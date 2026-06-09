Nolberto Solano marcó un hito con Pakistán: accedió a la final del Torneo Jubileo de Diamante tras triunfo sobre Afganistán

Cuando Nolberto Solano se desplazó a Pakistán para asumir las riendas del seleccionado nacional, surgieron toda clase de cuestionamientos y sornas por la decisión que había tomado. Una tanto inesperada como arriesgada, pero que comienza a dar frutos después de un año con distintas curvas, aunque la última es ligeramente ascendente.
Quién diría que ahora ‘Nobby’ ha empezado a romper malas rachas que se apostaron como fieles costumbres entre los ‘halcones’. Bajo su administración se ha conseguido el primer triunfo después de tres años y ahora se ha logrado la primera clasificación a una final internacional desde 1964.
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Los ‘pakis’ han alcanzado un auténtico hito al llegar al escenario decisivo por la disputa del título del Torneo Jubileo de Diamante, tras superar con autoridad y notoriedad a Afganistán con anotaciones de Umar Nawaz, nada más iniciado el lance, y Haroon Hameed.
La definición por el título se dará el 10 de junio y será, una vez más, contra Afganistán, rival que deberá mejorar demasiado en distintos factores si es que desea plantarse como un hueso a una Pakistán que está ofreciendo señales de evolución con Nolberto Solano como arquitecto.
Citas con la historia
Pakistán no cuenta con una tradición relevante en lo que respecta a finales de fútbol, aunque en su historial figuran ciertos logros que se destacan en la región. La selección nacional logró conquistar el título en los Juegos de Asia del Sur 1989, tras imponerse por la mínima diferencia ante Bangladesh en la final de ese certamen.
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En la edición de 1991 de los mismos juegos, Pakistán volvió a repetir el éxito al superar a Maldivas en la instancia decisiva, consolidando así uno de los pocos antecedentes de victorias en finales para el fútbol del país.
Las finales, en términos generales, han sido esquivas para el seleccionado nacional. Un ejemplo de ello se dio en el Torneo Merdeka 1964, donde Pakistán alcanzó la última instancia pero cayó ante Indonesia. Aquel resultado formó parte de una serie de ocasiones en que el equipo no logró capitalizar su presencia en partidos definitorios.
En la actualidad, los ‘halcones’ enfrenta una nueva oportunidad de cambiar esa tendencia histórica. El equipo, bajo la conducción de ‘Nobby’ Solano como director técnico, se prepara para una nueva cita con la historia, buscando dejar atrás la racha adversa en finales y establecer un nuevo capítulo en el fútbol nacional.
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