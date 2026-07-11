K2 Black Panther arriba al Perú: el tanque más avanzado de Corea del Sur estaría en la Gran Parada Militar

El K2 Black Panther cuesta cerca de 8,5 millones de dólares por unidad y monta un cañón de 120 mm capaz de usar municiones guiadas por láser KSTAM. (Fuerzas Armadas Corea del Sur)

El arribo del tanque K2 Black Panther a territorio peruano marca un hito en la modernización militar y genera expectativa sobre su posible exhibición en la próxima Gran Parada y Desfile Militar de Fiestas Patrias. Aunque no existe confirmación oficial sobre su presencia en el evento, la llegada del vehículo coincide con las fechas en que se celebra la independencia del Perú, lo que incrementa las posibilidades de que sea presentado ante el público.

La llegada de los primeros vehículos blindados 8x8 K808-PE y de al menos dos tanques K2 Black Panther procedentes de Corea del Sur refuerzan la cooperación estratégica en defensa entre Lima y Seúl.

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Trascendió que ambas plataformas fueron trasladadas al país con camuflaje desértico, una configuración especialmente preparada para su presentación en territorio peruano. La información fue divulgada a través de las redes sociales, donde se destacó la relevancia del envío para el proceso de modernización militar.

El K2 Black Panther es un tanque de batalla principal desarrollado por Corea del Sur. Captura de pantalla: YouTube

De acuerdo con CanalB.pe, la presencia del K2 Black Panther incrementa las expectativas respecto a una posible adquisición formal por parte del Estado peruano, en el marco del programa de renovación de la flota blindada del Ejército. Aunque el Gobierno aún no ha oficializado la compra de estos tanques, la llegada de una unidad representa un paso significativo en la evaluación y potencial incorporación de tecnología militar avanzada.

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Características tecnológicas

El K2 Black Panther es reconocido como uno de los carros de combate más modernos a nivel global, con un costo aproximado de 8,5 millones de dólares por unidad. Este tanque destaca por integrar innovaciones tecnológicas que lo sitúan a la vanguardia del sector.

Entre sus principales atributos sobresale su poder de fuego, gracias a un cañón de ánima lisa de 120 mm y 55 calibres, desarrollado por Hyundai WIA. Este armamento permite el uso de municiones guiadas por láser, como los proyectiles KSTAM (Korean Smart Top-Attack Munition), capaces de atacar objetivos ocultos a más de 8 kilómetros y golpear desde ángulos vulnerables. El cañón admite, además, municiones perforantes (APFSDS) y explosivas (HEAT), diseñadas para enfrentar vehículos blindados y fortificaciones.

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El K2 Black Panther cuesta cerca de 8,5 millones de dólares por unidad y monta un cañón de 120 mm capaz de usar municiones guiadas por láser KSTAM. REUTERS/Kacper Pempel

En materia de control de tiro, el tanque incorpora un sistema avanzado con telémetro láser, visión térmica y cámaras de alta resolución, facilitando la identificación de objetivos en condiciones adversas de visibilidad, incluyendo niebla, lluvia o escenarios nocturnos. El sistema calcula el movimiento del objetivo y ajusta la trayectoria del disparo para garantizar precisión.

Movilidad y protección

Uno de los aspectos más destacados del K2 Black Panther es su movilidad excepcional. El vehículo cuenta con una suspensión hidroneumática ajustable, que permite variar la altura y la inclinación según las condiciones del terreno, lo que facilita superar obstáculos, adoptar posiciones defensivas o mejorar la puntería. Impulsado por un motor diésel de 1.500 caballos de fuerza, alcanza velocidades de hasta 70 km/h en carretera y 50 km/h en terrenos accidentados, adaptándose a las exigencias geográficas del Perú.

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En cuanto a la protección, el blindaje modular compuesto del tanque integra capas de acero, cerámica y materiales avanzados, resistiendo proyectiles perforantes. Además, su sistema de defensa activa utiliza sensores para detectar misiles entrantes y desplegar contramedidas, como explosiones controladas que neutralizan amenazas antes de que impacten.

El K2 Black Panther alcanza hasta 70 km/h en carretera y 50 km/h en terrenos accidentados, con una suspensión hidroneumática ajustable para las exigencias geográficas del Perú. REUTERS/Kacper Pempel

La capacidad de comunicación y coordinación del K2 Black Panther le permite operar en red con otras unidades del campo de batalla. Su sistema de comunicaciones posibilita el intercambio de datos en tiempo real, la coordinación de ataques conjuntos y la recepción directa de órdenes del comando central, optimizando la respuesta táctica en escenarios complejos.

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Expectativas para la Gran Parada Militar

Según el reporte de CanalB.pe, la presencia del K2 Black Panther en el país ha despertado interés sobre su posible participación en la próxima Gran Parada y Desfile Militar, evento emblemático de las Fiestas Patrias en Perú. Aunque no existe confirmación oficial sobre su exhibición, la coincidencia de fechas y el traslado del vehículo con camuflaje especial hacen probable su presentación pública.

De concretarse, el tanque se convertiría en uno de los principales atractivos del evento y en un símbolo del proceso de modernización de las fuerzas armadas peruanas.

La renovación de la flota blindada representa un desafío para el Ejército Peruano, que durante décadas ha operado tanques T-55, vehículos que tuvieron protagonismo en conflictos como el de la Cordillera del Cóndor con Ecuador. La llegada del K2 Black Panther ofrece la posibilidad de incorporar tecnología de última generación en reemplazo de equipamiento obsoleto.

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Al cierre de esta edición, el Ejército no ha confirmado oficialmente la participación del tanque en la Gran Parada Militar, aunque la expectativa y el interés público aumentan en vísperas de Fiestas Patrias.