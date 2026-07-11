Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 11 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 11 de julio. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Hoy, sábado 11 de julio, se disputarán los dos últimos encuentros de los cuartos de final, una jornada decisiva que determinará a los dos seleccionados que se unirán a Francia y España en las semifinales del torneo. Inglaterra, Noruega, Argentina y Suiza buscarán mantenerse con vida en una Copa del Mundo que ha estado marcada por remontadas memorables, definiciones dramáticas y varias sorpresas.

Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 11 de julio:

Inglaterra vs Noruega (16:00 horas de Perú / Miami Stadium)

Argentina vs Suiza (20:00 horas de Perú / Kansas City Stadium)

Dónde ver los partidos: canales y plataformas por país

En Argentina transmiten DSports, Paramount+ y Flow.

En España transmiten DAZN y RTVE: La 1.

En Uruguay transmiten Canal 5, DSports y Disney+.

En Chile transmiten DSports y Paramount+.

En Ecuador transmiten DSports y Teleamazonas (en diferido).

En Colombia transmiten Caracol TV y Ditu.

En Perú transmite DSports.

En Paraguay transmiten Unicanal, GEN y Trece.

En Venezuela transmite DSports.

En México transmiten TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

En Estados Unidos transmiten FOX One, Telemundo y Peacock.

Inglaterra vs Noruega en Miami

El Hard Rock Stadium de Miami será escenario de un atractivo choque entre dos selecciones que destacan por su enorme potencial ofensivo. Inglaterra y Noruega llegan con la confianza por las nubes y prometen protagonizar uno de los mejores partidos del campeonato.

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El conjunto británico alcanzó esta instancia luego de eliminar a México en un auténtico partidazo disputado en el Estadio Azteca. Los dirigidos por Thomas Tuchel superaron una prueba de máxima exigencia para instalarse entre los ocho mejores y ahora buscan regresar a unas semifinales mundialistas.

Noruega, por su parte, protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo. La escuadra nórdica dejó en el camino a Brasil en Nueva Jersey gracias a una brillante actuación de Erling Haaland, autor de un doblete decisivo que silenció a la afición brasileña y confirmó el gran momento de su selección.

Argentina vs. Suiza en Kansas City

Más tarde será el turno de Argentina y Suiza, que se enfrentarán en el Arrowhead Stadium de Kansas City por el último boleto a las semifinales.

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La vigente campeona del mundo tuvo que recurrir a toda su jerarquía para mantenerse en competencia. En los octavos de final, la selección dirigida por Lionel Scaloni remontó un 2-0 frente a Egipto gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y un agónico tanto de Enzo Fernández que selló una clasificación inolvidable.

Suiza también llega fortalecida tras superar una prueba de enorme dificultad. Después de igualar con Colombia en Vancouver, el equipo dirigido por Murat Yakin mostró mayor precisión desde el punto penal y eliminó al conjunto sudamericano para confirmar que es uno de los equipos más sólidos del certamen.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

Primera semifinal confirmada

El cuadro de semifinales ya tiene definido uno de sus cruces. Francia y España se enfrentarán por un lugar en la gran final del Mundial 2026 tras superar con éxito sus respectivos compromisos de cuartos de final.

La selección francesa ratificó su condición de favorita al derrotar por 2-0 a Marruecos con anotaciones de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Los dirigidos por Didier Deschamps han mostrado uno de los ataques más poderosos del torneo y se mantienen invictos en la competencia.

España, en tanto, volvió a resolver un partido sobre el final. La ‘roja’ necesitó de un gol agónico de Mikel Merino para vencer a Bélgica y asegurar su clasificación entre los cuatro mejores. Ahora, franceses y españoles protagonizarán una semifinal de alto voltaje, mientras que Inglaterra, Noruega, Argentina y Suiza intentarán completar este sábado el cuadro definitivo en busca del sueño mundialista.

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Una composición fotográfica presenta a Lamine Yamal con la camiseta de la selección española y a Kylian Mbappé con la indumentaria de Francia, ambos en acción durante partidos de fútbol.