismo recuerda la importancia de la prevención

Tras el temblor de 4.3 en Lima, las reacciones de los ciudadanos se multiplicaron en redes sociales. Muchos usuarios compartieron su preocupación por la intensidad percibida y consultaron sobre el epicentro y las características del movimiento.

El episodio también generó comentarios relacionados con la preparación ante emergencias y la necesidad de contar con sistemas de alerta efectivos. Sin embargo, las autoridades recordaron que cada sismo debe evaluarse por sus características técnicas y no únicamente por la sensación que genera en la población.

Personas de pie en la calle de noche, mirando un edificio residencial alto. Hay farolas encendidas, algunas personas llevan mochilas y ropa de abrigo.
Un grupo de vecinos de Lima permanece reunido en la calle durante una evacuación nocturna después de un sismo, frente a un edificio residencial iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con alta actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas. Por ello, organismos como el Instituto Geofísico del Perú mantienen un monitoreo constante de los movimientos telúricos.

Ante futuros eventos, las autoridades recomiendan mantener una mochila de emergencia, identificar zonas seguras dentro del hogar y participar en simulacros. La preparación continúa siendo una de las principales herramientas para reducir riesgos frente a la actividad sísmica en Lima y otras regiones del país

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