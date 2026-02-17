Ignacio Buse superó por segunda vez al hilo la primera ronda de un torneo ATP: avanzó octavos en Río y aseguró nuevo ranking

El peruano jugó con el público en contra, pero eso no le impidió lograr la remontada ante Igor Marcondes - Crédito: SK.

El peruano Ignacio Buse protagonizó una jornada memorable al avanzar a la segunda ronda del ATP 500 de Río de Janeiro, tras superar al brasileño Igor Marcondes en un partido de alto voltaje que se extendió por dos horas y 42 minutos. Frente a un público mayoritariamente local y con la presión del debut, Buse logró revertir un inicio adverso y selló su clasificación entre los dieciséis mejores del torneo, consolidando uno de los triunfos más resonantes de su carrera en el circuito profesional.

Buse, actualmente ubicado en el puesto 91° del ranking ATP, enfrentó a Marcondes, quien ocupa la casilla 348°, en un duelo que exigió máxima concentración y temple. El primer set fue para el representante brasileño por 6-4, aprovechando algunos errores no forzados del peruano y la energía del público que colmó las tribunas del estadio carioca. Sin embargo, lejos de ceder ante la adversidad, Buse ajustó su juego en el segundo parcial, elevó su nivel en los momentos de mayor tensión y forzó el quiebre decisivo para imponerse por 7-5. La tercera manga fue una batalla de nervios y resistencia física, en la que el limeño mantuvo la solidez desde el fondo de la cancha y concretó el 6-4 definitivo, rubricando así una remontada valiosa en territorio hostil.

La victoria no solo significó el pase a los octavos de final del Rio Open Presented by Claro, sino que también representa un avance tangible en la carrera de Buse. Con este resultado, el tenista peruano sumó 50 puntos para el ranking ATP y escaló virtualmente trece posiciones, lo que lo proyecta en la posición 78 del ranking en tiempo real. Este salto en la clasificación no solo refleja su crecimiento en el circuito, sino que también lo acerca a nuevas metas profesionales y le permite asegurar una mayor presencia en los torneos más exigentes del calendario internacional.

Además del progreso deportivo, el triunfo sobre Marcondes le aseguró a Buse un premio económico de $36,115 dólares, una cifra significativa para su proyección y planificación de la temporada. El torneo de Río de Janeiro, uno de los eventos más importantes de Sudamérica en la gira de polvo de ladrillo, representa una vitrina clave para los jugadores que buscan consolidarse en el circuito mayor y sumar experiencia frente a rivales de distintas escuelas tenísticas.

El siguiente rival de Ignacio Buse en Río 2026

En la siguiente ronda, Buse deberá esperar al vencedor del enfrentamiento entre los brasileños João Fonseca, tercer preclasificado y número 38 del ranking ATP, y Thiago Monteiro (208°), un duelo que promete intensidad y será seguido de cerca por la organización y los aficionados locales. El partido entre Fonseca y Monteiro está programado para este martes 17 de febrero, y definirá quién será el rival del peruano en la instancia de octavos de final.

La campaña de Buse en el ATP 500 carioca confirma la evolución de su juego y su capacidad para competir en escenarios adversos. Superar a un tenista local en el debut, y hacerlo tras perder el primer set, evidencia su madurez competitiva y una notable gestión de la presión. Estos atributos resultan fundamentales para un jugador que aspira a consolidarse entre la élite del tenis mundial y acceder de manera sostenida a los cuadros principales de los grandes torneos.

Virtualmente en el Roland Garros

El impacto de este resultado va más allá de la clasificación puntual en Río. Los 50 puntos obtenidos permiten a Buse asegurar, de manera virtual, su presencia en el cuadro principal de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, independientemente de lo que ocurra en las próximas semanas del circuito. Este hecho cobra especial relevancia para el tenis peruano, que históricamente ha contado con pocas figuras en la máxima cita parisina y ve en Buse una nueva esperanza de representación en el más alto nivel.

El avance de Buse en Brasil se suma a una temporada en la que ha mostrado progresión y consistencia, logrando resultados que lo perfilan como una de las revelaciones sudamericanas del año. Su desempeño en el polvo de ladrillo carioca, escenario tradicionalmente favorable a los jugadores locales y europeos, potencia su confianza y eleva las expectativas en torno a sus próximos compromisos.

Mientras la atención del público y la prensa especializada se centra en la definición del rival para octavos de final, el peruano ya se prepara para un nuevo desafío que puede marcar otro hito en su trayectoria. Con autoridad y perseverancia, Ignacio Buse continúa abriéndose camino en el ATP, consolidando su nombre entre los protagonistas de la temporada.